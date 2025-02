Minh Dự: Thầy Hữu Châu khuyên tôi nhẫn nhịn khi xảy ra ồn ào

Chưa từng nghĩ làm diễn viên

Trong chương trình The Khang Show, Minh Dự chia sẻ nhiều câu chuyện về sự nghiệp và cuộc sống. Ở phần khởi động, Minh Dự tiết lộ anh là người có thói quen dậy sớm và thường bắt đầu ngày mới bằng bữa sáng và ly cà phê. Sau đó, anh tập thể dục và đọc tin tức.

Minh Dự thừa nhận từng hụt hẫng vì diễn kịch không ai cười Ảnh: BTC

Trò chuyện với MC Nguyên Khang, Minh Dự từng nghĩ mình không có duyên với các giải thưởng từ gameshow cho đến sân khấu kịch. Cho nên, khi nhận được huy chương vàng đầu tiên trong lĩnh vực kịch nói tại Liên hoan Sân khấu Kịch nói toàn quốc 2024, anh vô cùng bất ngờ.

Bên cạnh đó, Minh Dự còn khiến MC chương trình ngỡ ngàng vì sau khi tốt nghiệp phổ thông nam diễn viên 9X không có ý định thi vào Trường đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. "Mặc dù tôi sinh ra và sống ở Sài Gòn nhưng trong đầu tôi chưa bao giờ có tên Trường đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Tôi không để ý và bao nhiêu lần đi trên đường Cống Quỳnh, tôi cũng không biết có ngôi trường này. Tôi cũng không quan tâm vì từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ nghĩ mình làm diễn viên", anh tâm sự.

Tuy nhiên khi tham gia những vở kịch trong lớp, Minh Dự lại rất thích và được thầy cô, bạn bè khuyến khích thi gameshow. Tiếp đó, Minh Dự được khán giả yêu mến thông qua chương trình Đấu trường tiếu lâm 2016 và đầu quân cho sân khấu Thế Giới Trẻ. Vì không được học bài bản nên khi trình diễn một vở kịch dài, anh bị "hụt hơi" so với các đồng nghiệp.

Nguyên Khang thích thú với câu chuyện làm nghề của Minh Dự Ảnh: BTC

Bị thầy Hữu Châu không cho vào lớp

Nhìn thấy bức ảnh chụp cùng NSƯT Hữu Châu, Minh Dự thừa nhận đây tiếp tục là một duyên lành đối với mình. Nhớ lại lần đầu vào lớp của nam nghệ sĩ gạo cội, Minh Dự chia sẻ: "Mọi người thông tin cho tôi đó là một lớp chuyên sâu ở sân khấu Trương Hùng Minh do thầy Hữu Châu đứng lớp. Thầy dạy về tiếng nói, kỹ thuật biểu diễn và có khoảng 30 người học thôi. Lúc đó, mọi người đã học được một tháng và thầy Hữu Châu rất khó vì học viên phải do chính thầy tuyển vào chứ không phải cứ đóng tiền là vào học. Tôi xin thầy Minh Nhí cho vô lớp đó học vì lớp đó do thầy mở nên mình xin thầy đầu tiên. Thầy Minh Nhí đồng ý rồi nhưng khi vào lớp thì thầy Hữu Châu đuổi ra, thầy không cho vô lớp".

Minh Dự khẳng định anh đã đến xin phép NSƯT Hữu Châu cho vào lớp nhưng thẳng thừng bị từ chối. Tuy chạnh lòng vì không nhận được sự đồng ý nhưng nam diễn viên Chuyện nhà Tí vẫn ngồi lại căn tin.

Minh Dự trân quý tình cảm NSƯT Hữu Châu dành cho mình Ảnh: BTC

Anh kể: "Phải chi lúc đó có tôi với thầy thì không sao, đằng này có gần 30 người ở đó nên tôi quê chứ. Sau đó, mọi người vào lớp học hết còn tôi kêu chai nước ngọt uống ở căn tin gần nửa tiếng mà không thấy ai ra. Tôi định đi về rồi nhưng cứ nán lại, không biết lúc đó mình nghĩ gì thì sau đó có vài anh chị kêu tôi vào ngồi cuối lớp. Họ cũng nói rằng thầy cho phép tôi vào học. Theo mọi người kể lại rằng thầy cứ giảng bài rồi chợt nhớ ra tôi nên kêu mọi người ra xem tôi còn ngồi đó không và may mắn là tôi vẫn ở căn tin".

Quá trình học diễn xuất của Minh Dự gặp không ít gian nan vì anh thường xuyên bị nghệ sĩ Hữu Châu đổi tiết mục. Mặc dù bức xúc nhưng nam diễn viên 30 tuổi vẫn kiên trì theo học. Anh đối diện nhiều khó khăn khi thể hiện vai Niễng trong vở kịch Sông dài. Dẫu vậy, sau cùng đó lại là vai ấn tượng của Minh Dự.

Khi trở nên thân thiết với nghệ sĩ Hữu Châu, Minh Dự nhận ra ông là một người tinh tế và luôn để ý đến cảm xúc của học trò. Thậm chí, khi học trò có người yêu hay đã chia tay thì Hữu Châu đều biết. Vì vậy, lúc đối diện với những vấp ngã, diễn viên 9X thường xin ý kiến thầy của mình.

"Những biến cố trong công việc, cuộc sống và gia đình, tôi không biết xử lý thế nào thì người tôi xin gặp là thầy Hữu Châu. Thầy khuyên tôi là nên nhẫn vì nhịn là chưa đủ, phải bình tĩnh vì sự thật vẫn tồn tại chứ không ai bóp méo được. Tôi nghĩ mình cần nhẫn nhục nữa vì sau đó những điều tốt đẹp sẽ tới", anh bộc bạch.