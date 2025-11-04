Mono thay đổi ra sao sau 'Chiến sĩ quả cảm'?

Tập cuối Chiến sĩ quả cảm đã đưa khán giả đến với chuyên án 18TN và 19TN - cuộc đấu tranh truy bắt hai trùm ma túy khét tiếng là Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận. Trong buổi họp, không khí căng thẳng bao trùm khi đại tá Trần Thanh Sơn liên tục cảnh báo về sự tàn độc và tinh vi của tội phạm. Đại tá Sơn nhấn mạnh: “Vì mục tiêu của mình mà thiệt hại cho người dân thì chúng ta sẽ không làm”.

Mono ghi điểm, được đàn anh khen ngợi khi tham gia Chiến sĩ quả cảm Ảnh: NSX

Từ tờ mờ sáng, đội hình các chiến sĩ nhập vai, trong đó có Mono nhận lệnh cơ động. Đoàn xe bọc thép S5, xe ram cùng dàn hỏa lực áp sát mục tiêu. Nhiệm vụ của nam ca sĩ cùng với Song Luân là tổ chức đột kích thâm nhập bên trong nhà để đánh bắt đối tượng cố thủ. Đây là mũi nhọn nguy hiểm nhất khi phải đối đầu với tội phạm đang ngoan cố chống trả bằng vũ khí.

Giữa làn đạn khói và tiếng nổ liên hồi, mọi thứ diễn ra chớp nhoáng. Khi lực lượng bắt giữ được đối tượng đầu hàng thứ hai, tình huống bất ngờ xảy ra khi tên này tìm cách mang một quả mìn áp sát vị trí của Song Luân và các chiến sĩ mũi đánh bắt. Lập tức, một chiến sĩ nhanh chóng áp chế đối tượng xuống đất. Trong khoảnh khắc đó, Mono nhanh trí dùng chân đá văng quả mìn ra xa khỏi vị trí của đồng đội, kịp thời giải nguy cho Song Luân.

Hành động dũng cảm, không chút do dự này, đã khiến tất cả thành viên trong tổ công tác phải thán phục. “Ngay lúc đó, tôi chỉ nghĩ phải làm gì đó thật nhanh để cứu anh em”, Mono chia sẻ. Hành động bản năng này là minh chứng cho sự trưởng thành của nam ca sĩ sau ba tháng huấn luyện.

Cuộc đột kích kết thúc thành công, tuy nhiên, hiểm nguy chưa dừng lại. Thành Trung và Lê Dương Bảo Lâm cùng tổ rà phá bom mìn tiến vào hiện trường để dọn dẹp những công cụ còn sót lại. Lê Dương Bảo Lâm xúc động chia sẻ về chiến sĩ rà phá bom mìn, người đã không muốn lập gia đình vì tính chất công việc. Sự hy sinh cá nhân đó là bài học về lòng can trường không cần tiếng súng.

Mono trình diễn trong tập cuối của chương trình Ảnh: NSX

Mono trải lòng sau 'Chiến sĩ quả cảm'

Là em út trong đội hình, Mono không giấu được xúc động khi chia sẻ về hành trình của mình: “Cảm xúc của tôi nhiều và đong đầy lắm, thật khó diễn tả bằng lời. Ba tháng qua, chúng tôi chỉ chạm khẽ được những điều mà các chiến sĩ công an phải đối mặt mỗi ngày”. Nam ca sĩ bày tỏ thêm: “Ban đầu tôi sợ khi tiếp xúc với họ, nhưng tất cả đã biến mất khi cùng ăn, cùng ngủ và cùng làm nhiệm vụ. Tôi chỉ mong các anh thật nhiều sức khỏe, luôn bình an để tiếp tục công tác”.

Trên sân khấu gala, Mono xuất hiện trong bộ quân phục chỉnh tề, trình diễn ca khúc Em xinh với nguồn năng lượng sôi nổi. Ngô Kiến Huy và Tiến Luật dành lời khen ngợi: “Mono là người để lại rất nhiều dấu ấn, từ sự cầu tiến, tinh thần hỗ trợ đồng đội đến cách cậu ấy xông pha trong mỗi nhiệm vụ, đúng nghĩa một chiến sĩ trẻ bản lĩnh”.

Hành trình không chỉ là nơi tôi luyện Mono từ một ca sĩ thần tượng thành một người lính nhập vai dũng cảm. Nó còn là cầu nối nhân văn, nơi các nghệ sĩ như Kiều Minh Tuấn và Tiến Luật đã thấu hiểu sâu sắc hơn về những định kiến xã hội mà lực lượng công an phải đối mặt. Tiến Luật nhận ra: "Những người khoác lên mình bộ sắc phục ấy không cần lời minh oan, họ chỉ cần giữ trọn niềm tin và tinh thần phục vụ nhân dân".

Thay mặt tất cả 16 chiến sĩ nhập vai, Thành Trung bày tỏ: “Chúng tôi xin nói lời cảm ơn với sự tin tưởng của Bộ Công an, các đơn vị đã dành cho chúng tôi có những ngày tháng vô cùng đặc biệt, đáng nhớ trong sự nghiệp của mình”.