Sức khỏe

Hà Nội phát triển cơ sở chăm sóc, điều trị người cao tuổi

Liên Châu
Liên Châu
19/01/2026 07:40 GMT+7

Ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết theo tinh thần của Nghị quyết 72, mỗi địa phương có một bệnh viện lão khoa và các khoa lão tại bệnh viện đa khoa.

Theo đó, thủ đô Hà Nội sẽ có bệnh viện (BV) lão khoa đầu tiên, từ tiếp nhận, chuyển đổi công năng của P.Tây Tựu sau sắp xếp chính quyền 2 cấp, với quy mô trên 2 ha. Sở Y tế xin ý kiến thành phố sửa cơ sở đã được tiếp nhận, chuyển đổi công năng thành BV lão khoa đầu tiên của thủ đô, là BV lão khoa số 1. Ngoài ra trên địa bàn thủ đô, Trường ĐH Y Hà Nội cũng khởi công trung tâm chăm sóc sức khỏe, trong đó có mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Hà Nội phát triển cơ sở chăm sóc, điều trị người cao tuổi - Ảnh 1.

Hà Nội sẽ có thêm mô hình khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

ẢNH: LIÊN CHÂU

Hà Nội định hướng phát triển thêm các BV cho người cao tuổi, các trung tâm dưỡng lão, bao gồm các trung tâm dưỡng lão ban ngày, để người cao tuổi được thuận lợi tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, dịch vụ y tế và sẽ có nhiều mô hình hơn nữa dành cho chăm sóc người cao tuổi trên địa bàn thủ đô. Về khám sàng lọc miễn phí cho người dân, chủ trương này sẽ đưa vào luật Thủ đô. Sở Y tế Hà Nội sẽ triển khai sớm nhất sau khi có hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

Về nhân lực y tế của Hà Nội, ông Nguyễn Trọng Diện thông tin việc tăng cường dịch vụ y tế chất lượng cao về tận xã, phường luôn chú trọng đội ngũ nhân lực. Thành phố sẽ thành lập kho dữ liệu nguồn nhân lực chất lượng cao dùng chung của thủ đô, về lĩnh vực y tế. Theo đó, sẽ có các dữ liệu về bác sĩ, dược sĩ, nhân lực về y tế công cộng, y tế dự phòng… Đồng thời, sẽ xây dựng cơ chế chính sách sử dụng nguồn nhân lực này, để các thầy thuốc trực tiếp tham gia hỗ trợ người dân, tham gia đào tạo nâng cao nhân lực y tế cơ sở của Hà Nội. Nguồn nhân lực này cùng hệ thống y tế thủ đô sẽ đóng góp cho công tác chăm sóc sức khỏe người dân.

Hiện nhiều BV công lập và BV tư nhân tại Hà Nội đã đăng ký hỗ trợ cho y tế cơ sở là các trạm y tế xã, phường, để nâng cao năng lực khám chữa bệnh cho các trạm, người dân được khám chữa bệnh cơ bản và một số chuyên khoa sâu ngay tại địa phương. Ngoài ra, nhiều lĩnh vực khác cũng cần nâng cao năng lực cho y tế cơ sở, về dự phòng bệnh không lây nhiễm, bệnh lây nhiễm, công tác dân số, và đặc biệt đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại từng địa bàn của thủ đô.

RSV - mối nguy âm thầm ở người cao tuổi trong thời điểm giao mùa

RSV - mối nguy âm thầm ở người cao tuổi trong thời điểm giao mùa

Những ngày giao mùa, ông T., 67 tuổi, có tiền sử tăng huyết áp và tiểu đường, bắt đầu xuất hiện ho nhẹ, sổ mũi và cảm giác mệt mỏi. Nghĩ rằng chỉ là cảm cúm thông thường, ông tự nghỉ ngơi tại nhà.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
