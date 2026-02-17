Xác lập bệ phóng cho mục tiêu 100 năm

Đại hội XIV của Đảng được xác định là đại hội đưa toàn dân tộc bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Tổng Bí thư Tô Lâm trong báo cáo tại phiên khai mạc Đại hội đã khẳng định: "Đại hội XIV có trọng trách lịch sử xác lập những quyết sách mang tính bệ phóng để thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước".

Không ngừng đổi mới

Nhìn lại lịch sử 96 năm Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như 40 năm đổi mới vừa qua, chưa bao giờ khát vọng vươn mình của dân tộc lại được định hình một cách rõ nét và quyết liệt như đại hội lần này. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh mục tiêu cao cả của Đại hội XIV là: giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc; thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

"Tinh thần xuyên suốt của nhiệm kỳ Đại hội XIV là: tự chủ chiến lược, nắm chắc thời cơ, chung sức đồng lòng, vượt qua mọi thách thức, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển; biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả cụ thể; nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả", Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định.

Trong đó, "tự chủ chiến lược" không chỉ là khẩu hiệu mà là kim chỉ nam cho mọi quyết sách. Để làm được điều đó, quan điểm thống nhất mà Đại hội XIV của Đảng yêu cầu là kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc; đồng thời phải bám sát thực tiễn, không ngừng đổi mới, cải cách để phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Đại hội XIV của Đảng được xác định là đại hội đưa toàn dân tộc bước vào kỷ nguyên mới ẢNH: TTXVN

Tinh thần kiên định chính là bản lĩnh chính trị, là sự tiếp nối mạch nguồn lịch sử và những bài học từ công cuộc đổi mới, là lời cam kết mạnh mẽ của Đảng trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiên định con đường tự lực, tự chủ, tự cường, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết, đặt ấm no và hạnh phúc của nhân dân ở vị trí trung tâm.

Còn yêu cầu đổi mới, theo Tổng Bí thư, là yêu cầu mang tính thời đại. "Không đổi mới, cải cách thì không thể bứt phá, không thể cạnh tranh, không thể phát triển. Phải tiếp tục đổi mới tư duy, đổi mới mô hình phát triển, mô hình tăng trưởng, đổi mới biện pháp tổ chức thực hiện, để đường lối đúng trở thành kết quả cụ thể trong cuộc sống", Tổng Bí thư nêu rõ.

Quyết sách lịch sử

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, Đại hội XIV của Đảng là đại hội đổi mới về tư duy xây dựng phát triển gắn với tầm nhìn mới. Đó là tầm nhìn không chỉ giới hạn trong một nhiệm kỳ đại hội mà là "tầm nhìn trăm năm", tới 2045, thậm chí xa hơn.

Với tầm nhìn 2045, Đại hội XIV đặt ra những mục tiêu đầy thử thách: phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD/năm. Để hướng tới các mục tiêu chiến lược dài hạn, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ "không được ngủ quên bên vòng nguyệt quế" mà phải "nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng tình hình" để quyết tâm đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản trị quốc gia. Phải đổi mới tư duy phát triển, đổi mới mô hình tăng trưởng, thay đổi cách nghĩ, cách làm.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc họp báo công bố kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng ngày 23.1 Ảnh: Đình Huy

Với tinh thần đó, Đại hội XIV đã thông qua những chủ trương, quyết sách và các phương hướng lớn, các nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược để xây dựng, phát triển nhanh, bền vững đất nước. Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, 3 đột phá chiến lược được xác định từ Đại hội XIII có ý nghĩa cho cả giai đoạn 2021 - 2030, nhưng bước vào nhiệm kỳ Đại hội XIV, yêu cầu đặt ra là phải làm thật mạnh, làm thật nhanh, làm đến nơi đến chốn, vì đây là những đòn bẩy quyết định để đất nước bứt phá.

