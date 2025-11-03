Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Tây Ninh ký kết hợp tác với 3 tỉnh Campuchia để thúc đẩy kinh tế biên mậu

Bắc Bình
Bắc Bình
03/11/2025 17:01 GMT+7

Tây Ninh và 3 tỉnh biên giới Campuchia ký kết hợp tác nhằm thúc đẩy kinh tế biên mậu, phát triển cửa khẩu và tăng cường giao lưu văn hóa.

Ngày 3.11, tại P.Long An, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị gặp gỡ, trao đổi và ký kết biên bản hợp tác với 3 tỉnh biên giới của Vương quốc Campuchia gồm Svay Rieng, Prey Veng và Tboung Khmum nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế biên mậu, nâng cao đời sống nhân dân khu vực biên giới.

Tham dự buổi ký kết hợp tác có lãnh đạo cấp cao của 3 tỉnh Svay Rieng, Prey Veng và Tboung Khmum; thiếu tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7; Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết...

Tây Ninh ký kết hợp tác với 3 tỉnh Campuchia để thúc đẩy kinh tế biên mậu- Ảnh 1.

Lãnh đạo 3 tỉnh Svay Rieng, Prey Veng và Tboung Khmum (Campuchia) ký kết hợp tác với tỉnh Tây Ninh để tạo điều kiện phát triển kinh tế biên mậu tốt hơn trong thời gian tới

ẢNH: BẮC BÌNH

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết tỉnh đang đầu tư mạnh hạ tầng giao thông như cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, Vành đai 3 và chuẩn bị khai trương cửa khẩu quốc tế Tân Nam vào tháng 12.2025, xúc tiến dự án cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp trong năm 2026. Đồng thời khẳng định tỉnh Tây Ninh sau sáp nhập giữ vai trò trung tâm kết nối chiến lược giữa vùng Đông Nam bộ, Tây Nam bộ và Campuchia.

Thỏa thuận ký kết lần này đặt nền tảng cho việc mở rộng hợp tác song phương trong các lĩnh vực vận chuyển hàng hóa, phát triển cửa khẩu, giao lưu văn hóa - du lịch, phòng chống dịch bệnh và bảo vệ môi trường.

Lãnh đạo các tỉnh Svay Rieng, Prey Veng và Tboung Khmum đánh giá cao quan hệ hữu nghị, hợp tác bền vững với Tây Ninh và cam kết phối hợp chặt chẽ để hiện thực hóa các nội dung đã ký vì mục tiêu hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của 2 quốc gia.

Tin liên quan

Tây Ninh đẩy mạnh khai thác lợi thế từ kinh tế biên mậu

Tây Ninh đẩy mạnh khai thác lợi thế từ kinh tế biên mậu

Tỉnh Tây Ninh đang từng ngày vực dậy khu kinh tế cửa khẩu (KTCK) Mộc Bài khi địa phương này đang tập trung khai thác trở lại lợi thế của nền kinh tế biên mậu với những tiềm năng bậc nhất vùng Đông Nam bộ.

Khám phá thêm chủ đề

Biên mậu Tây Ninh campuchia kinh tế biên mậu giao thương hàng hóa vùng biên giới
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận