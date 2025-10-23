Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Thuế tỉnh Tây Ninh triển khai đề án ảnh hưởng đến 94.000 hộ kinh doanh

Bắc Bình
Bắc Bình
23/10/2025 12:03 GMT+7

Đề án 3389/QĐ-BTC của Bộ Tài chính mở ra giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ trong quản lý thuế hộ kinh doanh, giúp minh bạch hóa hoạt động, khuyến khích thanh toán không tiền mặt và thúc đẩy kinh tế số Tây Ninh.

Ngày 23.10, ông Nguyễn Nam Bình, Trưởng Thuế tỉnh Tây Ninh, cho biết đơn vị đang tập trung tổ chức triển khai Đề án 3389/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về "Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán". 

Đây là bước ngoặt lớn trong công tác quản lý thuế, hướng tới hệ thống thuế công bằng, minh bạch, hiện đại.

Thuế tỉnh Tây Ninh triển khai đề án ảnh hưởng đến 94.000 hộ kinh doanh- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Nam Bình, Trưởng Thuế tỉnh Tây Ninh, phát biểu quán triệt việc triển khai Đề án 3389 của Bộ Tài chính trên địa bàn tỉnh trong quý 4/2025

ẢNH: BẮC BÌNH

Việc triển khai đề án là nhiệm vụ trọng tâm của ngành thuế tỉnh Tây Ninh trong 4/2025; đồng thời là nền tảng cho mô hình quản lý thuế bền vững, phù hợp định hướng chuyển đổi số của ngành Tài chính - Thuế.

Thuế Tây Ninh đã thành lập các tổ hỗ trợ chuyển đổi mô hình hộ kinh doanh, phối hợp với ngân hàng và doanh nghiệp công nghệ tư vấn, cài đặt, hướng dẫn miễn phí trong giai đoạn đầu.

"Mục tiêu cuối cùng là tạo thuận lợi tối đa cho hộ kinh doanh, đảm bảo việc kê khai, nộp thuế, sử dụng hóa đơn điện tử đơn giản, dễ thực hiện, đáp ứng yêu cầu minh bạch, công bằng của nền kinh tế hiện đại. Đề án 3389/QĐ-BTC khi đi vào thực tiễn sẽ không chỉ thay đổi cách quản lý thuế, mà còn thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong khu vực kinh tế cá thể, góp phần hình thành hệ sinh thái kinh doanh minh bạch, hiện đại và bền vững tại Tây Ninh", ông Nguyễn Nam Bình khẳng định.

Theo Đề án 3389, thuế khoán sẽ dần được xóa bỏ, thay bằng phương pháp kê khai, quản lý điện tử. Hộ kinh doanh phải mở tài khoản ngân hàng, sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và phần mềm kế toán kết nối dữ liệu thuế trực tuyến. Quy định mới này tác động trực tiếp đến khoảng 94.000 hộ kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, buộc họ phải thay đổi thói quen kinh doanh và ghi chép.

Trong quá trình triển khai đề án, nhiều đơn vị có năng lực cung cấp giải pháp công nghệ phần mềm và tài chính đã cam kết đồng hành với ngành thuế tỉnh Tây Ninh. Cụ thể là hỗ trợ mở tài khoản nhanh, miễn giảm phí giao dịch điện tử và khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt, giúp tất cả các hộ kinh doanh quản lý dòng tiền minh bạch, thuận lợi cho việc kê khai thuế.

Trong quá trình triển khai Đề án 3389, nhiều lãnh đạo thuế cơ sở tại tỉnh Tây Ninh nhìn nhận, mô hình mới giúp người nộp thuế minh bạch hóa hoạt động, dễ dàng tiếp cận tín dụng và chính sách hỗ trợ từ nhà nước. Tuy nhiên, việc chuyển đổi cần thời gian, hướng dẫn chi tiết và sự đồng hành thường xuyên, liên tục của cơ quan thuế.

