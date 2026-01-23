Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Live Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp báo quốc tế

Thanh Niên
Thanh Niên
23/01/2026 14:00 GMT+7

Kết thúc phiên bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm rời bước sang phòng họp báo tại Trung tâm báo chí của Đại hội, nơi có đông đảo các nhà báo trong nước và quốc tế đang chờ.

Tin mới nhất Tin cũ nhất

Trong sáng nay 23.1, Trung ương Đảng khóa XIV đã họp Hội nghị lần thứ nhất, bầu Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Bế mạc Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 1.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách 200 ủy viên Trung ương khóa XIV

ẢNH: TTXVN

Kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ nhất khóa XIV cũng sẽ được công bố trước đại hội tại phiên bế mạc.

Ngay sau phiên bế mạc Đại hội XIV, tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIV (Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV sẽ chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội XIV của Đảng.

Đại hội XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19 - 23.1. Trong ngày hôm qua 22.1, Đại hội XIV của Đảng đã bỏ phiếu bầu và thông qua danh sách 200 ủy viên trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Trong đó, có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Trong danh sách trúng cử Trung ương khóa XIV, có 10 ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII. Trong đó, có 3 lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước là Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

7 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII tái đắc cử Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, gồm: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến.


Tin liên quan

Danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Danh sách ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV được bầu tại Đại hội XIV của Đảng ngày 22.1

Đại hội XIV công bố kết quả và thông qua danh sách ủy viên Trung ương Đảng

Công bố danh sách 200 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV

Khám phá thêm chủ đề

đại hội đảng Đại hội XIV của Đảng Tổng bí thư Trung ương Đảng khóa XIV họp báo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận