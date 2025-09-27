TP.HCM tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I: Đất lành cho dòng kiều hối tỉ USD

Kiều hối TP.HCM tăng gấp đôi sau 6 năm

Dữ liệu từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2 cho thấy lượng kiều hối chuyển về TP.HCM trong 6 tháng đầu năm đạt 5,23 tỉ USD, cao nhất so với các năm trước. Chỉ riêng trong quý 2, tốc độ tăng tới 16,9% so với quý 1, đạt gần 2,82 tỉ USD và tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Thực tế lâu nay, TP.HCM luôn là một trong những địa phương thu hút kiều hối lớn trên cả nước, chiếm từ 40 - 53% tùy từng năm. Đơn cử, lượng kiều hối năm 2024 về VN vào khoảng 16 tỉ USD thì riêng TP.HCM chiếm 9,6 tỉ USD (tăng 140 triệu USD so với năm 2023), chiếm tỷ trọng lên đến 60%. Còn so với năm 2018, kiều hối về TP.HCM hiện nay cao gấp đôi và thể hiện xu hướng tăng trưởng ổn định qua từng năm.

Nguồn lực đầu tư từ kiều bào đóng vai trò lớn trong phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM. Trong ảnh: Đoàn đại biểu kiều bào tiêu biểu trải nghiệm tàu metro số 1 Ảnh: Nhật Thịnh

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2, kết quả kiều hối về TP.HCM trong năm nay là ấn tượng nhất từ trước đến nay. Ngoài những giải pháp đang hỗ trợ, để phát huy "nguồn lực vàng" kiều hối, TP.HCM đang triển khai Đề án Chính sách phát huy hiệu quả nguồn lực kiều hối trên địa bàn đến năm 2030. Đề án tập trung vào việc tạo môi trường thuận lợi cho kiều hối chảy vào TP, hướng dòng kiều hối vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và đầu tư…

Một yếu tố không thể không nhắc đến là môi trường đầu tư thuận lợi đã giúp dòng kiều hối về TP suốt thập niên qua luôn giữ được "phong độ". Sự phát triển của thị trường lao động, hoạt động thương mại dịch vụ và giao lưu văn hóa tiếp tục phát triển mạnh của TP cũng chính là hấp lực thu hút dòng vốn từ kiều bào.

"Với việc tổ chức thực hiện đề án, cùng cơ chế chính sách về kiều hối của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước và hệ thống dịch vụ chi trả kiều hối thuận lợi đã, đang và sẽ là yếu tố động lực tiếp tục thu hút nguồn kiều hối về TP.HCM, đảm bảo thực hiện mục tiêu định hướng đề ra về tăng trưởng kiều hối qua từng năm ở mức khoảng 10%/năm", ông Nguyễn Đức Lệnh nói.

Dòng tiền kiều hối chuyển về TP.HCM tăng đều suốt nhiều năm qua không chỉ hỗ trợ người dân cải thiện thu nhập, mà còn giúp tạo điều kiện phát triển kinh tế, kích cầu tiêu dùng và đầu tư. Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường tài chính quốc tế còn nhiều ẩn số thách thức, dòng kiều hối ổn định đã giúp tăng nguồn cung ngoại tệ, hỗ trợ cân bằng cán cân thương mại và cán cân thanh toán, giảm sức ép lên tỷ giá.

Nguồn kiều hối dự báo tăng trưởng trong thời gian tới Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Đóng góp vào sự phát triển của TP

Quyết định số 3201/2025 của UBND TP.HCM về kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 hướng tới hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân từ 8,5 - 9% mỗi năm đến năm 2030.

Để đạt được mục tiêu này, TP.HCM dự kiến huy động tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội lên đến 7,5 triệu tỉ đồng. Về cơ cấu vốn đầu tư, giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến chiếm khoảng 4,4 triệu tỉ đồng. Trong đó, nguồn vốn từ khu vực nhà nước chiếm khoảng 1,1 triệu tỉ đồng (tương đương 25%), khu vực ngoài nhà nước, bao gồm cả vốn tư nhân trong các dự án đối tác công tư (PPP) đóng góp khoảng 2,4 triệu tỉ đồng, còn lại là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với quy mô ước tính khoảng 0,9 triệu tỉ đồng. Với mục tiêu tăng trưởng cao, nguồn lực kiều hối tiếp tục đóng vai trò quan trọng với TP.HCM trong thời gian tới.

Chuyên gia kinh tế - TS Nguyễn Trí Hiếu phân tích: Kiều hối gia tăng qua các năm đã đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế trong nước. Giá trị kiều hối thu hút mỗi năm cũng gần bằng với thu hút vốn FDI nhưng vốn kiều hối lợi thế hơn rất nhiều. Bởi vốn FDI luôn kèm theo nhiều điều kiện còn kiều hối thì không. Đây không chỉ là nguồn ngoại tệ bảo đảm hỗ trợ người thân của kiều bào mà còn góp phần tạo nguồn cung, ổn định tỷ giá trên thị trường.

ĐỒ HỌA: MINH NGUYỆT

"TP.HCM đang triển khai nhiều công trình đầu tư, nhất là giao thông, hạ tầng đô thị..., đòi hỏi nguồn vốn lớn. Việc phát hành trái phiếu bằng USD huy động nguồn lực từ kiều bào từ xa sẽ thu hút lượng lớn kiều hối đầu tư về nước. Cộng đồng người Việt ở nước ngoài ngày càng đông, số lượng lao động xuất khẩu cũng tăng. Với những thông tin phát hành trái phiếu rõ ràng minh bạch thì kiều bào ở đâu trên thế giới cũng có thể tham gia, đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Đây là dư địa để kiều hối tăng trưởng trong thời gian tới", TS Nguyễn Trí Hiếu nhận định.

TS Đinh Trọng Thịnh (Học viện Tài chính) nhấn mạnh sự tăng trưởng dòng kiều hối trong thời gian tới sẽ góp phần vào nguồn lực phát triển tăng trưởng kinh tế - xã hội tại TP.HCM. Trong năm qua, tốc độ tăng trưởng kiều hối đã tăng nhanh trở lại nhờ niềm tin của kiều bào vào sự phát triển của TP. Khi kinh tế tăng trưởng, các dự án được triển khai cũng như đề án thu hút dòng tiền kiều hối mà TP.HCM đang thực hiện, lượng kiều hối sẽ còn tăng nhanh hơn. Đặc biệt, TP.HCM sẽ có Trung tâm tài chính quốc tế, với các chính sách thu hút nhân tài về thuế thu nhập cá nhân... cũng sẽ hút sự chú ý của kiều bào, lao động người Việt ở nước ngoài. Dòng vốn đầu tư từ kiều bào không những về vốn mà còn về chất xám phục vụ cho sự phát triển của TP.

"Tôi tin rằng với những quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền TP, kiều hối sẽ góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới", TS Đinh Trọng Thịnh khẳng định.

Theo Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), thế giới hiện có khoảng 304 triệu người di cư quốc tế, tương đương 3,7% dân số toàn cầu. Đối với VN, cộng đồng người Việt ở nước ngoài hiện đã vượt 6 triệu người, sinh sống tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó hơn 80% tập trung ở các nước phát triển. Đây là một cộng đồng đa dạng với nhiều hình thức di cư như lao động, học tập, đoàn tụ gia đình, chuyên gia, doanh nhân, trí thức...