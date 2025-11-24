Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Trương Minh Thảo: Nhà sản xuất khuyên tôi nên gọi cho chồng Thúy Diễm trước cảnh hôn
Video Giải trí

Trương Minh Thảo: Nhà sản xuất khuyên tôi nên gọi cho chồng Thúy Diễm trước cảnh hôn

Diệu Tú - Minh Hy
24/11/2025 08:00 GMT+7

Trở lại với vai Út Tửng trong ‘Cưới vợ cho cha’ sau thời gian vắng bóng, Trương Minh Thảo gây chú ý bởi ngoại hình hiền lành, điển trai. Nam diễn viên chia sẻ về áp lực khi đứng cạnh dàn nghệ sĩ giàu kinh nghiệm cùng câu chuyện từng muốn cha mẹ đổi tên vì hay bị trêu nữ tính.

Trong dự án điện ảnh Cưới vợ cho cha vừa ra mắt, vai Út Tửng đánh dấu lần trở lại màn ảnh của Trương Minh Thảo sau thời gian tạm dừng hoạt động nghệ thuật. Nam diễn viên cho biết anh chịu nhiều áp lực khi tham gia dự án, nhất là khi phải diễn chung với những nghệ sĩ có nhiều kinh nghiệm như NSƯT Hữu Châu, nghệ sĩ Hồng Vân hay diễn viên Thúy Diễm. Trương Minh Thảo lo ngại mình không bắt kịp nhịp độ làm việc, thậm chí sợ làm chậm tiến độ đoàn phim. Tuy nhiên, quá trình quay đã giúp anh phần nào ổn định tâm lý nhờ sự góp ý và hỗ trợ từ ê-kíp.

Trương Minh Thảo tái xuất sau thời gian rẽ hướng.

Bên cạnh đó, Trương Minh Thảo còn tiết lộ chuyện từng muốn đổi tên khi còn đi học vì bị bạn bè trêu là “nữ tính”. Thế nhưng sau khi theo đuổi nghệ thuật, anh lại quyết định giữ lại tên thật. Nam diễn viên cho biết anh không muốn bị gắn với danh xưng “hotboy” đồng thời bày tỏ mong muốn được khán giả nhìn nhận qua khả năng diễn xuất.

Trương Minh Thảo: Nhà sản xuất khuyên tôi nên gọi cho chồng Thúy Diễm trước cảnh hôn- Ảnh 1.

Trương Minh Thảo thừa nhận ngại ngùng khi đóng những phân cảnh tình tứ với diễn viên Thúy Diễm đến nỗi nhà sản xuất Xuân Lan cũng trêu chọc.

ẢNH: FBNV

Cưới vợ cho cha còn thu hút sự chú ý với những cảnh tình cảm ngọt ngào giữa Trương Minh Thảo và bạn diễn Thúy Diễm. Nam diễn viên thừa nhận có sự ngại ngùng do chưa từng hợp tác trước đó, phải trao đổi nhiều để tìm được cách tương tác phù hợp trên màn ảnh.

