Doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường nhanh cho khách hàng vùng mưa lũ

Ngày 25.11, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn gửi Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và các doanh nghiệp bảo hiểm, đề nghị tập trung triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, hỗ trợ phục hồi sản xuất - kinh doanh và ổn định đời sống nhân dân sau đợt mưa lũ nghiêm trọng tại khu vực Nam Trung bộ.

Đợt mưa lũ vừa diễn ra ở Phú Yên cũ khiến nhiều nhà cửa, tài sản người dân bị hư hại ẢNH: HOÀI NHÂN

Đối với việc giải quyết quyền lợi của khách hàng tham gia bảo hiểm chịu thiệt hại do mưa lũ tại Nam Trung bộ, Bộ Tài chính đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm, khi xác định thiệt hại thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm, phải thực hiện bồi thường nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ theo quy định. Trước mắt, các doanh nghiệp cần khẩn trương tạm ứng bồi thường cho khách hàng theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm đã giao kết, nhằm hỗ trợ người dân sớm vượt qua khó khăn.

Đồng thời, nhằm kịp thời hỗ trợ các tổ chức và cá nhân bị thiệt hại do mưa lũ, Bộ Tài chính yêu cầu Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và các doanh nghiệp bảo hiểm cử ngay giám định viên xuống hiện trường, làm việc trực tiếp với bên mua bảo hiểm để thu thập, hoàn thiện hồ sơ giải quyết bồi thường và chi trả quyền lợi bảo hiểm.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đề nghị Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam phối hợp với các doanh nghiệp bảo hiểm triển khai bồi thường nhân đạo theo quy chế nội bộ và quy định pháp luật, góp phần giảm bớt thiệt hại và ổn định đời sống nhân dân. Các doanh nghiệp bảo hiểm tiếp tục cập nhật, báo cáo tình hình thiệt hại; kết quả giải quyết quyền lợi bảo hiểm và hỗ trợ nhân đạo liên quan đến bão số 5, bão số 10, bão số 11, bão số 13 và các đợt mưa, lũ, lụt tại khu vực Trung bộ, gửi về Bộ Tài chính (Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm) chậm nhất ngày 26.11.