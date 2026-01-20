Trước vận hội mới

Từ một nước nghèo, kém phát triển, chịu hậu quả rất nặng nề của 30 năm chiến tranh, tiếp tục phải đối phó với các cuộc chiến tranh ở hai đầu biên giới, bị bao vây, cấm vận, VN đã từng bước vươn lên ngoạn mục. Đất nước đã ra khỏi cuộc khủng hoảng KT-XH nghiêm trọng, kéo dài, bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1996).

Lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, VN đã ra khỏi nhóm nước kém phát triển, bước vào hàng ngũ các nước có trình độ phát triển trung bình trên thế giới (2010). Kết thúc năm 2025, GDP của VN đạt 514 tỉ USD (năm 1986 là 26,34 tỉ USD), đứng thứ 32 trong số các nước có quy mô nền kinh tế lớn nhất thế giới; thu nhập bình quân đầu người đạt 5.026 USD (năm 1986 là 422 USD); tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 940 tỉ USD. VN hiện có quan hệ ngoại giao với 195 nước, quan hệ thương mại với hơn 200 nước và vùng lãnh thổ; tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 8,02%, thuộc hàng cao nhất thế giới…

Mấy con số nêu trên cho thấy chưa có thời kỳ nào trong lịch sử dân tộc, VN đạt được những thành tựu lớn lao như thế.

Đại hội XIV của Đảng khai mạc hôm nay tại Hà Nội có ý nghĩa rất đặc biệt. Đó là nhiệm kỳ đại hội hướng tới kỷ niệm tròn 100 năm thành lập Đảng. Nếu đầu năm 1930, sau khi thành lập, Đảng mới có hơn 300 đảng viên, thì đến nay đã là trên 5,6 triệu. Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước đã có sự chuẩn bị đầy đủ cả về thế và lực để bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Có thể coi đại hội lần này sẽ mở ra thời kỳ đổi mới đất nước lần thứ hai với tư duy phát triển mới, tầm nhìn mới, chủ trương, biện pháp mới quyết liệt, mạnh mẽ, sáng tạo.

Với ý nghĩa đó, nhân dân kỳ vọng đại hội sẽ xác lập được đường lối phát triển đất nước có tầm nhìn dài hạn, đúng và trúng, trên cơ sở tổng kết sâu sắc thực tiễn và lắng nghe đầy đủ ý kiến từ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Một đường lối đúng chỉ thực sự có sức sống khi tạo được sự đồng thuận xã hội và được tổ chức thực hiện một cách nhất quán, hiệu quả.

Cùng với đường lối, công tác nhân sự tiếp tục là vấn đề được đặc biệt quan tâm. Người dân kỳ vọng đại hội sẽ cân nhắc, lựa chọn và bầu ra một Ban Chấp hành T.Ư gồm những con người tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, là hạt nhân đoàn kết, có tư duy sắc sảo, hiểu biết rộng, có trình độ chuyên môn cao, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Trong nhiệm kỳ mới, cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn chặt giữa xây dựng Đảng với kiểm soát quyền lực một cách hiệu quả, thường xuyên tổ chức phê bình và tự phê bình, đề cao trách nhiệm nêu gương, làm tốt hơn công tác cán bộ để làm trong sạch bộ máy Đảng, Nhà nước, xứng đáng với sự gửi gắm, tin cậy của nhân dân.

Trước bối cảnh đất nước và quốc tế vận hội và thách thức đan xen, nhân dân kỳ vọng Đảng luôn vững vàng, kiên định con đường đã chọn, đoàn kết, tập trung trí tuệ, năng lực lãnh đạo thực hiện mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.