Về thể chế và thực thi, Tổng Bí thư nhấn mạnh hoàn thiện đồng bộ pháp luật; nâng cao chất lượng chính sách; tăng cường kỷ luật thực thi; bảo đảm mọi chủ trương đều có lộ trình, nguồn lực và cơ chế giám sát việc thực hiện; đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền, lấy chất lượng, hiệu quả phục vụ nhân dân và doanh nghiệp làm thước đo.

Về đột phá nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao gắn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, Tổng Bí thư lưu ý cần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; gắn đào tạo với nhu cầu thị trường lao động; tăng cường năng lực số; hình thành đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên gia, doanh nhân, nhà khoa học giỏi, công nhân kỹ thuật cao, đáp ứng yêu cầu phát triển bứt phá của đất nước.

Về hạ tầng, theo Tổng Bí thư, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu ưu tiên hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng năng lượng, hạ tầng đô thị, hạ tầng viễn thông, đặc biệt là hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu; phát triển hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu; mở rộng không gian phát triển theo quy hoạch tổng thể quốc gia, bảo đảm liên kết vùng, liên kết địa phương, kết nối khu vực và toàn cầu.

"Ba đột phá này có quan hệ hữu cơ. Thể chế mở đường; nhân lực quyết định tốc độ và chất lượng; hạ tầng tạo không gian và sức bật. Nếu làm đồng bộ, chúng ta sẽ tạo ra "đà" mới và "thế" mới; nếu làm nửa vời, chúng ta sẽ tự đánh mất cơ hội", Tổng Bí thư chỉ rõ.

Lấy dân làm gốc

Mọi quyết sách lịch sử cho mục tiêu chiến lược 100 năm đều hướng tới mục tiêu duy nhất: đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Trả lời báo chí tại cuộc họp báo quốc tế sau phiên bế mạc Đại hội XIV ngày 23.1, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: "Mục tiêu của Đảng là phải nâng cao đời sống cho nhân dân, không có mục tiêu gì khác ngoài mục tiêu này".

Tư tưởng xuyên suốt trong văn kiện Đại hội XIV và cũng là cội nguồn sức mạnh của cách mạng Việt Nam đã được đúc kết thành chân lý: "Dân là gốc". Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực của phát triển. Mọi đường lối, chính sách phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; lấy sự hài lòng của nhân dân là thước đo cao nhất của mọi quyết sách; bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân; tôn trọng, lắng nghe và dựa vào nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân, tận tâm phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về mọi quyết định của mình. Tổng Bí thư cũng lưu ý niềm tin của nhân dân đối với Đảng không đến từ lời nói, mà đến từ việc làm, từ sự công tâm, liêm chính của cán bộ, từ hiệu quả của bộ máy, từ sự công bằng trong thụ hưởng, từ kết quả bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, giải quyết kịp thời, thấu đáo những bức xúc chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

Bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, càng phải chăm lo xây dựng thế trận lòng dân. Thế trận lòng dân vững thì quốc phòng, an ninh vững; thế trận lòng dân vững thì cải cách mới đi tới cùng. Thế trận lòng dân vững thì khó khăn nào cũng vượt qua, thách thức nào cũng được hóa giải, như Bác Hồ đã dạy "Dễ trăm lần không dân cũng chịu - Khó vạn lần dân liệu cũng xong".

Tổng Bí thư yêu cầu: "Mỗi đại biểu dự Đại hội, mỗi cán bộ, đảng viên trên cả nước, khi nghiên cứu văn kiện, hãy tự hỏi: Việc này có lợi gì cho dân? Có làm cho dân tin hơn không? Có làm cho cuộc sống của nhân dân tốt đẹp hơn không? Có làm cho đất nước giàu mạnh hơn không? Nếu câu trả lời chưa rõ, phải tiếp tục hoàn thiện, bởi mọi quyết sách chỉ có ý nghĩa khi được nhân dân đồng tình, ủng hộ và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân".

