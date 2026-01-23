Lãnh đạo Lào, Trung Quốc, Campuchia gửi điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm

Nhân dịp Tổng Bí thư Tô Lâm đắc cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình; Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi điện, thư chúc mừng.

Nhiệt liệt chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith khẳng định, sự kiện này thể hiện sự tin tưởng và đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với những đóng góp to lớn về trí tuệ, công lao, kinh nghiệm phong phú của Tổng Bí thư Tô Lâm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo suốt thời gian qua.

Việc Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử thể hiện sự tin tưởng, tín nhiệm của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với những đóng góp lớn lao của Tổng Bí thư ẢNH: ĐINH HUY

"Chúng tôi nhiệt liệt chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam, sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, quyết định và đề ra phương hướng phát triển đất nước Việt Nam trong kỷ nguyên mới, nhất là định hướng tư duy chiến lược, tầm nhìn, phương hướng phát triển đất nước từ nay đến hết thế kỷ XXI", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith viết.

Lãnh đạo cao nhất của nước Lào tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Tô Lâm đứng đầu, toàn Đảng, toàn dân Việt Nam sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Đại hội XIV đề ra, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, thịnh vượng, văn minh, hạnh phúc và vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

"Chúng tôi khẳng định cùng với đồng chí và ban lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục gìn giữ, bảo vệ, nâng niu và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Lào - Việt Nam ngày càng đơm hoa kết trái và mãi mãi vững bền", ông Thongloun Sisoulith tin tưởng.

Ông cho biết rất mong chờ sớm được gặp Tổng Bí thư Tô Lâm tại Việt Nam để tiếp tục cùng nhau trao đổi, thảo luận đề ra phương hướng tổ chức triển khai gắn kết chiến lược giữa hai nước Lào - Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu nhằm cùng vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.

Trong điện chúc mừng gửi tới người đứng đầu Đảng của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Tập Cận Bình thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và với danh nghĩa cá nhân, nhiệt liệt chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và tập thể lãnh đạo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV.

Ông Tập Cận Bình nhận định, từ Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định theo con đường hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa phù hợp với tình hình đất nước Việt Nam, kiên trì và tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, đoàn kết, lãnh đạo nhân dân Việt Nam đạt nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và đổi mới. Vai trò và ảnh hưởng quốc tế của Việt Nam không ngừng được nâng cao.

Việc Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức thành công Đại hội XIV, theo ông Tập Cận Bình, đã mở ra kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam, sẽ cổ vũ và thúc đẩy sự phát triển của phong trào xã hội chủ nghĩa trên thế giới.

"Tôi tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa mới, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Đảng Cộng sản Việt Nam chắc chắn sẽ lãnh đạo nhân dân Việt Nam đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, thúc đẩy sự nghiệp của Đảng và Nhà nước Việt Nam đạt nhiều thành tựu mới, to lớn hơn, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu do Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra", ông Tập Cận Bình viết.

Nêu rõ Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng hữu nghị xã hội chủ nghĩa, là Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc khẳng định: "Tôi vô cùng trân trọng quan hệ hai Đảng, hai nước Trung Quốc - Việt Nam, sẵn sàng cùng đồng chí Tổng Bí thư tăng cường trao đổi chiến lược, phát huy tình hữu nghị truyền thống, kiên định thúc đẩy sự nghiệp xã hội chủ nghĩa, dẫn dắt hợp tác chiến lược toàn diện và việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam không ngừng đạt nhiều thành quả to lớn, mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển phồn vinh của khu vực và thế giới".

Gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen cho rằng, việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện niềm tin và sự tín nhiệm mạnh mẽ của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đối với cá nhân Tổng Bí thư.

"Sự lãnh đạo và định hướng sáng suốt của ngài đã đưa đất nước phát triển, nhân dân được sống trong hòa bình bền vững, ổn định và thịnh vượng, vai trò và vị thế của Việt Nam ngày càng cao trên cả bình diện khu vực và quốc tế", ông Hun Sen viết.

Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia tin tưởng chắc chắn, dưới sự lãnh đạo chính trực, tầm nhìn xa và hướng tới tương lai của Tổng Bí thư Tô Lâm, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ to lớn của nhân dân Việt Nam và đạt được những thành công to lớn hơn nữa trong việc triển khai các chủ trương và quyết sách mà Đại hội XIV đã thông qua.

"Với nỗ lực chung, tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ tiếp tục đưa quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai Đảng và hai nước phát triển sâu sắc hơn", ông Hun Sen bày tỏ.