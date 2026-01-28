Trong không khí rộn ràng của những ngày giáp tết, cuộc gặp gỡ diễn ra tại chính nơi ghi dấu lịch sử Bác Hồ từng nói chuyện với đồng bào năm 1961.

Chia sẻ với hàng nghìn người dân có mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ niềm xúc động khi cảm nhận rõ mạch nguồn lịch sử vẫn đang chảy sống động trong từng bản làng, từng con người nơi đây.

"Ngày 28.1.1941 không chỉ là một mốc thời gian, mà là dấu son lịch sử khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Nhắc lại những ngày tháng gian khổ ấy, Tổng Bí thư khẳng định điều làm nên chiều sâu ký ức về Cao Bằng chính là tình dân tộc, nghĩa đồng bào son sắt. Chính nhân dân các dân tộc nơi đây đã che chở, đùm bọc Bác từ nắm gạo, bát cơm, ngụm nước cho đến việc lập hàng rào bảo vệ, giúp Người có đủ điều kiện gây dựng căn cứ địa, tạo ra bước ngoặt cho vận mệnh dân tộc.

Tổng Bí thư khẳng định, Đảng và Nhà nước mãi mãi ghi sâu công lao, sự hy sinh thầm lặng mà vô cùng lớn lao đó, xem đây là tài sản tinh thần vô giá và là nền móng của thế trận lòng dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng chiều 28.1 ẢNH: TTXVN

Tập trung chăm lo sinh kế bền vững

Tuy nhiên, bên cạnh niềm tự hào về truyền thống, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ những trăn trở của Đảng và Nhà nước về đời sống đồng bào vùng cao, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc còn nhiều khó khăn khi điều kiện tiếp cận y tế, giáo dục, hạ tầng và sinh kế ở vùng cao, biên giới vẫn chưa theo kịp miền xuôi.

Từ trăn trở đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh nguyên tắc xuyên suốt: Mọi chủ trương đều phải vì nhân dân, việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì chưa khiến dân tin, chưa làm cho cuộc sống của nhân dân tốt đẹp hơn thì phải điều chỉnh.

Hiện thực hóa chủ trương này, cả hệ thống chính trị đang quyết liệt triển khai các chính sách thiết thực như xây dựng 248 trường liên cấp cho các xã biên giới để con em đồng bào được học gần nhà, thực hiện miễn học phí và đảm bảo quyền bảo hiểm y tế cho toàn dân.

Tổng Bí thư đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Cao Bằng khi đã hoàn thành gần 20.000 căn nhà cho hộ khó khăn và đang nỗ lực hoàn thành sớm 21 trường học ở các xã biên giới. Tổng Bí thư yêu cầu phải kiên trì tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau", tri ân đồng bào bằng những hành động cụ thể để cuộc sống bà con ấm no hơn, vui hơn và bền vững hơn.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng chiều 28.1 ẢNH: TTXVN

Gợi nhắc lời căn dặn của Bác Hồ mong muốn Cao Bằng trở thành tỉnh "tốt, tốt nhất", Tổng Bí thư Tô Lâm lý giải chữ "cao" ở đây không chỉ là độ cao của núi rừng hùng vĩ.

"Cao Bằng phải cao ở ý chí tự lực, cao ở đoàn kết, cao ở niềm tin của nhân dân và cao ở chất lượng cuộc sống", Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc nhở.

Để đạt được kỳ vọng này, Tổng Bí thư chỉ đạo tỉnh cần tập trung chăm lo sinh kế bền vững, gắn sản xuất với kinh tế cửa khẩu và du lịch; ưu tiên giáo dục và y tế phải đi trước một bước; đồng thời đẩy mạnh hạ tầng "điện, đường, trường, trạm" và hạ tầng số về tận bản làng để vùng cao không đứng ngoài nhịp phát triển.

Cạnh đó, phải giữ vững an ninh biên giới, phát huy vai trò của già làng, trưởng bản để xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao tặng những phần quà tri ân đến các Mẹ Việt Nam anh hùng, các vị lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân nân, người có công với cách mạng và gia đình thân nhân 5 đồng chí về nước cùng Bác Hồ năm 1941.

Tổng Bí thư cũng trao tặng phần quà cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng, đồng thời hỗ trợ 50 tỉ đồng cho tỉnh đầu tư xây dựng mới Trường tiểu học Nùng Trí Cao.