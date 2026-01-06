34 tỉnh, thành tăng trưởng kinh tế ra sao trong năm 2025?

Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vừa có báo cáo về tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 của 34 tỉnh, thành phố.

Với mức tăng trưởng GDP 2025 chung cả nước đạt 8.02%, Cục Thống kê cho biết, tăng trưởng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của nhiều địa phương duy trì mức tăng trưởng khá, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của cả nước.

Kết quả ước tính cho thấy tốc độ tăng GRDP của các địa phương dao động trong khoảng từ 5,84% đến 11,89%. Phần lớn các địa phương có tốc độ tăng trưởng trên 7% (chỉ có 5 tỉnh có tốc độ tăng trưởng dưới 7%).

Nhóm địa phương đạt tăng trưởng kinh tế trên 10% (với 6/34 tỉnh, thành phố), tiêu biểu là Quảng Ninh và Hải Phòng tăng cao nhất với mức tăng lần lượt là 11,89% và 11,81%. Theo Cục Thống kê, điều này phản ánh khả năng tận dụng hiệu quả các dòng vốn đầu tư, đặc biệt là vốn FDI và sự bứt phá mạnh mẽ của các ngànhcông nghiệp và dịch vụ.

Nhóm tỉnh, thành phố có tăng trưởng ổn định từ 7,0% - 10% chiếm đa số (với 23/34 tỉnh, thành phố), phản ánh xu thế phục hồi và mở rộng chung của nền kinh tế, cũng như tác động lan tỏa tương đối đồng đều của các chính sách vĩ mô.

Nhóm 5 địa phương tăng trưởng thấp nhất, dưới 7%, gồm: Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Vĩnh Long. Trong đó, Vĩnh Long có mức tăng thấp nhất là 5,84%.

Cục Thống kê nhận định, khoảng cách tăng trưởng giữa nhóm dẫn đầu và nhóm cuối đặt ra yêu cầu tăng cường điều tiết và phân bổ nguồn lực hợp lý hơn, nhằm hạn chế nguy cơ các địa phương thuộc "nhóm biên dưới" không bị bỏ lại quá xa trong quá trình phát triển kinh tế chung của đất nước.

Các tỉnh, thành "đầu tàu" kinh tế

Mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng thứ 21 (7,53%), TP.HCM vẫn là địa phương đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng chung của cả nước với tỷ trọng lên tới 23,11%.

Hà Nội đứng thứ hai về tỷ trọng đóng góp với 12,94%, tiếp theo là Hải Phòng (8,58%), Đồng Nai (5,49%) và Bắc Ninh (5,32%). Riêng 5 địa phương này đã đóng góp khoảng 55,4% vào tăng trưởng chung của cả nước.

Theo Cục Thống kê, tại TP.HCM, động lực chính đến từ khu vực dịch vụ với mức tăng 8,76%, đóng góp 65,98% vào tăng trưởng, khẳng định vai trò dẫn dắt của khu vực dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của thành phố. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,14%, đóng góp 33,53%, tiếp tục giữ vị trí quan trọng trong phục hồi sản xuất và mở rộng hạ tầng.

Ở Bắc Ninh, sau khi sáp nhập với Bắc Giang, Bắc Ninh trở thành trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo quy mô lớn, có sức cạnh tranh cao trong vùng Đồng bằng sông Hồng và Trung du miền núi phía Bắc.

Sự kết hợp này tạo nên lợi thế bổ trợ rõ nét. Bắc Ninh vốn là thủ phủ công nghiệp điện tử với sự hiện diện của các tập đoàn lớn như Samsung, Canon, Amkor. Trong khi Bắc Giang nổi lên với thế mạnh của công nghiệp hỗ trợ, tốc độ tăng trưởng cao và khả năng thu hút FDI mạnh mẽ vào sản xuất, chế tạo.

Sự hợp nhất mở rộng không gian phát triển, tối ưu hóa nguồn lực và tạo cực tăng trưởng mới, thúc đẩy liên kết vùng theo hướng bền vững. Tăng trưởng GRDP của Bắc Ninh năm 2025 ước đạt 10,3%, đứng thứ 5/34 địa phương.

Theo vùng kinh tế, báo cáo của Cục Thống kê cho thấy, vùng Đồng bằng sông Hồng tiếp tục giữ vai trò là vùng động lực tăng trưởng quan trọng của cả nước. Tốc độ tăng GRDP ước đạt 9,74% cao hơn mức tăng trưởng chung, đóng góp tới 36,41% vào tăng trưởng chung của cả nước, cao nhất trong các vùng.

Vùng Đông Nam Bộ tiếp tục là vùng kinh tế có quy mô lớn nhất cả nước, tốc độ tăng GRDP ước đạt 7,98% và đóng góp 31,40% vào tăng trưởng chung. Đây là vùng tập trung nhiều trung tâm công nghiệp, dịch vụ, logistics và tài chính lớn. Trong đó, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương giữ vai trò đầu tàu, tạo động lực tăng trưởng lan tỏa mạnh mẽ cho cả nước.

Trong khi đó, vùng Bắc Trung Bộ ghi nhận mức tăng trưởng kinh tế ước đạt 8,37%, đóng góp 6,47% vào tăng trưởng chung, mức thấp nhất trong 6 vùng.