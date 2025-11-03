Tây Ninh ký kết hợp tác với 3 tỉnh Campuchia để thúc đẩy kinh tế biên mậu

Ngày 3.11, tại P.Long An, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị gặp gỡ, trao đổi và ký kết biên bản hợp tác với 3 tỉnh biên giới của Vương quốc Campuchia gồm Svay Rieng, Prey Veng và Tboung Khmum nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế biên mậu, nâng cao đời sống nhân dân khu vực biên giới.

Tham dự buổi ký kết hợp tác có lãnh đạo cấp cao của 3 tỉnh Svay Rieng, Prey Veng và Tboung Khmum; thiếu tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7; Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết...

Lãnh đạo 3 tỉnh Svay Rieng, Prey Veng và Tboung Khmum (Campuchia) ký kết hợp tác với tỉnh Tây Ninh để tạo điều kiện phát triển kinh tế biên mậu tốt hơn trong thời gian tới

ẢNH: BẮC BÌNH

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết tỉnh đang đầu tư mạnh hạ tầng giao thông như cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, Vành đai 3 và chuẩn bị khai trương cửa khẩu quốc tế Tân Nam vào tháng 12.2025, xúc tiến dự án cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp trong năm 2026. Đồng thời khẳng định tỉnh Tây Ninh sau sáp nhập giữ vai trò trung tâm kết nối chiến lược giữa vùng Đông Nam bộ, Tây Nam bộ và Campuchia.

Thỏa thuận ký kết lần này đặt nền tảng cho việc mở rộng hợp tác song phương trong các lĩnh vực vận chuyển hàng hóa, phát triển cửa khẩu, giao lưu văn hóa - du lịch, phòng chống dịch bệnh và bảo vệ môi trường.

Lãnh đạo các tỉnh Svay Rieng, Prey Veng và Tboung Khmum đánh giá cao quan hệ hữu nghị, hợp tác bền vững với Tây Ninh và cam kết phối hợp chặt chẽ để hiện thực hóa các nội dung đã ký vì mục tiêu hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của 2 quốc gia.