Trong sáng nay 23.1, Trung ương Đảng khóa XIV đã họp Hội nghị lần thứ nhất, bầu Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách 200 ủy viên Trung ương khóa XIV ẢNH: TTXVN

Kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ nhất khóa XIV cũng sẽ được công bố trước đại hội tại phiên bế mạc.

Ngay sau phiên bế mạc Đại hội XIV, tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIV (Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV sẽ chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội XIV của Đảng.



Đại hội XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19 - 23.1. Trong ngày hôm qua 22.1, Đại hội XIV của Đảng đã bỏ phiếu bầu và thông qua danh sách 200 ủy viên trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Trong đó, có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Trong danh sách trúng cử Trung ương khóa XIV, có 10 ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII. Trong đó, có 3 lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước là Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

7 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII tái đắc cử Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, gồm: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến.



