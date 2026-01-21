Khi người dân ở vị trí trung tâm

Thực tế cho thấy mức bồi thường đất đai, đặc biệt là đất nông nghiệp, thường thấp hơn nhiều so với giá thị trường. Trong bối cảnh quỹ đất sản xuất ngày càng hạn hẹp, đất nông nghiệp là tư liệu sản xuất, là sinh kế quan trọng của người dân, việc yêu cầu, vận động bàn giao đất không dễ nhận được sự đồng thuận ngay từ đầu.

Vì thế, câu chuyện tại xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An là một minh chứng đáng chú ý, cho thấy nếu chính quyền thực sự đặt người dân ở vị trí trung tâm thì những việc tưởng chừng rất khó vẫn có thể làm được.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Tân Kỳ được giao trực tiếp chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng cho dự án xây dựng tuyến đường và cầu mới dài hơn 2,6 km, vốn đầu tư hơn 364 tỉ đồng. Với hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng, trong điều kiện giá bồi thường đất nông nghiệp còn thấp, nhiều người từng lo ngại công tác giải phóng mặt bằng sẽ kéo dài và phức tạp, có thể phát sinh khiếu kiện.

Thực tế lại diễn ra theo chiều hướng tích cực. Chính quyền xã thực hiện cách làm minh bạch trong chi trả, công khai rõ ràng các chính sách bồi thường, hỗ trợ; đồng thời kiên trì vận động, thuyết phục người dân bằng nhiều hình thức phù hợp.

Đáng chú ý, xã đã phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng - những người "nói dân nghe, làm dân tin" để truyền tải chủ trương, giải thích chính sách và tháo gỡ tâm tư, băn khoăn của từng hộ. Nhờ đó, chỉ trong thời gian rất ngắn, hầu hết người dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Từ câu chuyện này có thể thấy điều quan trọng không chỉ nằm ở chính sách, mà còn ở cách chính sách được triển khai. Khi chính quyền bám sát nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng của người dân; khi mọi khoản chi trả được thực hiện công khai, minh bạch, đến đúng người; khi người dân được lắng nghe và được giải thích cặn kẽ thì niềm tin sẽ được củng cố. Niềm tin ấy chính là chìa khóa để tạo nên sự đồng thuận xã hội.

Hiệu quả của công tác vận động càng trở nên bền vững khi chính quyền giúp người dân thấy rõ lợi ích lâu dài của việc mở đường, làm cầu: giao thông thuận lợi hơn, cơ hội phát triển KT-XH rộng mở hơn, giá trị đất đai và đời sống người dân được nâng lên trong tương lai. Khi lợi ích chung được nhìn nhận rõ ràng, bà con sẵn sàng hy sinh lợi ích trước mắt vì sự phát triển lâu dài của địa phương.

Thực tế, tinh thần ấy đã từng được chứng minh tại xã Tân Kỳ từ trước. Người dân nơi đây đã tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất ruộng để mở tuyến đường bê tông rộng 11 m, dài gần 1,1 km, góp công, góp của để làm đường, còn nhà nước hỗ trợ xi măng. Đó không chỉ là sự ủng hộ một công trình cụ thể, mà là biểu hiện sinh động của mối quan hệ gắn bó, đồng hành giữa chính quyền và nhân dân.

Câu chuyện ở Tân Kỳ một lần nữa khẳng định: Khi lòng dân thuận, mọi việc đều trở nên dễ dàng. Giải phóng mặt bằng không chỉ là bài toán về đất đai, tiền bạc, mà trước hết là bài toán về niềm tin. Xây dựng, củng cố niềm tin của người dân vào sự công bằng, minh bạch và mục tiêu phát triển vì cộng đồng chính là nền tảng vững chắc để các công trình, dự án được triển khai thuận lợi, bền vững.