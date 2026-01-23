Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị Sự kiện

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith sắp thăm Việt Nam

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
23/01/2026 20:21 GMT+7

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 26 - 27.1 theo lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân.

Ngày 23.1, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 26 - 27.1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith sắp thăm cấp nhà nước đến Việt Nam - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

ẢNH: TTXVN

Nhân dịp Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục được Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã gửi thư chúc mừng.

Trong thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith gửi lời chúc mừng và khẳng định, việc Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu lại làm Tổng Bí thư thêm một nhiệm kỳ thể hiện sự tin tưởng và đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đối với những đóng góp to lớn về trí tuệ, công lao, kinh nghiệm phong phú của Tổng Bí thư Tô Lâm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo trong suốt thời gian qua.

"Chúng tôi khẳng định cùng với đồng chí và Ban lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục gìn giữ, bảo vệ, nâng niu và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Lào - Việt Nam ngày càng đơm hoa kết trái và mãi mãi vững bền", ông Thongloun Sisoulith viết trong thư mừng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào bày tỏ mong muốn sớm được gặp Tổng Bí thư Tô Lâm tại Việt Nam để hai bên tiếp tục cùng nhau trao đổi, thảo luận đề ra phương hướng tổ chức triển khai gắn kết chiến lược giữa hai nước Lào - Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu nhằm cùng vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.

