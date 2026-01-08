Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bộ Y tế yêu cầu rà soát hồ sơ cấp phép các cơ sở trợ giúp xã hội

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
08/01/2026 14:38 GMT+7

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Ninh, đề nghị khẩn trương kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn, sau vụ một học viên của Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà bị tử vong.

Theo Bộ Y tế, thời gian vừa qua, các cơ quan báo chí phản ánh vụ việc một học viên tử vong chỉ sau 2 ngày được đưa vào Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (P.An Sinh, tỉnh Quảng Ninh). Ngay sau khi nắm bắt được thông tin, Bộ Y tế đã giao Cục Bảo trợ xã hội yêu cầu Sở Y tế Quảng Ninh kiểm tra, xác minh thông tin báo chí nêu.

Bộ Y tế yêu cầu rà soát hồ sơ cấp phép các cơ sở trợ giúp xã hội- Ảnh 1.

Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà đóng cửa sau vụ học viên tử vong

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Liên quan đến vụ việc, Bộ Y tế đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến vụ việc tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà.

Tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập trên địa bàn. Trong đó, tập trung chấn chỉnh công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp đối tượng; bảo đảm các cơ sở hoạt động đúng nội dung được cấp phép, đúng quy định pháp luật; tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn và giám sát chặt chẽ hoạt động chăm sóc, trợ giúp tại cơ sở.

Đáng chú ý, Bộ Y tế cũng yêu cầu rà soát trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp phép hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội; kiên quyết tạm đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép đối với những trường hợp vi phạm theo quy định. 

Đồng thời Bộ Y tế đề nghị tỉnh UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Sở Y tế và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, kiểm điểm, làm rõ và xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan, đồng thời báo cáo kết quả về Bộ Y tế trước ngày 12.1.

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 11 giờ 20 ngày 23.12.2025, UBND P.An Sinh nhận được tin báo tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (cơ sở 2), đóng tại khu phố Trại Lốc (P.An Sinh) xảy ra vụ việc một học viên là N.H.N (17 tuổi, trú tại P.Hà Lầm), bị tử vong với nhiều vết bầm tím trên người sau 2 ngày nhập học.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc điều tra và tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can, trong đó có ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà. Sở Y tế Quảng Ninh cũng đã quyết định đình chỉ hoạt động trung tâm này để phục vụ công tác điều tra.

