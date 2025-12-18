Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Phim

Mai Tài Phến đóng vai trò gì trong phim mới của Mỹ Tâm?

Thạch Anh
Thạch Anh
18/12/2025 15:02 GMT+7

Sự kết hợp giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến trong phim điện ảnh 'Tài' được nhiều người quan tâm. Mới đây, vai trò của cả hai cũng được hé lộ.

Mỹ Tâm và ê kíp vừa hé lộ đoạn first-look của dự án phim điện ảnh Tài, đánh dấu sự kết hợp với Mai Tài Phến. First-look bắt đầu bằng khung cảnh từ trên cao của một làng quê miền Tây với những cánh đồng xanh mướt, hai bên đường phủ đầy màu lá. Không khí bình yên ấy tưởng chừng như báo hiệu một câu chuyện nhẹ nhàng, nhưng lời thoại của một người phụ nữ vang lên lại mang màu sắc nặng nề: “Mày đừng có nghĩ, cứ quay đầu làm việc tốt sẽ trở thành người trong sạch. Tay đã nhúng chàm rồi thì khó rửa sạch lắm”.

Dù ẩn mặt, nhưng nhiều khán giả lập tức “điểm danh” nghệ sĩ Hồng Ánh vì giọng nói quen thuộc. Nhân vật của cô hứa hẹn sẽ là một màn “lột xác” so với những vai diễn từng quen thuộc với khán giả trước đó. Chỉ với vài giây đầu, first-look đã hé lộ câu chuyện quá khứ của con người đứng giữa ranh giới thiện - ác và nỗ lực tìm đường bước tiếp.

Mai Tài Phến đóng vai trò gì trong phim mới của Mỹ Tâm? - Ảnh 1.

Tạo hình của Mai Tài Phến trong phim điện ảnh Tài

ẢNH: ĐPCC

Hình ảnh nhân vật Tài (Mai Tài Phến) lần đầu được hé lộ một cách rõ nét. Anh xuất hiện như một người lao động chân chất giữa chợ cá, trái ngược với vẻ bóng bẩy, hào nhoáng trong dự án trước đó. Nhân vật Tài hiện lên gần gũi và rất đời. Cảnh anh ngồi giữa sông, lặng lẽ suy ngẫm về lời nói của người phụ nữ bí ẩn cho thấy đây là nhân vật mang nhiều tâm tư, có quá khứ nặng nề và đang tìm cách thoát khỏi vòng xoáy này.

Bên cạnh đó, first-look cũng giới thiệu chú Tư (Long Đẹp Trai) và Đạt (Vinh Râu). Câu thoại của chú Tư: “Thằng này không biết số gì nữa, suốt ngày chạy như con thoi”, vừa cho thấy sự thân thuộc giữa các nhân vật, vừa gợi mở nét hài hước gần gũi mà bộ phim mang lại.

Hé lộ về vai trò của Mai Tài Phến

Ngoài vai trò diễn viên, Mai Tài Phến cũng lần đầu thử sức ở vai trò đạo diễn trong tác phẩm điện ảnh Tài. Anh chia sẻ bản thân vốn mê phim ảnh từ nhỏ, và ước mơ được tự tay kể một câu chuyện của riêng mình. “Tôi như một đứa trẻ, nhảy vào thực hiện dự án này với tất cả sự nhiệt thành. Tôi hy vọng khán giả sẽ đón nhận mình trong các vai trò mới, cùng anh em diễn viên và nhà sản xuất Mỹ Tâm”, Mai Tài Phến bộc bạch.

Mai Tài Phến đóng vai trò gì trong phim mới của Mỹ Tâm? - Ảnh 2.

Sự xuất hiện của Long Đẹp Trai và Vinh Râu hứa hẹn mang lại tiếng cười cho người xem

ẢNH: ĐPCC

Mai Tài Phến cũng cho biết anh muốn làm một bộ phim thuần giải trí, mang nhiều yếu tố khác nhau như tình cảm gia đình, hành động, hài hước. Theo anh, đây là sự pha trộn không dễ nhưng nếu thành công sẽ tạo nên một tác phẩm giàu cảm xúc và phù hợp với nhiều đối tượng khán giả. 

Nhà sản xuất Mỹ Tâm cho biết lý do cô đồng hành cùng đạo diễn trẻ là vì nhìn thấy ở anh sự quyết liệt, tập trung và tiềm năng to lớn. Giọng ca 8X chia sẻ: “Tôi vốn là người thích làm phim nhẹ nhàng, về tình cảm, tình yêu. Nhưng đạo diễn lại là người mạnh về hành động. Đến lúc đọc xong kịch bản, ngồi lại nói chuyện với nhau, tôi mới nhận thấy bộ phim lần này sẽ có sự hài hòa, đan xen giữa nhiều màu sắc khác nhau. Tôi thấy rất thú vị và chấp nhận làm nhà sản xuất cho dự án này cùng đạo diễn Mai Tài Phến”.

Mỹ Tâm được nhớ đến như một nghệ sĩ nổi tiếng với sự chỉn chu, tinh thần không bao giờ làm điều gì nửa vời. Cô sẽ đảm nhiệm vai trò nhà sản xuất cho phim Tài. Trong khi đó, Mai Tài Phến vừa là đạo diễn, biên kịch và kiêm luôn nam chính. Anh hy vọng mang đến màu sắc của một người trẻ đầy nhiệt huyết, có khát vọng kể những câu chuyện của riêng mình bằng điện ảnh, và không ngại thử thách bản thân ở một vai trò lớn hơn.

Theo thông tin từng được Mỹ Tâm công bố trong liveshow See The Light, bộ phim Tài sẽ ra mắt vào mùa xuân năm 2026.

Tin liên quan

Mỹ Tâm ‘gây bão’ khi ‘nhá hàng' phim điện ảnh mới cùng Mai Tài Phến

Mỹ Tâm ‘gây bão’ khi ‘nhá hàng' phim điện ảnh mới cùng Mai Tài Phến

Mỹ Tâm 'gây bão' khi vừa 'nhá hàng" poster phim điện ảnh mới, dự kiến ra mắt vào mùa xuân năm 2026.

Khám phá thêm chủ đề

Mai Tài Phến Diễn viên Mai Tài Phến Mỹ Tâm phim điện ảnh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận