Tổng Bí thư: Phát triển Cao Bằng theo hướng 'hiệu quả - năng suất - hạnh phúc'

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Phan Thăng An đã báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là trong dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026; công tác chuẩn bị, tổ chức kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28.1.1941 - 28.1.2026), 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Cao Bằng (21.2.1961-21.2.2026).

Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng, sáng 28.1 ẢNH: BCB

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh vị thế đặc biệt của Cao Bằng: vừa là "phên giậu" vững chắc nơi địa đầu Tổ quốc, vừa là cái nôi của cách mạng Việt Nam, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm điểm tựa đầu tiên để mở ra những quyết định mang tính bước ngoặt cho vận mệnh dân tộc. Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng thẳng thắn chỉ rõ những thách thức mà tỉnh đang đối mặt: xuất phát điểm thấp, địa hình chia cắt, hạ tầng hạn chế và chi phí sản xuất cao.

Từ thực tiễn đó, Tổng Bí thư quán triệt Cao Bằng không thể phát triển theo tư duy dàn trải, cũng không thể sao chép máy móc mô hình của các địa phương có điều kiện thuận lợi hơn. Mỗi quyết sách của tỉnh phải xuất phát từ những đặc thù riêng, biến khó khăn thành động lực, biến vị trí biên giới thành lợi thế chiến lược và tận dụng giá trị văn hóa - lịch sử làm nguồn lực phát triển. Cách làm cũ từng phù hợp trước đây nay không còn đủ để đưa Cao Bằng rút ngắn khoảng cách với mặt bằng chung cả nước.



Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: BCB

Tổng Bí thư nhấn mạnh Cao Bằng cần tái cấu trúc mô hình phát triển theo hướng "Hiệu quả - Năng suất - Hạnh phúc". Tỉnh cần dứt khoát chuyển từ tăng trưởng dựa vào vốn và lao động sang mô hình lấy hiệu quả và chất lượng sống của người dân làm thước đo.

Tổng Bí thư đánh giá cao việc tỉnh chọn chỉ số hạnh phúc làm trục tư duy chính sách. Theo Tổng Bí thư, thước đo phát triển của Cao Bằng không chỉ nằm ở con số tăng trưởng mà còn là việc dịch vụ y tế, giáo dục có đến được với vùng sâu, vùng biên hay không. Đây không chỉ là an sinh xã hội mà là nền tảng của "thế trận lòng dân" và an ninh quốc gia.

Tổng Bí thư cũng lưu ý yêu cầu thay đổi tư duy trong 2 mũi nhọn là kinh tế cửa khẩu và du lịch. Với lợi thế cửa khẩu, tỉnh không thể chỉ dừng lại ở thủ tục thông quan mà phải khai thác giá trị gia tăng, dịch vụ hỗ trợ thương mại và truy xuất nguồn gốc. Đối với du lịch, cần đưa lĩnh vực này thành kinh tế mũi nhọn thực sự nhưng phải kiên quyết tránh phát triển nóng, thương mại hóa thô làm tổn hại tài nguyên và hình ảnh địa phương.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Tổng Bí thư nhấn mạnh vai trò của chuyển đổi số và phát triển nhân lực. Hiệu quả chuyển đổi số phải được đo bằng khả năng giảm chi phí giao dịch, tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, thủ tục. Về nhân lực, tỉnh không thể phát triển bằng việc đào tạo dàn trải gây lãng phí mà phải áp dụng cơ chế "đặt hàng", gắn với nhu cầu thực tế của logistics, thương mại biên giới và du lịch.

Về công tác tổ chức bộ máy chính quyền, Tổng Bí thư yêu cầu xây dựng nền hành chính "Kiến tạo - Kỷ luật - Hiệu quả", tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động thông suốt. Cán bộ phải gần dân, sát cơ sở; chấm dứt tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý kinh tế cửa khẩu và đối ngoại phải được tổ chức như một không gian phát triển có kiểm soát: mở cửa giao thương nhưng không buông lỏng quản lý an ninh, trật tự.

Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định niềm tin của nhân dân là thước đo cao nhất của năng lực lãnh đạo. Với truyền thống cách mạng kiên cường và định hướng đúng đắn, Tổng Bí thư tin tưởng Cao Bằng sẽ biến lợi thế đặc thù thành động lực phát triển thực chất, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, xứng đáng với vị thế vùng đất cội nguồn cách mạng.



