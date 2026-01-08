Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm gửi thư chúc mừng ông Thongloun Sisoulith tái đắc cử Tổng Bí thư Lào

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
08/01/2026 20:18 GMT+7

Nhân dịp ông Thongloun Sisoulith được bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Nhân dân cách mạng Lào khóa XII, ngày 8.1, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi thư chúc mừng ông Thongloun Sisoulith.

Nội dung thư mừng viết: 

“Đồng chí Thongloun Sisoulith thân mến,

Nhân dịp đồng chí được tín nhiệm bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Nhân dân cách mạng Lào khóa XII, thay mặt Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi thân ái gửi tới đồng chí lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Đây là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đối với những đóng góp to lớn, trí tuệ và tâm huyết của đồng chí trong suốt thời gian qua.

Tổng Bí thư Tô Lâm gửi thư mừng ông Thongloun Sisoulith tái đắc cử Tổng Bí thư Lào- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

ẢNH: TTXVN

Sự tín nhiệm cao của toàn Đảng, toàn dân đối với đồng chí thể hiện niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân cách mạng Lào trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tôi hết sức vui mừng và chân thành chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, nhất là sự sáng tạo trong việc đề ra những tầm nhìn chiến lược và mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng mà Đại hội đề ra cho sự phát triển dài hạn của Lào trong thời gian tới. Tôi hoàn toàn tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của T.Ư Đảng Nhân dân cách mạng Lào và vai trò quan trọng của đồng chí, toàn Đảng và toàn dân Lào nhất định sẽ hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội XII đề ra, xây dựng đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng.

Mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, sự gắn bó thủy chung, trong sáng giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng, dày công vun đắp, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Nhân dân cách mạng Lào trong tiến trình lịch sử đã trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc và là quy luật phát triển chung của hai nước trên con đường phát triển đất nước phồn vinh, nhân dân ấm no, hạnh phúc. Tôi tin tưởng rằng, trên cương vị cao cả của mình, đồng chí sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng, góp phần tăng cường và phát triển mạnh mẽ hơn nữa mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, vì lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, tôi trân trọng chúc đồng chí tiếp tục đạt được nhiều thành công trên cương vị cao cả của mình, tiếp tục có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, cùng với các đồng chí lãnh đạo và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam tiếp tục vun đắp, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Tôi mong sớm được đón đồng chí sang thăm Việt Nam để chúng ta cùng đi sâu trao đổi những vấn đề chiến lược và đề ra những định hướng lớn cho tương lai phát triển tốt đẹp của quan hệ gắn kết chiến lược giữa hai nước.

Nhân dịp năm mới 2026, kính chúc đồng chí luôn dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành công trên cương vị cao cả của mình”.

Cùng ngày, ông Lê Hoài Trung, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đã gửi thư chúc mừng đến ông Bounlea Phandanouvong, Ủy viên T.Ư Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Trưởng ban Đối ngoại T.Ư Đảng Nhân dân cách mạng Lào và ông Thongsavan Phomvihane, Ủy viên T.Ư Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bộ trưởng Ngoại giao Lào, được bầu vào Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng Nhân dân cách mạng Lào khóa XII.

Khám phá thêm chủ đề

Lào Tổng Bí thư Tô Lâm Tổng Bí thư Lào
