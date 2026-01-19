Hà Nội phát triển cơ sở chăm sóc, điều trị người cao tuổi

Theo đó, thủ đô Hà Nội sẽ có bệnh viện (BV) lão khoa đầu tiên, từ tiếp nhận, chuyển đổi công năng của P.Tây Tựu sau sắp xếp chính quyền 2 cấp, với quy mô trên 2 ha. Sở Y tế xin ý kiến thành phố sửa cơ sở đã được tiếp nhận, chuyển đổi công năng thành BV lão khoa đầu tiên của thủ đô, là BV lão khoa số 1. Ngoài ra trên địa bàn thủ đô, Trường ĐH Y Hà Nội cũng khởi công trung tâm chăm sóc sức khỏe, trong đó có mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Hà Nội sẽ có thêm mô hình khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ẢNH: LIÊN CHÂU

Hà Nội định hướng phát triển thêm các BV cho người cao tuổi, các trung tâm dưỡng lão, bao gồm các trung tâm dưỡng lão ban ngày, để người cao tuổi được thuận lợi tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, dịch vụ y tế và sẽ có nhiều mô hình hơn nữa dành cho chăm sóc người cao tuổi trên địa bàn thủ đô. Về khám sàng lọc miễn phí cho người dân, chủ trương này sẽ đưa vào luật Thủ đô. Sở Y tế Hà Nội sẽ triển khai sớm nhất sau khi có hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

Về nhân lực y tế của Hà Nội, ông Nguyễn Trọng Diện thông tin việc tăng cường dịch vụ y tế chất lượng cao về tận xã, phường luôn chú trọng đội ngũ nhân lực. Thành phố sẽ thành lập kho dữ liệu nguồn nhân lực chất lượng cao dùng chung của thủ đô, về lĩnh vực y tế. Theo đó, sẽ có các dữ liệu về bác sĩ, dược sĩ, nhân lực về y tế công cộng, y tế dự phòng… Đồng thời, sẽ xây dựng cơ chế chính sách sử dụng nguồn nhân lực này, để các thầy thuốc trực tiếp tham gia hỗ trợ người dân, tham gia đào tạo nâng cao nhân lực y tế cơ sở của Hà Nội. Nguồn nhân lực này cùng hệ thống y tế thủ đô sẽ đóng góp cho công tác chăm sóc sức khỏe người dân.

Hiện nhiều BV công lập và BV tư nhân tại Hà Nội đã đăng ký hỗ trợ cho y tế cơ sở là các trạm y tế xã, phường, để nâng cao năng lực khám chữa bệnh cho các trạm, người dân được khám chữa bệnh cơ bản và một số chuyên khoa sâu ngay tại địa phương. Ngoài ra, nhiều lĩnh vực khác cũng cần nâng cao năng lực cho y tế cơ sở, về dự phòng bệnh không lây nhiễm, bệnh lây nhiễm, công tác dân số, và đặc biệt đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại từng địa bàn của thủ đô.