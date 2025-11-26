Hỗ trợ 2 trường học bị ảnh hưởng bão Bualoi và Matmo ở Cao Bằng

Buổi trao hỗ trợ diễn ra tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Ngọc Động (gọi tắt: Trường Ngọc Động, ở xã Thanh Long, tỉnh Cao Bằng), có sự tham dự của ông Nông Thế Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Long. Trong đó, đại diện Báo Thanh Niên trao 70 triệu đồng cho Trường Ngọc Động và 30 triệu đồng cho Trường mầm non Ngọc Động.

Đại diện Báo Thanh Niên cùng lãnh đạo xã Thanh Long trao kinh phí của VINACAS hỗ trợ các trường học khắc phục hậu quả mưa lũ Ảnh: ĐÌNH HUY

Cô Phùng Thị Phương Thảo, Phó hiệu trưởng Trường Ngọc Động, cho biết liên tiếp trong 2 cơn bão Bualoi và Matmo (bão số 10, 11) vừa qua, ngôi trường gánh chịu tổn thất nặng nề khi phải hứng chịu lũ kép chưa từng có trong vài chục năm trở lại đây. Mưa lớn sau bão số 10 khiến nhà bán trú, khu dạy học ngập ngang tầng 1, kéo dài gần 1 tuần. Nhà trường huy động giáo viên, người dân hỗ trợ dọn dẹp bùn đất vừa xong thì mưa lớn sau bão số 11 khiến lũ tiếp tục dồn về gây ngập lụt với mức độ nghiêm trọng hơn. Ở khu nhà hiệu bộ, nước ngập quá nóc tủ, mấp mé lên tầng 2. Ngoài ra, dãy nhà gồm 10 phòng học, 4 phòng học bộ môn ở tầng 1 chìm trong nước. Nguy hiểm nhất là lũ tràn vào khu nhà nội trú có hơn 60 học sinh. Nhà trường phải nhờ lực lượng công an, thanh niên, dân quân đến chi viện sơ tán học sinh đến nơi an toàn.

Cô Phương Thảo cho hay đợt ngập thứ hai còn kéo dài hơn, khi trước đó đất đã ngậm no nước, toàn bộ xung quanh trường ngập mênh mông, nước không thể tiêu thoát, rút rất chậm. Trong 2 cơn bão này, Trường Ngọc Động bị ngập gần 1 tháng, thiệt hại rất lớn về cơ sở vật chất khi các thiết bị điện tử, bàn ghế không kịp di dời. "Trong điều kiện còn nhiều khó khăn của một trường học vùng cao, việc khắc phục hậu quả, mua sắm lại trang thiết bị dạy học là thách thức lớn. Nhà trường sẽ dùng số tiền này để mua máy tính, máy chiếu đa năng phục vụ giảng dạy và sử dụng cho các hoạt động ngoại khóa", cô Phương Thảo nói.

Nằm cách Trường Ngọc Động chưa đầy 1 km, Trường mầm non Ngọc Động cũng thiệt hại lớn sau 2 cơn bão. Theo cô giáo Nông Thị Thủy, Phó hiệu trưởng Trường mầm non Ngọc Động, toàn trường có 159 học sinh, đa phần là con em đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế rất khó khăn. Để có điều kiện chăm sóc tốt nhất cho học sinh, ngoài thiết bị chính được nhà nước đầu tư, nhiều năm qua giáo viên đi vận động xã hội hóa mua sắm thêm đồ chơi, đồ dùng phục vụ chăm lo đời sống cho các con. Sau 2 trận lũ, nhiều đồ dùng, thiết bị đã hỏng hóc hoặc bị cuốn trôi. "Chúng tôi sẽ dùng số tiền này để mua ti vi, máy lọc nước và một số đồ dùng phục vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. Sự giúp đỡ thiết thực này là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm niềm tin và nghị lực cho nhà trường vượt qua khó khăn, ổn định lại việc dạy và học sau thiên tai", cô Thủy xúc động nói.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Ngọc Động bị ngập gần 1 tháng Ảnh: ĐÌNH HUY

Ông Nông Thế Hùng bày tỏ chưa có năm nào thiên tai dồn dập gây thiệt hại nặng nề như năm nay. Người dân liên tiếp gánh 2 trận lũ, nhiều hộ mất trắng hoa màu, tài sản và không có điều kiện hỗ trợ các nhà trường. "Thông qua sự kết nối của Báo Thanh Niên đã góp thêm nguồn lực cho các trường học địa phương chúng tôi sớm qua khó khăn sau mưa lũ", ông Hùng nói.

Trước đó, ngày 15.10, ông Đặng Hoàng Giang, Tổng thư ký VINACAS, đến tòa soạn Báo Thanh Niên tại Hà Nội trao 100 triệu đồng giúp đồng bào vùng mưa lũ sau bão Bualoi và Matmo. Năm 2024, VINACAS cũng đã vận động các doanh nghiệp trong ngành điều đóng góp 170 triệu đồng, thông qua Báo Thanh Niên hỗ trợ các gia đình thanh niên tại Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai) bị mất nhà do ảnh hưởng bão Yagi (bão số 3).