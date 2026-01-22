Công bố danh sách 200 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục làm việc cả ngày 22.1 để thảo luận và thực hiện các nội dung về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV ẢNH: TTXVN

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là 200 người, gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Chiều cùng ngày, đại hội đã tiến hành ghi phiếu, bỏ phiếu, công bố kết quả và thông qua danh sách các nhân sự trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Danh sách Ủy viên Trung ương Đảng chính thức:

Danh sách 20 ủy viên dự khuyết:



