Thời sự

Cần Thơ: Công tâm bầu cán bộ đủ chuẩn vào Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIV

Thanh Duy
Thanh Duy
28/09/2025 12:56 GMT+7

Đoàn đại biểu TP.Cần Thơ hứa sẽ công tâm bầu những cán bộ thật sự tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, có tư duy đổi mới… vào Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 28.9, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Trần Văn Huyến, Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ, công bố các quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025 - 2030; quyết định chỉ định đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cần Thơ: Công tâm bầu cán bộ đủ chuẩn vào Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIV- Ảnh 1.

Đoàn đại biểu TP.Cần Thơ tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gồm 46 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết

ẢNH: THANH DUY

Theo công bố, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 14 người. Bà Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ. Các Phó chủ nhiệm gồm: ông Chiêm Quốc Tế, ông Nguyễn Thành Công, ông Huỳnh Vương Quan.

Đoàn đại biểu TP.Cần Thơ tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gồm 46 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ, thay mặt đoàn đại biểu, cảm ơn sự tín nhiệm của Ban Chấp hành Thành ủy Cần Thơ. Để xứng đáng với niềm tin đó, đoàn sẽ quyết tâm cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, tích cực nghiên cứu thảo luận, đóng góp các dự thảo văn kiện. Công tâm khách quan lựa chọn những cán bộ đủ tiêu chuẩn, thật sự tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, đạo đức, năng lực thực tiễn công tác, có tư duy đổi mới… để bầu vào Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Đồng Văn Thanh cho biết thêm, đoàn sẽ tiếp thu đầy đủ những chủ trương, nghị quyết của đại hội và báo cáo với Ban Chấp hành đảng bộ TP.Cần Thơ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm đạt kết quả cao nhất những mục tiêu, nghị quyết của Đảng đề ra. Qua đó, quyết tâm đưa TP.Cần Thơ ngày càng phát triển bền vững, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

