Gỡ khó cho viện dưỡng lão phát triển

Kết quả Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 cho thấy dân số Việt Nam thời điểm 1.4.2024 là hơn 101 triệu người; số người già từ 60 tuổi trở lên là 14,2 triệu người (tăng 4,7 triệu người so với năm 2014). Dự báo đến năm 2030, số người từ 60 tuổi trở lên xấp xỉ 18 triệu người.

Ứng phó tình hình già hóa dân số nhanh, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng. Trong đó, Nghị quyết 72 ngày 9.9.2025 nêu rõ quan điểm chỉ đạo: Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ chính trị hàng đầu; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và mọi người dân.

Dự lễ khởi công dự án Khu phức hợp Y tế - chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Đại học Y Hà Nội tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội vào ngày 17.1, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đặc biệt là người cao tuổi, trong bối cảnh nước ta đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đã xây dựng "Đề án xây dựng, phát triển nhân viên chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng và cơ sở chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", nhằm hình thành mạng lưới chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đa tầng, đa dạng loại hình (chăm sóc tại nhà, cộng đồng, cơ sở bán trú và lưu trú). Đề án còn kỳ vọng tạo hàng chục ngàn việc làm ổn định, góp phần giảm gánh nặng chăm sóc người cao tuổi trong gia đình, phát triển nền "kinh tế tóc bạc"…

Tuy nhiên, công tác chăm sóc người cao tuổi cũng còn tồn tại những vướng mắc. Nhiều hệ thống dưỡng lão trên cả nước muốn được tháo gỡ một số quy định bất cập, trong đó có quy định về diện tích viện dưỡng lão (VDL). Cụ thể, theo Nghị định 103/2017 của Chính phủ, các trung tâm dưỡng lão phải đảm bảo diện tích phòng ở bình quân tối thiểu từ 6 - 8 m2/người. Về diện tích đất tự nhiên: bình quân 30 m2/người ở khu vực nông thôn, 10 m2/người ở khu vực thành thị… Đại diện Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng (có nhiều VDL cao tầng tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phía bắc) cho biết trung tâm "gặp khó" vì quy định trên chỉ áp dụng vào diện tích tầng trệt, chứ không được tính diện tích sử dụng nhân lên các tầng lầu.

Mặt khác, mức phí chăm sóc cơ bản hiện nay tại những VDL "bình dân" cũng khoảng 12 - 16 triệu đồng/tháng, còn khá cao so với thu nhập của nhiều người. Chính quy định khắt khe về diện tích phòng ở khiến thị trường dưỡng lão đang bị bỏ ngỏ ở phân khúc dành cho đối tượng thu nhập thấp. Nhiều ý kiến mong muốn nhà nước có chính sách ưu đãi cho các VDL tư nhân thuê đất với giá rẻ, nghiên cứu mô hình hỗ trợ người lao động mua bảo hiểm dưỡng lão, để khi về già họ có nhu cầu vào ở VDL thì bên bảo hiểm sẽ chi trả. Mô hình này được nhiều nước áp dụng từ lâu, góp phần tạo nên an sinh xã hội ổn định, sẻ chia gánh nặng chi phí cho người già.

Theo Quỹ dân số LHQ tại Việt Nam, mặc dù già hóa dân số đặt ra thách thức cho xã hội và nền kinh tế, song một bộ chính sách phù hợp sẽ cho phép cá nhân, gia đình và xã hội giải quyết những thách thức và gặt hái những lợi ích mà nó mang lại.