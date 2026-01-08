Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Tây Ninh khẳng định vị thế với 16 doanh nghiệp lớn được xếp hạng

Bắc Bình
08/01/2026 19:06 GMT+7

Tây Ninh tiếp tục được vinh danh trong Top 10 địa phương hấp dẫn doanh nghiệp lớn năm 2025 và có 16 doanh nghiệp được xếp hạng. Đây là năm thứ hai liên tiếp tỉnh thu hút vốn FDI kỷ lục.

Chiều 8.1, tại TP.Hà Nội, trong khuôn khổ lễ công bố bảng xếp hạng VNR500 - Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2025 do Báo VietNamNet và Vietnam Report tổ chức, tỉnh Tây Ninh vinh dự được xướng tên trong Top 10 địa phương hấp dẫn doanh nghiệp lớn.

 Ông Huỳnh Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, đại diện địa phương tham dự sự kiện.

Tây Ninh khẳng định vị thế với 16 doanh nghiệp lớn được xếp hạng- Ảnh 1.

Ông Huỳnh Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh (giữa) nhận giải

ẢNH: BẮC BÌNH

Theo công bố của Vietnam Report, năm 2025, Tây Ninh có 16 doanh nghiệp lớn góp mặt trong bảng xếp hạng VNR500. Tính trung bình giai đoạn 2021-2025, tỉnh này duy trì khoảng 15,8 doanh nghiệp thuộc bảng xếp hạng mỗi năm, cho thấy sự cải thiện đồng bộ về năng lực thu hút và giữ chân các "sếu đầu đàn".

Việc Tây Ninh giữ vững vị thế này trong 2 năm liền không phải là ngẫu nhiên mà dựa trên nền tảng kinh tế tăng trưởng vượt bậc. Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP của Tây Ninh đạt 9,52%, xếp thứ 8/34 tỉnh, thành và nằm trong nhóm 10 địa phương đóng góp cao nhất vào tăng trưởng kinh tế cả nước.

Đặc biệt, hoạt động thu hút đầu tư của tỉnh ghi nhận những con số kỷ lục. Tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) cấp mới và điều chỉnh đạt mốc 1,7 tỉ USD; trong khi vốn đầu tư trong nước cũng tăng thêm 76.200 tỉ đồng. Niềm tin vào môi trường đầu tư kinh doanh tại Tây Ninh tiếp tục được củng cố khi toàn tỉnh có hơn 5.200 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký trên 40.600 tỉ đồng.

Bước sang năm 2026, Tây Ninh đang định hình rõ nét vai trò trung tâm phát triển mới của khu vực phía nam. Tỉnh sở hữu lợi thế địa kinh tế chiến lược trên trục hành lang kinh tế Đông Tây và hành lang biên giới kết nối giao thương Việt Nam - Campuchia, kết hợp với nền tảng hệ sinh thái năng lượng tái tạo quy mô lớn đang được đẩy mạnh.

Tây Ninh ký kết hợp tác với nhiều tập đoàn lớn của Nhật Bản

Tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Tokyo (Nhật Bản), thu hút hơn 80 doanh nghiệp tham dự, mở ra cơ hội hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng sạch và logistics.

Tây Ninh top 10 địa phương hấp dẫn tăng trưởng GRDP Thu hút FDI
