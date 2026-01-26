Mỹ Tâm và MONO khuấy đảo concert tại Quảng Ninh

Mỹ Tâm, MONO cùng dàn sao Việt "khuấy đảo" sân khấu Quảng Ninh với những ca khúc sôi động trước hơn 40.000 khán giả.
Tối 25.1, tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên "Tự hào theo Đảng quang vinh, Quảng Ninh vươn mình cất cánh". Sự kiện được tổ chức nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Chương trình được dàn dựng công phu, hiện đại chia thành 3 chương xuyên suốt. Sự xuất hiện của MONO, Mỹ Tâm trong concert nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Đêm nhạc còn quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám như NSƯT Đăng Dương, NSƯT Việt Hoàn, Trọng Tấn, Tùng Dương, Đức Phúc, Hương Tràm, Anh Tú...
Là một trong những nghệ sĩ được mong chờ nhất, Mỹ Tâm không làm khán giả thất vọng khi mang đến loạt hit Do It, Giấc mơ tình yêu, See the light. Nữ ca sĩ chinh phục người xem bằng giọng hát nội lực và khả năng làm chủ sân khấu. Đặc biệt, ca khúc Niềm tin chiến thắng vang lên đầy hào hùng đã khơi dậy niềm tự hào và cảm xúc mãnh liệt trong lòng hàng vạn khán giả đất mỏ.
MONO làm mới hit 'Em xinh'
Đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trẻ, MONO mang đến làn gió mới khi khéo léo dung hòa giữa yếu tố giải trí và tính chất chính luận của chương trình. Nam ca sĩ mở màn với ca khúc Cười lên trong không gian ngập tràn cảm xúc, kết hợp cùng 60 em thiếu nhi đến từ Nhà Thiếu nhi Quảng Ninh.
Điểm nhấn đặc biệt trong phần trình diễn của MONO là bản hit Em xinh. Không chỉ đơn thuần là một ca khúc nhạc trẻ, tiết mục được dàn dựng công phu với sự kết hợp của dàn vũ công trong trang phục áo dài truyền thống và các nhạc cụ dân tộc. Việc lồng ghép khéo léo làn điệu chèo và âm hưởng dân gian vào nhạc điện tử hiện đại đã tạo nên một bức tranh văn hóa Việt Nam vừa đậm đà bản sắc, vừa tươi mới, nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả.
Sau đêm diễn, các tiết mục của MONO nhanh chóng 'phủ sóng' khắp các nền tảng mạng xã hội và nhận về vô số phản hồi tích cực. Chia sẻ cảm xúc khi góp mặt tại sự kiện trọng đại, nam ca sĩ không giấu được niềm tự hào: "Đây là vinh dự đặc biệt khi tôi được góp tiếng hát vào một chương trình mang ý nghĩa lịch sử, gắn liền với khát vọng vươn mình của đất nước". Giọng ca Gen Z cũng hy vọng màn trình diễn của mình sẽ góp phần lan tỏa tinh thần lạc quan và khơi dậy tình yêu đối với những giá trị văn hóa truyền thống.
