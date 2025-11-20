NSƯT Hữu Châu: Sau này có thể không có tôi, Thành Lộc, Hồng Vân nhưng...

NSƯT Hữu Châu nói về vai diễn 20 năm của mình

Sau nhiều trắc trở với dự án Cái giá của hạnh phúc, đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm trở lại "đường đua" điện ảnh với Cưới vợ cho cha. Không còn là sự kịch tính, gay cấn và xa hoa của đời sống thượng lưu, tác phẩm lần này của Nguyễn Ngọc Lâm xoay quanh câu chuyện đời thường của gia đình ông Sáu Sếu (NSƯT Hữu Châu thủ vai) trong một xóm nhỏ ở Trà Vinh.

Dàn diễn viên phim "Cưới vợ cho cha" Ảnh: ĐPCC

Nhân vật Sáu Sếu do NSƯT Hữu Châu đảm nhận là người có tính cách bộc trực, thẳng thắn nhưng lại giàu tình thương nên rất được lòng xóm giềng. Mất vợ khi còn trẻ và phải chịu cảnh "gà trống nuôi con", ông Sáu Sếu đặt nhiều kỳ vọng vào con trai Út Tửng. Tuy nhiên, khi phát hiện những chuyện bí mật của con trai, ông gần như sụp đổ.

Theo NSƯT Hữu Châu, đây là một vai diễn gắn liền với mình suốt 20 năm ở sân khấu kịch. Chính vì thế, khi nhận được lời mời từ nhà sản xuất, ông cảm thấy rất vui vì được sống với nhân vật này thêm một lần nữa trên màn ảnh rộng. Trong đó, cảnh khiến ông nhớ nhất là phân đoạn tát nam diễn viên trẻ Trương Minh Thảo.

Ngoài Hữu Châu, bộ phim còn có sự góp mặt của Hồng Vân, Thúy Diễm, Đình Khang, Trần Kim Hải... Đặc biệt, sự xuất hiện của TikToker Thúy Liễu trở thành điểm nhấn khiến khán giả thích thú.