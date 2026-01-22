'Chìa khóa' để Tây Ninh hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số trong năm 2026

'Cỗ xe tam mã' của Tây Ninh

Sau năm 2025 phục hồi mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9,52% - xếp thứ 8 cả nước, Tây Ninh đang đứng trước cơ hội lịch sử để bứt phá. Bước vào năm 2026, UBND tỉnh đã xây dựng một kịch bản tăng trưởng đầy tham vọng trên cơ sở thực tiễn: phấn đấu đạt mức tăng trưởng 2 con số (10 - 10,5%).

Dự kiến, năm 2026, Tây Ninh đưa vào khai thác Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM, đoạn qua Long An (cũ) ẢNH: BẮC BÌNH

Để giải bài toán này, tỉnh xác định rõ 3 trụ cột chính (còn gọi là "cỗ xe tam mã") gồm: Công nghiệp - xây dựng, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao.

Theo kịch bản điều hành do ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, vừa ký ban hành khu vực công nghiệp - xây dựng được dự báo tăng trưởng 13,5 - 14% và tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt nền kinh tế. Động lực này đến từ năng lực sản xuất thực tế sẽ đi vào vận hành trong năm 2026. Cụ thể, hàng loạt "sếu đầu đàn" đã chọn Tây Ninh làm bến đỗ. Trong đó, có thể kể đến các dự án như: Nhà máy Suntory PepsiCo, các dự án công nghệ cao của Eundan, Ruy II Việt Nam, hay nhà máy dệt của Tập đoàn Thái Tuấn… Khi các nhà máy này đồng loạt "đỏ lửa", năng lực sản xuất của ngành chế biến - chế tạo sẽ tăng vọt.

Nhiều dự án công nghiệp có quy mô lớn tại Tây Ninh đã được khởi công trong năm 2025 ẢNH: KCN BÌNH HÒA NAM

Song song đó, năm 2026 cũng là "điểm rơi" của các dự án hạ tầng năng lượng và giao thông trọng điểm. Việc khởi công Nhà máy nhiệt điện LNG 1 và đường Vành đai 4 không chỉ giải quyết bài toán năng lượng, logistics mà còn tạo ra giá trị sản xuất xây dựng khổng lồ, kích thích dòng vốn đầu tư chảy mạnh vào tỉnh. Hiện nay, UBND tỉnh Tây Ninh tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc tồn tại tại 2 siêu dự án năng lượng là Nhà máy Nhiệt điện LNG Long An I và Long An II.

Không còn manh mún, nhỏ lẻ, nông nghiệp Tây Ninh đang chuyển mình mạnh mẽ sang mô hình công nghệ cao, tuần hoàn. Điểm nhấn thú vị trong bức tranh kinh tế 2026 là sự xuất hiện của mô hình "chung cư nuôi heo" đầu tiên tại Việt Nam của Tập đoàn BAF. Với quy mô 64.000 heo nái và 800.000 heo thịt, áp dụng công nghệ lọc khí khử mùi, đây là minh chứng cho tư duy làm nông nghiệp hiện đại: tối ưu quỹ đất và giảm phát thải.

Cảng quốc tế Long An đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng tại lĩnh vực thương mại - dịch vụ ẢNH: CTV

Bên cạnh đó, chuỗi liên kết Hùng Nhơn - De Heus - Bel Gà với công suất 800.000 gà thịt/năm cũng đang hình thành nên các chuỗi chăn nuôi khép kín, an toàn sinh học cao. Đây chính là cơ sở để khu vực nông - lâm - thủy sản giữ vững mức tăng trưởng ổn định 3,0 - 3,5%, đóng vai trò là "bệ đỡ" an sinh cho nền kinh tế.

Việc Tây Ninh chuyển dịch từ nông nghiệp truyền thống sang các mô hình quy mô lớn, khép kín là bước đi "đi tắt đón đầu" phù hợp với xu hướng kinh tế xanh toàn cầu, giúp giảm rủi ro từ dịch bệnh và biến động thị trường.

Chính quyền hành động quyết liệt để hiện thực hóa khát vọng

Nhấn mạnh về nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, thay mặt UBND tỉnh Tây Ninh, ông Lê Văn Hẳn khẳng định: "Năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở đầu cho giai đoạn thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2026 - 2030). Chúng ta xây dựng kịch bản tăng trưởng không chỉ dựa trên sự lạc quan mà trên cơ sở đánh giá toàn diện xu hướng sản xuất kinh doanh và khả năng mở rộng của doanh nghiệp. Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt là tăng trưởng phải đi đôi với ổn định, bền vững và kiểm soát rủi ro".

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các sở, ngành phải tạo ra sự chuyển biến rõ nét trong cải cách hành chính và giải ngân đầu tư công. "Phải kiên quyết xử lý các dự án kéo dài, chậm triển khai; đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng để dòng vốn đầu tư thực sự đi vào nền kinh tế", ông Hẳn nhấn mạnh.

Ngành du lịch cũng được kỳ vọng đóng góp quan trọng trong mục tiêu tăng trưởng của Tây Ninh trong năm 2026 ẢNH: BẮC BÌNH

Một động lực mới cho kinh tế Tây Ninh năm 2026 là sự bùng nổ của hạ tầng thương mại và đô thị. Sự xuất hiện của Trung tâm thương mại Aeon Tân An và Trung tâm Logistics Thuận Đạo dự kiến sẽ thay đổi diện mạo ngành bán lẻ và logistic của vùng. Đồng thời, hàng loạt dự án đô thị lớn như Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây, Hậu Nghĩa - Đức Hòa bước vào giai đoạn thi công sẽ tạo ra nguồn cầu lớn cho thị trường vật liệu và nhân lực.

Biểu đồ tăng trưởng kinh tế Tây Ninh năm 2026 theo kịch bản ẢNH: BẮC BÌNH

Du lịch cũng được kỳ vọng là "mỏ vàng" với hạt nhân là Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen được đầu tư bài bản, mang tầm quốc tế. Mục tiêu đón 9,8 triệu lượt khách nội địa và 200.000 khách quốc tế với doanh thu 8.000 tỉ đồng trong năm 2026 cho thấy tham vọng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn thực thụ.

Tây Ninh đặt mục tiêu cao trong bối cảnh tình hình thế giới còn nhiều biến động phức tạp, cạnh tranh chiến lược và rủi ro an ninh phi truyền thống gia tăng. Và ngoài ra khó khăn khác, đó là áp lực về hạ tầng giao thông của tỉnh Tây Ninh hiện chưa đồng bộ, chất lượng nguồn nhân lực chưa cao và biến đổi khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất. Từ đó cho thấy, đích tăng trưởng hơn 10% GRDP là một thử thách lớn, nhưng với nền tảng nội lực đã được tích lũy từ năm 2025, cùng sự cam kết đồng hành của các tập đoàn lớn và quyết tâm chính trị cao nhất, Tây Ninh hoàn toàn có quyền tin tưởng vào một năm 2026 bứt phá ngoạn mục.