Viết tiếp ước mơ cho trẻ mồ côi

Cậu bé 4 tuổi đứng lên từ thảm họa bão Yagi

Những ngày cuối năm 2025, chúng tôi gặp lại em Sùng A Nhà, sau hơn một năm kể từ ngày em được cứu sống khỏi lớp bùn đất vùi lấp cả gia đình trong trận sạt lở do bão Yagi. Trong lớp học nhỏ nơi vùng cao Si Ma Cai, giữa tình yêu thương của bạn bè, thầy cô, cậu bé từng được bế ra khỏi đống đổ nát giờ ngồi ngay ngắn, đôi mắt chăm chú dõi theo cô giáo, đôi bàn tay nhỏ lần theo từng nét chữ còn vụng về.

Lớp học của em Sùng A Nhà ẢNH: HUY HẬU

Tiếng hát, tiếng học đánh vần của Nhà hòa vào giọng đọc trong trẻo của bạn bè trong lớp học, khiến chúng tôi cảm nhận được cậu bé 4 tuổi đã dần quên đi ký ức kinh hoàng trong trận sạt lở khiến em vĩnh viễn mất đi bố, mẹ cùng 2 chị gái.

Sau biến cố đó, Sùng A Nhà được vợ chồng bác ruột Sùng Seo Chơ và Giàng Thị Trà đưa về nuôi dưỡng ở thôn Hòa Bình, xã Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

Sùng A Nhà (áo nâu) tập đọc trong lớp ẢNH: HUY HẬU

Chị Sùng Thị Xóa, giáo chủ nhiệm lớp 4 - 5 tuổi, Trường mầm non Sán Chải đặc biệt quan tâm đến em Sùng A Nhà trong lớp ẢNH: HUY HẬU

Trao đổi với Thanh Niên, chị Trà kể, Sùng A Nhà được tìm thấy, cứu sống trong lớp bùn đất sau vụ sạt lở đất, mất đi 4 người thân trong gia đình là cú sốc quá lớn. Phải mất vài tháng sau đó, Nhà mới ổn định tâm lý.

Những tuần đầu tiên, Nhà liên tục giật mình, thức giấc vào giữa đêm, khóc vì nhớ bố mẹ. Vợ chồng chị Trà có 2 con một trai, một gái chỉ lớn hơn Nhà vài tuổi, hàng ngày bầu bạn để giúp em sớm vượt qua cú sốc mất gia đình.

"Đón cháu về nuôi, tôi thương cháu như con mình. Tôi mua bán, sắm sửa cho con tôi cái gì thì cháu Nhà cũng phải có thứ ấy. Hai con tôi đã lớn, hàng ngày tự đi học, riêng Nhà còn nhỏ thì vợ, chồng tôi thay nhau đưa đón cháu đi học hàng ngày", chị Trà kể.

Chị Giàng Thị Trà (phải), người đang nuôi dưỡng em Nhà ẢNH: HUY HẬU

Theo chị Trà, sau hơn 1 năm xảy ra thảm họa, Sùng A Nhà hòa nhập vào gia đình mới, cười nhiều và thể trạng khỏe mạnh hơn. Ở trên lớp, Sùng A Nhà được các cô giáo đặc biệt quan tâm, hết lòng chăm sóc khi đây là trường hợp duy nhất mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Thiếu tá Lý Văn Vinh, Chính trị viên phó Đồn biên phòng Si Ma Cai, cho biết tháng 9.2024, trên địa bàn H.Si Ma Cai (cũ) chịu ảnh hưởng của cơn bão Yagi gây ảnh hưởng nghiêm trọng về tài sản cũng như tính mạng của người dân. Trong đó có trường hợp đặc biệt là em Sùng A Nhà bị mồ côi cha mẹ.

Chiến sĩ Đồn biên phòng Si Ma Cai thường xuyên quan tâm đến em Nhà ẢNH: HUY HẬU

Ngay sau khi sự việc xảy ra, em Nhà đã được Báo Thanh Niên hỗ trợ 30 triệu đồng để giúp gia đình khắc phục khó khăn ban đầu. Đồng thời, theo đề xuất của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, Báo Thanh Niên tiếp tục quan tâm và đưa em Nhà vào Chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời - bảo trợ trẻ mồ côi sau bão Yagi" để hỗ trợ hàng tháng cho em khắc phục khó khăn, tiếp tục đến lớp học tập.

"Đưa em Nhà vào chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" là hoạt động hữu ích, ý nghĩa của Báo Thanh Niên. Số tiền hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng trong 5 năm liên tục sẽ giúp em Nhà có điều kiện học tập, sinh hoạt để khắc phục khó khăn trong cuộc sống" Thiếu tá Lý Văn Vinh

"Những năm tới, chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm và hỗ trợ em Nhà. Khi Nhà đủ 6 tuổi, chúng tôi sẽ nhận đỡ đầu vào chương trình con nuôi đồn biên phòng để giúp em đi học, hoàn thành ước mơ sau này, trở thành người có ích cho xã hội", thiếu tá Vinh nói.

Điểm tựa duy nhất cho người mẹ nuôi 4 con nhỏ

Trở lại thôn Tả Giàng Phìn (xã Ngũ Chỉ Sơn, tỉnh Lào Cai), thăm căn nhà nhỏ phía sau sườn núi của gia đình chị Quý Thị Na, chúng tôi quặn lòng khi chứng kiến hoàn cảnh một mình xoay xở, gồng gánh cả gia đình của người phụ nữ 24 tuổi, sau trận lũ dữ đã cướp đi người chồng trẻ vào tháng 9.2024.

Chị Quý Thị Na bên cạnh ngôi nhà của mình ẢNH: HUY HẬU

Hơn 1 năm trôi qua, nỗi đau mất chồng vẫn chưa thể nguôi ngoai trong lòng chị, mỗi lần nhìn bức ảnh chụp chung với chồng, chị lại bật khóc. Chị Na chẳng bao giờ quên được ngày 9.9.2024, sáng sớm hôm ấy, chồng chị rời nhà đi trông cá như thường lệ, nhưng cơn lũ dữ ập xuống đã cuốn anh đi mất.

9 ngày sau đó, chị Na sống trong đau khổ, tuyệt vọng và trông chờ vào phép màu từ những cuộc tìm kiếm nhưng phép màu đã không xảy ra. Người chồng ra đi để lại người vợ cùng 4 đứa con thơ, đứa lớn nhất 10 tuổi, đứa nhỏ nhất mới 6 tháng.

Người phụ nữ bật khóc khi nhắc về chồng ẢNH: HUY HẬU

Bên trong ngôi nhà của chị Na ẢNH: HUY HẬU

Giờ đây, mảnh đất và ngôi nhà trị giá 50 triệu đồng được vợ chồng chị dành dụm suốt hai năm làm thuê mới mua được lại trở thành nơi chị bám víu để tiếp tục sống. Trong hành trình đầy nước mắt ấy, Báo Thanh Niên là điểm tựa duy nhất đang bảo trợ, giúp những đứa trẻ có quần áo, có bữa ăn và được tiếp tục đến trường.

Anh Chảo Láo Sử, Bí thư Đoàn thanh niên xã Ngũ Chỉ Sơn, cho biết sau bão Yagi, xã Ngũ Chỉ Sơn có 4 trẻ em mồ côi được Báo Thanh Niên bảo trợ. Trong đó, 1 em mồ côi mẹ, 3 trường hợp mồ côi bố bị lũ cuốn trôi.

Theo anh Sử, trước khi sáp nhập, Thị đoàn Sa Pa trực tiếp trao số tiền hỗ trợ cho các hoàn cảnh trên, sau sáp nhập xong Thị đoàn Sa Pa bàn giao lại cho Đoàn Thanh niên xã Ngũ Chỉ Sơn, tiếp tục trao tiền hỗ trợ hàng tháng và động viên các gia đình.

Anh Sử hỏi thăm tình hình của gia đình chị Na ẢNH: HUY HẬU

Anh Sử đặc biệt quan tâm đến hoàn cảnh của gia đình chị Na, khi mất chồng, gia đình đang có 3 em nhỏ và chị Na đang mang bầu 1 bé nữa. Giờ đây, chị Na một mình nuôi 4 con nhỏ, chỉ có Báo Thanh Niên là đơn vị duy nhất hỗ trợ 6 triệu/tháng cho gia đình.

Số tiền Báo Thanh Niên hỗ trợ gia đình là rất lớn, rất quý giá trong bối cảnh hiện tại, giúp gia đình đủ điều kiện để sinh hoạt Anh Chảo Láo Sử, Bí thư Đoàn thanh niên xã Ngũ Chỉ Sơn

"Số tiền Báo Thanh Niên hỗ trợ gia đình là rất lớn, rất quý giá trong bối cảnh hiện tại, giúp gia đình đủ điều kiện để sinh hoạt. Tuy nhiên, tôi vẫn lo lắng khi các cháu lớn lên, đó vẫn là một nỗi lo", anh Sử nói và cho hay, thời gian tới, Đoàn thanh niên xã sẽ sắp xếp nghiên cứu, hỗ trợ làm một vài thửa ruộng để giúp gia đình có thêm điều kiện trang trải cuộc sống.

PV Báo Thanh Niên thăm 3 người con của chị Na tại lớp học ẢNH: HUY HẬU

Không chỉ ở Si Ma Cai, Ngũ Chỉ Sơn mà còn nhiều nơi khác ở Lào Cai, Cao Bằng, nơi những nỗi đau do bão Yagi để lại, Báo Thanh Niên cũng kịp thời có mặt để hỗ trợ những gia đình mất đi người thân, giúp đỡ các em nhỏ mồ côi có cơ hội đến trường, viết tiếp ước mơ của mình.

PV Thanh Niên phối hợp với Tỉnh đoàn Cao Bằng thăm lại trường hợp của gia đình anh Triệu Vần Phu (22 tuổi, xã Ca Thành) một mình nuôi 2 con nhỏ sau khi mất vợ trong bão Yagi ẢNH: HUY HẬU

Anh Phu cho biết, nhờ có khoản tiền hỗ trợ của Báo Thanh Niên giúp anh có thêm kinh phí mua quần áo, mua sữa, giúp 2 con đến trường ẢNH: HUY HẬU

Thăm nhà bà Lê Thị Băng (63 tuổi) người đang nuôi 2 cháu nhỏ mất mẹ sau bão Yagi. Bà Băng cho biết, bố 2 cháu không có việc làm ổn định, 2 cháu thiệt thòi hơn các bạn cùng trang lứa do khuyết tật bẩm sinh ẢNH: HUY HẬU

Cuộc sống hàng ngày bà Băng dùng lương hưu và khoản hỗ trợ của Báo Thanh Niên để giúp các cháu ăn học. "Tôi chỉ mong mình mạnh khoẻ, sống với các cháu được năm nào thì hay năm ấy", bà Băng nói

ẢNH: HUY HẬU

Chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" do Báo Thanh Niên phát động ngày 16.9.2021. Đến tháng 11.2024, chương trình đã vận động được 73,4 tỉ đồng và có hơn 2.000 trẻ em mồ côi trong đại dịch Covid-19, do bão số 3 (Yagi) thụ hưởng nguồn kinh phí đóng góp này. Cụ thể, chương trình hỗ trợ khẩn cấp cho 1.800 trẻ em ở TP.HCM, Bình Dương, Long An… với tổng số tiền 4,3 tỉ đồng; tặng học bổng trị giá 2,1 tỉ đồng. Chương trình đã ký kết bảo trợ dài hạn cho 459 em mồ côi do đại dịch Covid-19 với tổng số tiền 56,8 tỉ đồng. Trong tháng 10 và 11.2024, Báo Thanh Niên tiếp tục ký kết bảo trợ cho 86 trẻ mồ côi do bão số 3 (Yagi) với tổng số tiền 10,2 tỉ đồng.