Tư tưởng này được cụ thể hóa bằng yêu cầu khắt khe đối với đội ngũ cán bộ chiến lược của Đảng. Thay mặt Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIV phát biểu trước Đại hội, Tổng Bí thư nhấn mạnh: "Ban Chấp hành T.Ư khóa XIV sẽ làm việc bằng tinh thần nêu gương cao nhất, nói đi đôi với làm, làm đến cùng, làm việc vì dân phải làm nhanh, làm đúng, làm tốt bằng năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện. Hiệu quả phục vụ nhân dân là thước đo năng lực lãnh đạo, uy tín và danh dự của từng ủy viên T.Ư Đảng khóa XIV".

Đồng lòng hành động

Một trong những trăn trở lớn nhất của Đảng qua các nhiệm kỳ là khâu tổ chức thực hiện. Tổng Bí thư thẳng thắn nhìn nhận bài học kinh nghiệm xương máu: "Khâu tổ chức thực hiện luôn luôn là khâu yếu, nghị quyết thì rất hay nhưng đi vào cuộc sống thì rất khó". Do đó, thông điệp bao trùm của Đại hội XIV là hành động một cách quyết liệt với tinh thần "nói ít, làm nhiều, làm đến cùng".

Tổng Bí thư nêu rõ Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu hành động, đề cao trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng cán bộ; kiên quyết khắc phục tình trạng "nói nhiều làm ít", "nói hay, làm dở", thậm chí "nói không đi đôi với làm"; thiếu kiểm tra, giám sát; đề ra mục tiêu cao nhưng triển khai chậm, hiệu quả thấp.

Để biến quyết tâm thành kết quả, cần tập trung cao độ để cụ thể hóa văn kiện thành chương trình, kế hoạch với mục tiêu rõ ràng, chỉ tiêu đo lường được, có thời hạn và phân công trách nhiệm cụ thể; mọi việc phải có người chịu trách nhiệm đến cùng; không để tình trạng "cha chung không ai khóc", "chuyền trách nhiệm cho nhau". "Càng ở thời điểm mở đầu nhiệm kỳ, càng phải làm khẩn trương, làm quyết liệt, làm chắc chắn, làm đến nơi đến chốn", Tổng Bí thư nêu rõ.

Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ và đột xuất; kiên quyết xử lý trì trệ, né tránh, đùn đẩy; khen thưởng kịp thời người làm tốt; đồng thời bảo vệ hiệu quả người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Huy động và sử dụng nguồn lực hiệu quả; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; không dàn trải; không chạy theo phong trào; không để thất thoát, lãng phí làm hao mòn niềm tin, nguồn lực xã hội và làm chậm bước tiến của đất nước.

Mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân hãy bắt đầu bằng những công việc cụ thể nhất, góp phần đưa đất nước ta mỗi ngày một phát triển; nhân dân ta mỗi ngày một ấm no, hạnh phúc; Việt Nam ta mỗi ngày một lớn mạnh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong muốn.

Cùng đó, thực hiện văn hóa công vụ liêm chính, chuyên nghiệp, khoa học; lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm tiêu chí quan trọng; lấy dữ liệu và kết quả làm căn cứ đánh giá; kiên quyết ngăn chặn tiêu cực; tăng minh bạch và trách nhiệm giải trình. "Tổ chức thực hiện phải gắn với kỷ luật. Kỷ luật của Đảng phải đi trước. Kỷ cương phép nước phải nghiêm. Mọi quyền lực phải được kiểm soát. Mọi trách nhiệm phải được minh định. Mọi sai phạm phải bị xử lý và mọi nỗ lực chân chính vì dân, vì nước phải được ghi nhận, bảo vệ", Tổng Bí thư khẳng định.

Đại hội XIV đã mở ra kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Bệ phóng đã được xác lập, "đồng hồ lịch sử" đang điểm những khung giờ quyết định. Giờ là lúc toàn Đảng, toàn dân biến ý chí thành hành động, để hiện thực hóa khát vọng cường thịnh như Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định: "Mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân hãy bắt đầu bằng những công việc cụ thể nhất, góp phần đưa đất nước ta mỗi ngày một phát triển; nhân dân ta mỗi ngày một ấm no, hạnh phúc; Việt Nam ta mỗi ngày một lớn mạnh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong muốn".