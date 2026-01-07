Phát hiện nhiều gậy gỗ tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (cơ sở 2, đóng tại P.An Sinh, tỉnh Quảng Ninh), hiện toàn bộ cơ sở này đã dừng hoạt động, cổng chính được che kín bằng bạt xanh, biển hiệu trung tâm cũng đã bị tháo dỡ.

Những chiếc gậy gỗ được tìm thấy tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà cơ sở P.An Sinh ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Khuôn viên của trung tâm được bao quanh bởi tường rào cao hơn 2 m, phía trên gắn đinh nhọn, xung quanh và bên trong trung tâm có nhiều camera an ninh được lắp đặt. Bên trong trung tâm có các phòng, gồm, gồm văn phòng, bếp ăn và 4 phòng ở dành cho học viên. Các phòng ở có diện tích hẹp, sử dụng giường tầng để tiết kiệm không gian.

Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, trung tâm này đã cửa đóng then cài, che bạt ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Đáng chú ý, phía sau dãy nhà sinh hoạt của học viên, các lực lượng chức năng phát hiện có nhiều gậy gỗ dài gần 1 m bị vứt bỏ ngổn ngang. Những chiếc gậy gỗ này, gần đây được dư luận bức xúc, nghi ngờ là hung khí gây ra cái chết cho một học viên tại cơ sở này, cũng như là vật dụng để các quản sinh đánh đập học sinh.

Tấm biển của trung tâm được hạ xuống đất ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Ngoài khu nhà chính, trong sân trung tâm còn có một phòng làm bằng thùng container, được cho là nơi sinh hoạt và làm việc của các "thầy". Theo người dân sống gần khu vực Trại Lốc, trung tâm này mới hoạt động tại địa bàn khoảng một năm. Hằng ngày, họ thường thấy các học viên nhỏ tuổi mang theo dụng cụ đi làm trên rừng, nhưng không rõ công việc cụ thể. "Chỉ khi thấy công an tới, chúng tôi mới biết bên trong xảy ra vụ việc nghiêm trọng", một người dân sống gần trung tâm cho hay.

Bên trong trung tâm đã không còn ai, đồ vật được thu dọn ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 11 giờ 20 ngày 23.12, UBND P.An Sinh nhận được tin báo về vụ việc nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (cơ sở 2), đóng tại khu phố Trại Lốc (P.An Sinh), về việc một học viên tại đây là N.H.N (17 tuổi, trú tại P.Hà Lầm), bị tử vong với nhiều vết bầm tím trên người sau 2 ngày nhập học tại trung tâm.

Tường bao cao hơn 2 m đầy đinh sắt ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Ngay sau đó, Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc điều tra và tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can, trong đó có ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, liên quan cái chết của học viên N.H.N (17 tuổi). Sở Y tế Quảng Ninh cũng đã quyết định đình chỉ hoạt động trung tâm này để phục vụ công tác điều tra.