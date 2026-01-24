Đại hội của mệnh lệnh hành động

Đại hội diễn ra khi bối cảnh thế giới và trong nước đều thay đổi nhanh chóng, phức tạp hơn nhiều so với các nhiệm kỳ trước. Cách mạng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, đang tái định hình nền kinh tế toàn cầu, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột địa chính trị và bất ổn thương mại gia tăng, đặt ra những thách thức chưa từng có cho những quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Đại hội XIV đòi hỏi phải đề cao tinh thần tự lực, tự cường, tự tin, để thúc đẩy đất nước phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, bền vững hơn, chủ động hơn, đóng góp tích cực vào trật tự thế giới hướng tới mục tiêu tốt đẹp, hóa giải các thách thức để đất nước luôn ổn định, hòa bình.

Một nội dung trọng tâm của Đại hội XIV là tổng kết mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa sau 40 năm đổi mới. Từ một quốc gia có thu nhập bình quân đầu người chưa đến 200 USD trước năm 1986, quy mô kinh tế Việt Nam 2025 ước đạt 514 tỉ USD, đứng thứ 32 thế giới và thu nhập bình quân vượt mốc 5.000 USD.

Thành công về kinh tế cho phép chúng ta tái cơ cấu mạnh mẽ hơn. Đại hội XIV được kỳ vọng sẽ thúc đẩy các đột phá chiến lược, từ thể chế, nguồn nhân lực chất lượng cao đến kết cấu hạ tầng hiện đại với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực then chốt với mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước có thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 là nước thu nhập cao, xã hội chủ nghĩa phồn vinh.

Một điểm đáng quan tâm là hoàn thiện hệ thống chính trị và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Chúng ta phải tháo gỡ được điểm nghẽn của thể chế, phải hoàn thiện hệ thống pháp luật với tư duy pháp luật không chỉ để quản lý, pháp luật phải hướng đến nhiều hơn vai trò hướng dẫn, mở đường, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.

Phát triển kinh tế xã hội nhưng Đại hội XIV cũng rất quan tâm đến văn hóa con người, xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực cho sự phát triển. Nếu đạo đức, lối sống và giá trị văn hóa bị mai một, kinh tế phát triển bao nhiêu cũng không thể hướng tới mục tiêu hạnh phúc.

Xuyên suốt đại hội ta đều thấy rõ quan điểm lấy dân làm gốc, đặt con người ở vị trí trung tâm. Sắp tới chúng ta phải triển khai nhiều chính sách nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, từ giáo dục, y tế đến an sinh và quyền làm chủ của nhân dân. Đích cuối cùng phải là vì cuộc sống hạnh phúc của nhân dân.

Đặc biệt, tinh thần hành động được nhấn mạnh. Đại hội XIV là đại hội của mệnh lệnh hành động, nơi hiệu quả thực tiễn trở thành thước đo cao nhất cho mọi chủ trương, chính sách. Từ việc sáp nhập, tinh gọn bộ máy tới đầu tư hạ tầng quy mô lớn hay thúc đẩy cải cách thể chế đều với phương châm "chỉ bàn làm không bàn lùi", lấy hiệu quả vì dân, vì đất nước làm thước đo đánh giá.

Phát biểu tại họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: "Nghị quyết Đại hội XIV định hướng phải có hành động cụ thể làm sao biến những chủ trương, định hướng nhanh đi vào cuộc sống; mang lại hiệu quả để nhân dân thấy, nhìn được, cảm nhận được, thụ hưởng được kết quả. Mục tiêu của Đảng cuối cùng cũng để làm sao nâng cao đời sống người dân".

Cùng với bộ máy nhân sự được bầu của Đại hội XIV là những đại biểu ưu tú, có trí tuệ và trách nhiệm, tôi tin tưởng chúng ta sẽ hoàn thành những việc khóa trước chưa làm được, tiếp tục dẫn dắt đất nước phát triển, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.