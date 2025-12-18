Mai Tài Phến đóng vai trò gì trong phim mới của Mỹ Tâm?

Mỹ Tâm và ê kíp vừa hé lộ đoạn first-look của dự án phim điện ảnh Tài, đánh dấu sự kết hợp với Mai Tài Phến. First-look bắt đầu bằng khung cảnh từ trên cao của một làng quê miền Tây với những cánh đồng xanh mướt, hai bên đường phủ đầy màu lá. Không khí bình yên ấy tưởng chừng như báo hiệu một câu chuyện nhẹ nhàng, nhưng lời thoại của một người phụ nữ vang lên lại mang màu sắc nặng nề: “Mày đừng có nghĩ, cứ quay đầu làm việc tốt sẽ trở thành người trong sạch. Tay đã nhúng chàm rồi thì khó rửa sạch lắm”.

Dù ẩn mặt, nhưng nhiều khán giả lập tức “điểm danh” nghệ sĩ Hồng Ánh vì giọng nói quen thuộc. Nhân vật của cô hứa hẹn sẽ là một màn “lột xác” so với những vai diễn từng quen thuộc với khán giả trước đó. Chỉ với vài giây đầu, first-look đã hé lộ câu chuyện quá khứ của con người đứng giữa ranh giới thiện - ác và nỗ lực tìm đường bước tiếp.

Tạo hình của Mai Tài Phến trong phim điện ảnh Tài ẢNH: ĐPCC

Hình ảnh nhân vật Tài (Mai Tài Phến) lần đầu được hé lộ một cách rõ nét. Anh xuất hiện như một người lao động chân chất giữa chợ cá, trái ngược với vẻ bóng bẩy, hào nhoáng trong dự án trước đó. Nhân vật Tài hiện lên gần gũi và rất đời. Cảnh anh ngồi giữa sông, lặng lẽ suy ngẫm về lời nói của người phụ nữ bí ẩn cho thấy đây là nhân vật mang nhiều tâm tư, có quá khứ nặng nề và đang tìm cách thoát khỏi vòng xoáy này.

Bên cạnh đó, first-look cũng giới thiệu chú Tư (Long Đẹp Trai) và Đạt (Vinh Râu). Câu thoại của chú Tư: “Thằng này không biết số gì nữa, suốt ngày chạy như con thoi”, vừa cho thấy sự thân thuộc giữa các nhân vật, vừa gợi mở nét hài hước gần gũi mà bộ phim mang lại.

Hé lộ về vai trò của Mai Tài Phến

Ngoài vai trò diễn viên, Mai Tài Phến cũng lần đầu thử sức ở vai trò đạo diễn trong tác phẩm điện ảnh Tài. Anh chia sẻ bản thân vốn mê phim ảnh từ nhỏ, và ước mơ được tự tay kể một câu chuyện của riêng mình. “Tôi như một đứa trẻ, nhảy vào thực hiện dự án này với tất cả sự nhiệt thành. Tôi hy vọng khán giả sẽ đón nhận mình trong các vai trò mới, cùng anh em diễn viên và nhà sản xuất Mỹ Tâm”, Mai Tài Phến bộc bạch.

Sự xuất hiện của Long Đẹp Trai và Vinh Râu hứa hẹn mang lại tiếng cười cho người xem ẢNH: ĐPCC

Mai Tài Phến cũng cho biết anh muốn làm một bộ phim thuần giải trí, mang nhiều yếu tố khác nhau như tình cảm gia đình, hành động, hài hước. Theo anh, đây là sự pha trộn không dễ nhưng nếu thành công sẽ tạo nên một tác phẩm giàu cảm xúc và phù hợp với nhiều đối tượng khán giả.

Nhà sản xuất Mỹ Tâm cho biết lý do cô đồng hành cùng đạo diễn trẻ là vì nhìn thấy ở anh sự quyết liệt, tập trung và tiềm năng to lớn. Giọng ca 8X chia sẻ: “Tôi vốn là người thích làm phim nhẹ nhàng, về tình cảm, tình yêu. Nhưng đạo diễn lại là người mạnh về hành động. Đến lúc đọc xong kịch bản, ngồi lại nói chuyện với nhau, tôi mới nhận thấy bộ phim lần này sẽ có sự hài hòa, đan xen giữa nhiều màu sắc khác nhau. Tôi thấy rất thú vị và chấp nhận làm nhà sản xuất cho dự án này cùng đạo diễn Mai Tài Phến”.

Mỹ Tâm được nhớ đến như một nghệ sĩ nổi tiếng với sự chỉn chu, tinh thần không bao giờ làm điều gì nửa vời. Cô sẽ đảm nhiệm vai trò nhà sản xuất cho phim Tài. Trong khi đó, Mai Tài Phến vừa là đạo diễn, biên kịch và kiêm luôn nam chính. Anh hy vọng mang đến màu sắc của một người trẻ đầy nhiệt huyết, có khát vọng kể những câu chuyện của riêng mình bằng điện ảnh, và không ngại thử thách bản thân ở một vai trò lớn hơn.

Theo thông tin từng được Mỹ Tâm công bố trong liveshow See The Light, bộ phim Tài sẽ ra mắt vào mùa xuân năm 2026.