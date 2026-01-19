Thủ tướng chỉ đạo khẩn tiến độ các dự án APEC 2027 sau phản ánh của Thanh Niên

Trong loạt 3 bài "Cấp bách các siêu dự án phục vụ APEC 2027" đăng tải trên Báo Thanh Niên từ 12 - 14.1, bài viết với tựa đề "Tiến độ bị "trói chân" bởi khan hiếm vật liệu xây dựng" đã phản ánh tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng đang là một rào cản nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tiến độ hoàn thành các siêu dự án phục vụ APEC 2027 tại đảo ngọc Phú Quốc (An Giang).

Khan hiếm vật liệu xây dựng đang là rào cản đe dọa trực tiếp đến tiến độ hoàn thành các siêu dự án phục vụ APEC 2027 tại đảo ngọc Phú Quốc (An Giang) ẢNH: N,A

Cụ thể, theo thống kê của chủ đầu tư, để đảm bảo tiến độ, trong năm 2026 chỉ tính riêng đá xây dựng, tổng nhu cầu cho 7 dự án gồm sân bay, đại lộ APEC, Trung tâm hội nghị APEC, đường DT 975, dự án tái định cư, kè APEC và tàu điện nhẹ LRT là hơn 2,6 triệu m3. Dù vậy, khối lượng đã nhập về chỉ 169.379 m3, đạt 6,3% tổng nhu cầu và khối lượng cần bổ sung là 2,5 triệu m3.

Như vậy, tính đến ngày 9.1, khối lượng vật liệu xây dựng (VLXD) đã nhập về chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ so với tổng nhu cầu của năm, kéo theo nguy cơ chậm tiến độ cho toàn bộ dự án. Trong đó bức thiết nhất là nhu cầu đá dăm cấp phối khi trung bình mỗi tháng các "siêu dự án" trên cần khoảng 360.000 m3, nhưng thực tế chỉ được cung cấp 60.000 m3.

Sau phản ánh của Báo Thanh Niên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã giao Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang có giải pháp khắc phục; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 25.1.

Một ngày sau chỉ đạo của Thủ tướng, Tỉnh ủy An Giang đã có thông báo của Ban thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương thăm dò, khai thác cát, đá phục vụ các công trình, dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Trước yêu cầu rất cấp bách phải cung cấp vật liệu xây dựng (cát, đá) đảm bảo tiến độ các dự án, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương rà soát, xác định nhu cầu thực tế về vật liệu xây dựng (cát, đá) đối với các công trình phục vụ APEC 2027, các công trình trọng điểm quốc gia (các đường cao tốc, sân bay, cảng biển...) và các công trình đầu tư công trên địa bàn tỉnh

Đồng thời, rà soát ngay trữ lượng khoáng sản (cát, đá) có thể khai thác, trên cơ sở đó giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo huy động tối đa năng lực khai thác, vận chuyển đổi với các mỏ còn trữ lượng để cung cấp kịp thời cho các công trình. Trong đó, tổ chức làm việc với các chủ đầu tư đã được cấp phép khai thác mỏ thương mại để cung cấp kịp thời cho các công trình theo quy định.

Đối với các khu mô đã được cấp phép nhưng hết hạn hoặc hết trữ lượng khai thác, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thăm dò nhanh nhất, trên cơ sở đó, thực hiện quy trình, thủ tục cấp mô và giao sản lượng cụ thể để các chủ đầu tư, nhà thầu đã trúng thầu thi công.







