Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa công nghiệp Quốc phòng

Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh chuyến thăm của Bộ trưởng chiến tranh Mỹ Pete Hegseth trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ẢNH: TTXVN

Chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt, phản ánh chặng đường dài hai nước đã vượt qua để xây dựng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ ngày càng tin cậy, thực chất và bền vững như hiện nay.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chuyển lời thăm tới Tổng thống Donald Trump và lời mời Tổng thống và phu nhân sớm thăm Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác song phương sâu rộng trên các lĩnh vực, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ đánh giá cao nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm thúc đẩy hòa bình, giải quyết các xung đột trên thế giới, đồng thời khẳng định Việt Nam sẵn sàng tham gia đóng vai trò tích cực, có trách nhiệm làm cầu nối hòa bình để tìm giải pháp cho các vấn đề khu vực và quốc tế.

Tổng Bí thư mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng thực chất, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, các nguyên tắc đối ngoại và quốc phòng của Việt Nam, góp phần tăng cường lòng tin chiến lược, bảo đảm hòa bình, ổn định ở khu vực.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đề nghị Mỹ tiếp tục ủng hộ và tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có tẩy độc dioxin, rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật và tìm kiếm, giám định hài cốt liệt sĩ Việt Nam mất tích trong chiến tranh.

Những hoạt động hợp tác này, theo Tổng Bí thư, không chỉ mang giá trị nhân văn sâu sắc mà còn là nền tảng quan trọng giúp hàn gắn vết thương quá khứ, củng cố thiện chí và lòng tin, mở ra tương lai hợp tác lâu dài giữa hai nước.

Bộ trưởng Pete Hegseth đã thay mặt Chính phủ Mỹ chia buồn về những thiệt hại do lũ lụt vừa qua ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung Việt Nam.

Toàn cảnh buổi tiếp ẢNH: TTXVN

Bộ trưởng Pete Hegseth nhấn mạnh, Mỹ coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, ủng hộ Việt Nam mạnh, độc lập và thịnh vượng. Mỹ mong muốn tăng cường hợp tác ở tầm chiến lược cả song phương và khu vực. Ông khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực, hiện đại hóa công nghiệp quốc phòng và mở rộng các chương trình hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Bộ trưởng cũng ghi nhận những kết quả hợp tác nổi bật trong khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có các dự án tẩy độc dioxin tại sân bay Biên Hòa và Đà Nẵng, coi đây là những minh chứng sinh động cho tiến trình hòa giải và hợp tác giữa hai nước. Ông khẳng định Bộ Chiến tranh Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Việt Nam để hoàn tất các dự án đang triển khai, đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới phù hợp với nhu cầu và năng lực của mỗi bên.

Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng rằng với quyết tâm của lãnh đạo hai nước, quan hệ Việt Nam - Mỹ sẽ bước vào "kỷ nguyên mới của hợp tác thực chất và phát triển bền vững".