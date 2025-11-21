Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Tây Ninh ký kết hợp tác với nhiều tập đoàn lớn của Nhật Bản

Bắc Bình
Bắc Bình
21/11/2025 16:12 GMT+7

Tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Tokyo (Nhật Bản), thu hút hơn 80 doanh nghiệp tham dự, mở ra cơ hội hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng sạch và logistics.

Ngày 21.11, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, đoàn công tác do ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy, dẫn đầu vừa tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh tại Tokyo (Nhật Bản). 

Tây Ninh ký kết hợp tác với nhiều tập đoàn lớn của Nhật Bản- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh (phải) và Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu

ẢNH: TRƯỜNG GIANG

Hội nghị xúc tiến đầu tư diễn ra với sự tham dự của hơn 80 doanh nghiệp Việt - Nhật, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực thu hút đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng sạch và logistics.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Tấn Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, khẳng định tỉnh Tây Ninh sau khi sáp nhập vẫn nhất quán quan điểm thu hút và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư như trước khi sáp nhập, duy trì môi trường đầu tư ổn định và minh bạch. 

Trong nhiều năm qua, Tây Ninh đã thiết lập quan hệ hợp tác hiệu quả với các địa phương Nhật Bản như Hyogo, Ibaraki, Wakayama, Kanagawa, Yamanashi và thành phố Okayama, tạo nền tảng quan trọng để mở rộng kết nối kinh tế - thương mại và ngoại giao nhân dân. Nhật Bản hiện là đối tác kinh tế hàng đầu của tỉnh Tây Ninh, với 176 dự án FDI, tổng vốn đầu tư hơn 1,26 tỉ USD.

Tây Ninh ký kết hợp tác với nhiều tập đoàn lớn của Nhật Bản- Ảnh 2.

Lễ ký kết hợp tác tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh tại Tokyo

ẢNH: TRƯỜNG GIANG

Điểm nhấn của hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh Tây Ninh tại Nhật Bản lần này là lễ ký kết biên bản hợp tác giữa Tây Ninh và các tập đoàn lớn như Obayashi, Toyota Long An, Corolla Fukushima. Các doanh nghiệp Nhật đánh giá cao tiềm năng phát triển và sự đồng hành của chính quyền tỉnh Tây Ninh.

Tây Ninh ký kết hợp tác với nhiều tập đoàn lớn của Nhật Bản- Ảnh 3.

Ông Trương Văn Liếp, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh, giới thiệu về môi trường đầu tư của tỉnh với các nhà đầu tư Nhật Bản

ẢNH: TRƯỜNG GIANG

Bên lề hội nghị, đoàn công tác Tây Ninh đã làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Tập đoàn AEON, mở ra triển vọng mở rộng đầu tư thương mại và hợp tác lao động trong thời gian tới.

Khám phá thêm chủ đề

Tây Ninh xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản Nguyễn Văn Quyết Trương Văn Liếp Nhật Bản
