TKV về đích với doanh thu hơn 161.000 tỉ đồng, nộp ngân sách 25.500 tỉ đồng

Lương bình quân toàn TKV đạt 19.48 triệu đồng/người/tháng

Đảng ủy TKV vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Theo Phó bí thư thường trực Đảng ủy TKV Khuất Mạnh Thắng, năm 2025 Đảng ủy TKV tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Chính phủ; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ TKV nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo đúng kế hoạch; sau Đại hội đã ban hành quy chế, quy định, chương trình công tác nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đảng ủy TKV đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm" của cán bộ, đảng viên, người lao động; linh hoạt và quyết liệt triển khai các giải pháp đồng bộ từ Tập đoàn đến các đơn vị, phấn đấu hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TKV Ngô Hoàng Ngân phát biểu định hướng công tác năm 2026

Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn cho biết năm 2025, Tập đoàn phát huy nội lực, tích cực thi đua lao động sản xuất, khai thác tối đa sản lượng than - khoáng sản, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, nhờ vậy hầu hết các chỉ tiêu chính sản xuất kinh doanh đều đạt và vượt so với kế hoạch năm.

Trong đó, than sạch sản xuất dự kiến đạt 38.85 triệu tấn, bằng 104,8% kế hoạch, tăng tuyệt đối 2 triệu tấn than sạch; than tiêu thụ dự kiến đạt 44 triệu tấn; alumina dự kiến sản xuất 1,44 triệu tấn; đồng tấm dự kiến sản xuất 31.200 tấn;…

Doanh thu toàn TKV ước đạt trên 161.035 tỉ đồng; lợi nhuận ước đạt gần 7.000 tỉ đồng, bằng 205,1% kế hoạch năm, đạt 100% so với kế hoạch điều hành tăng trưởng; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 25.500 tỉ đồng.

Trong năm 2025, tiền lương bình quân toàn Tập đoàn ước đạt 19.48 triệu đồng/người/tháng. TKV bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp, các hệ số tài chính được cải thiện và nâng cao, an toàn tài chính tiếp tục được giữ vững.

Đảng ủy TKV khen thưởng các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ

Với thành tích TKV trong năm 2025, năm 2026, Đảng ủy TKV tiếp tục xây dựng các giải pháp thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về mục tiêu tăng trưởng năm 2026 trên 10%, tạo thuận lợi bước vào thực hiện giai đoạn 2026 - 2030. TKV tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết trụ cột của T.Ư, nhất là Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các giải pháp cụ thể, quyết liệt đẩy mạnh quá trình số hóa, nâng cao hiệu quả quản lý, hiệu quả kinh tế, cải thiện điều kiện việc làm cho người lao động, phát triển bền vững của Tập đoàn.

Các đơn vị nhận cờ thi đua trong năm 2025

Về công tác đầu tư của TKV, tập trung, trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ nghiêm kỷ luật, gắn trách nhiệm, đảm bảo tiến độ chất lượng và hiệu quả dự án, tránh dàn trải, lãng phí.

Bên cạnh đó, TKV cần đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa, chuyển đổi số theo đúng định hướng của Chính phủ; đặt công tác an toàn lao động và bảo vệ môi trường lên hàng đầu; chú trọng chăm lo phát triển nguồn nhân lực, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Ngô Hoàng Ngân, Ủy viên BCH Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TKV, cho biết năm 2026, TKV triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ - Truyền thống Ngành Than 12.11 (1936 - 2026); thực hiện việc chuyển giao các tổ chức đảng trực thuộc về địa phương; tăng cường công tác kiểm tra giám sát với phương châm giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm và đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.

Chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, ông Ngô Hoàng Ngân đề nghị các đơn vị tập trung điều hành sản xuất để các mỏ sớm đạt công suất thiết kế; đảm bảo xuất nhập khẩu than cho các nhà máy điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và đặc biệt là nội dung thương mại than với nước bạn Lào. Ngoài ra, các đơn vị TKV tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số doanh nghiệp, tăng cường tối đa họp, làm việc theo hình thức trực tuyến trong thời gian tới, phấn đấu cao nhất để hoàn thành mục tiêu năm 2026.

Tại hội nghị, Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân đã phát động thi đua năm 2026 quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mức tăng trưởng trên 10% các chỉ tiêu chủ yếu, đảm bảo an toàn và chăm lo tốt đời sống mọi mặt cho người lao động.

Theo kế hoạch năm 2026, TKV đặt mục tiêu tổng doanh thu toàn tập đoàn đạt 171.645 tỉ đồng; than tiêu thụ 50 triệu tấn; than nguyên khai sản xuất 36.8 triệu tấn; than nhập khẩu 11 triệu tấn; đồng tấm 30.000 tấn; vàng thỏi 938 kg; bạc thỏi 2.995 kg; kẽm thỏi 8.316 tấn; phôi thép 165.000 tấn... Sản xuất Amon Nitrat 200.000 tấn, thuốc nổ 73.048 tấn. Sản lượng phát điện năm 2026 tối thiểu đạt 10.5 tỉ kWh...