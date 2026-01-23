Chung sức đồng lòng thực hiện khát vọng lớn

Đến lúc này, nhiều tỉnh/thành đã thể hiện rõ sự quyết tâm, quyết liệt qua mục tiêu tăng trưởng cũng như chương trình hành động của địa phương mình.

Đơn cử như Tây Ninh, tỉnh này đã xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 từ 10 - 10,5% dựa trên 3 trụ cột chính gồm: công nghiệp - xây dựng, dịch vụ, và nông nghiệp công nghệ cao. Cả 3 trụ cột này đều có có cơ sở, nền móng vững chãi, được gia cố từ năm bản lề 2025 để có thể bứt tốc hiệu quả trong năm 2026 và cả giai đoạn tới.

Tương tự, Đà Nẵng năm 2025 nằm trong top 10 địa phương tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước và đang đặt mục tiêu trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước trong năm nay. Với Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế, cơ chế đặc thù và vị trí chiến lược, Đà Nẵng đang đứng trước vận hội lịch sử để đột phá, đóng góp lớn vào kỷ nguyên thịnh vượng của dân tộc.

Trước đó, lãnh đạo Hà Nội, TP.HCM, Phú Thọ, Quảng Ngãi... đều cam kết tăng trưởng 2 con số cho địa phương mình dựa trên lợi thế, tiềm năng và sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ chế, chính sách, hạ tầng, đặc biệt là tâm thế quyết liệt của cả chính quyền, doanh nghiệp và người dân.

Tâm thế này cũng lan tỏa khắp các lĩnh vực, ngành nghề. Bất chấp những biến động khó lường trên thế giới, xuất khẩu, thu hút vốn FDI, du lịch, công nghiệp, dịch vụ... đều đặt mục tiêu đột phá, quyết liệt cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Phong trào khởi nghiệp làm giàu được khởi lên với số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng vọt; công trình, dự án nhộn nhịp khánh thành, khởi công, vượt tiến độ, lập kỷ lục... không còn là chuyện hiếm hoi, ngoại lệ mà dần trở nên phổ biến. Nói như Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, mục tiêu tăng trưởng 2 con số là "ngọn núi cao" cần chinh phục. Và muốn chinh phục được, phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động phải quyết liệt, làm việc nào ra việc đấy...

Phải thẳng thắn thừa nhận, mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026 - 2030 đúng là "đỉnh núi cao" nhưng điều quan trọng là quyết tâm của chúng ta còn cao hơn. Ngay trong năm bản lề 2025, chúng ta đã "sắp xếp lại giang sơn", sáp nhập tỉnh/thành để mở rộng không gian phát triển cho các địa phương; chúng ta đã triển khai mô hình chính quyền 2 cấp, đi cùng với số hóa để cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho cả bộ máy quản lý, doanh nghiệp và người dân. Cùng với đó, những nghị quyết mang tính trụ cột, nền tảng thể chế để hiện thực hóa tầm nhìn Việt Nam phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 được ban hành không chỉ khai mở động lực mới mà còn cho thấy tư duy mới, tầm nhìn mới của lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng ngày 20.1 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng khẳng định nếu làm nửa vời, chúng ta sẽ đánh mất cơ hội. Vì thế yêu cầu đặt ra là phải làm thật mạnh, làm thật nhanh, làm đến nơi đến chốn, để đất nước bứt phá.

Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn nhưng cũng đứng trước thách thức lớn "bây giờ hoặc không bao giờ" để chuyển thành nước có thu nhập cao, giàu có và thịnh vượng.