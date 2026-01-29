Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

Tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, trong không khí thiêng liêng, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu thành kính dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên ẢNH: TTXVN

Thực hiện di huấn thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác nguyện tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy cao nhất mọi nguồn lực, tranh thủ thời cơ, nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam; mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ghi sổ lưu niệm tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Tổng Bí thư bày tỏ niềm xúc động và thành kính sâu sắc khi về thăm quê hương làng Sen - nơi đã hun đúc nên một nhân cách lớn, từ đó tỏa sáng con đường cứu nước, cứu dân, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do, hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác đã đến đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia tiên của Người.

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác thể hiện tình cảm thiêng liêng và sự tôn kính với Chủ tịch Hồ Chí Minh, song thân phụ mẫu, anh chị em ruột và những người thân trong gia tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh linh các Anh hùng liệt sĩ, các tướng lĩnh hy sinh trận mạc cùng hồn thiêng sông núi.

Tổng Bí thư Tô Lâm ghi sổ lưu bút tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên ẢNH: TTXVN

Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu đến Di tích quốc gia Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm đồng chí Lê Hồng Phong (1902 - 1942), nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu bày tỏ tấm lòng thành kính, biết ơn đối với công lao và những đóng góp to lớn, quan trọng của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và các Anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cho hòa bình và hạnh phúc của nhân dân.

Tại Khu di tích Xô viết Nghệ Tĩnh, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, tri ân 217 liệt sĩ ngã xuống ngày 12.9.1930 tại cuộc biểu tình lịch sử của hàng ngàn nông dân và các liệt sĩ cách mạng tiền bối trong phong trào đấu tranh cách mạng giai đoạn 1930 - 1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh.