Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, chúc tết công nhân ngành than Quảng Ninh

Sáng nay 27.1, tại Quảng Ninh, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt, chúc tết công nhân Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam. Cùng dự có Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng nhiều ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên T.Ư Đảng, lãnh đạo Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà tết công nhân ngành than ẢNH:H.N

Trước buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hoa, dâng hương tại Di tích lưu niệm Bác Hồ, thăm mỏ than Đèo Nai, nơi ghi dấu sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm mỏ than ngày 30.3.1959, một mốc son có ý nghĩa đặc biệt với giai cấp công nhân mỏ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động khi được trực tiếp thăm hỏi, động viên công nhân ngành than Quảng Ninh, vùng đất có truyền thống cách mạng vẻ vang, gắn liền với sự hình thành và trưởng thành của giai cấp công nhân Việt Nam và của Đảng ta.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, việc lựa chọn Quảng Ninh là điểm đến đầu tiên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ngay sau Đại hội XIV thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng đối với cái nôi của giai cấp công nhân và phong trào cách mạng Việt Nam.

Theo Tổng Bí thư, đây không phải là hoạt động mang tính nghi lễ đơn thuần mà xuất phát từ bản chất, cội nguồn và phương pháp lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng của giai cấp công nhân, đại biểu cho lợi ích của người lao động và của cả dân tộc. Sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ mối liên hệ máu thịt với công nhân và nhân dân lao động.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc tết cán bộ, công nhân trực tiếp sản xuất tại Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam ẢNH: TTXVN

Ôn lại truyền thống cách mạng, Tổng Bí thư nhắc tới những giai đoạn cán bộ, đảng viên "đi thực tế", "vô sản hóa", sống và lao động cùng công nhân tại nhà máy, hầm mỏ, công trường. Trong bối cảnh mới, tinh thần ấy vẫn còn nguyên giá trị. Muốn đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống, phải bắt đầu từ thực tiễn sản xuất, từ công trường, hầm lò và đời sống hằng ngày của công nhân.

Để cụ thể hóa tinh thần Đại hội XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị giai cấp công nhân và ngành than - khoáng sản tiếp tục nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả lao động; đổi mới tổ chức sản xuất, đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa, ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số trong quản trị, điều hành mỏ.

Tinh thần "Kỷ luật và Đồng tâm" cần được cụ thể hóa thành kỷ luật công nghệ, kỷ luật an toàn và kỷ luật lao động, coi đây là yêu cầu bắt buộc trong tổ chức sản xuất.

Tổng Bí thư Tô Lâm đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp, coi đây là mệnh lệnh chính trị và giới hạn đạo đức trong sản xuất; tuyệt đối không đánh đổi an toàn của người lao động lấy sản lượng và tăng trưởng. Toàn ngành cần tăng cường giám sát hiện trường, ứng dụng công nghệ cảnh báo sớm rủi ro, nâng cao ý thức chấp hành quy trình an toàn của từng công nhân, từng tổ đội.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà tết công nhân ngành than

ẢNH: H.N

Bên cạnh đó, thu nhập, tiền lương và tiền thưởng của công nhân phải phản ánh đúng giá trị lao động, trình độ tay nghề và mức độ đóng góp; có cơ chế khuyến khích mạnh mẽ lao động giỏi, sáng tạo, kỷ luật tốt. Tổng Bí thư yêu cầu doanh nghiệp, tổ chức công đoàn và chính quyền địa phương quan tâm toàn diện tới nhà ở, y tế, giáo dục, văn hóa cho công nhân và gia đình công nhân.

Báo cáo tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cho biết, tập đoàn hiện hoạt động tại 24/34 tỉnh, thành phố, với gần 93.000 lao động, trong đó có khoảng 29.000 đảng viên.

Những năm qua, TKV giữ vai trò trụ cột bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước; đồng thời tích cực chăm lo đời sống người lao động và hỗ trợ các địa phương trong an sinh xã hội.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tặng quà cho đại diện các tập thể, công nhân tiêu biểu ngành than; đồng thời tới thăm, động viên cán bộ, công nhân Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu, trực tiếp trò chuyện với công nhân trên khai trường, gửi lời chúc năm mới an toàn, đoàn kết và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.