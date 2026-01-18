Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Việt Nam nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza

Đậu Tiến Đạt
18/01/2026 20:05 GMT+7

Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình và khẳng định Việt Nam sẵn sàng tham gia với tư cách Quốc gia thành viên sáng lập của Hội đồng Hòa bình.

Ngày 18.1, thông tin từ Bộ Ngoại giao cho biết, ngày 16.1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thư tới Tổng Bí thư Tô Lâm, mời Tổng Bí thư Tô Lâm và Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza với tư cách Quốc gia thành viên sáng lập, cùng cộng đồng quốc tế thúc đẩy giải pháp hòa bình bền vững cho xung đột giữa Israel và Palestine tại Dải Gaza.

Việt Nam tham gia Hội đồng hòa bình Dải Gaza với tư cách Quốc gia thành viên sáng lập - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm

Ảnh: PHẠM THẮNG

Trả lời thư mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ và luôn sẵn sàng đóng góp vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế hướng đến giải quyết các xung đột, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hiệp Quốc, tôn trọng quyền cơ bản của các bên liên quan. 

Việt Nam cho rằng việc thành lập Hội đồng Hòa bình là bước đi cần thiết để triển khai Kế hoạch Hòa bình Dải Gaza đã được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua tại Nghị quyết số 2803 ngày 17.11.2025, trong đó hoan nghênh các quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc tham gia Hội đồng Hòa bình để thúc đẩy hòa bình, cứu trợ nhân đạo, tái thiết Dải Gaza. 

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình và khẳng định Việt Nam sẵn sàng tham gia với tư cách Quốc gia thành viên sáng lập của Hội đồng Hòa bình, cùng Mỹ và cộng đồng quốc tế đóng góp tích cực hướng tới một giải pháp lâu dài, toàn diện cho tiến trình hòa bình Trung Đông, trong đó có việc thành lập Nhà nước Palestine cùng tồn tại hòa bình bên cạnh Nhà nước Israel. 

Trong thư, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đề nghị Việt Nam và Mỹ tiếp tục hợp tác thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực phù hợp với nhu cầu và ưu tiên của hai bên, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bảo đảm lợi ích chính đáng của mỗi quốc gia, đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực cũng như trên thế giới.

