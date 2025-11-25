Chăn nuôi thiệt hại nặng do mưa lũ, tết này có thiếu thịt?

Hơn 3,2 triệu con gia súc, gia cầm bị mưa lũ cuốn trôi

Theo ước tính sơ bộ của Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ NN-MT), trong đợt mưa lớn từ ngày 16 - 23.11, có trên 80.000 ha lúa, hoa màu và cây lâu năm bị thiệt hại; bên cạnh đó trên 3,2 triệu con gia súc và gia cầm bị mưa lũ cuốn trôi. Đặc biệt riêng Đắk Lắk ghi nhận khoảng 63.000 ha bị ảnh hưởng, chủ yếu tại các khu vực Cư M'gar, Krông Búk, Krông Pắc và vùng Krông Ana. Có nơi lúa rẫy và hoa màu ven sông bị chìm trong nước sâu từ 1 - 2 m. Cùng với đó, khoảng 117.000 ha cây trồng lâu năm như cà phê, sầu riêng, hồ tiêu cũng bị ảnh hưởng. Đáng chú ý, tại Đắk Lắk có gần 3,2 triệu con gia súc và gia cầm bị thiệt hại, tập trung chủ yếu là các trang trại và hộ nuôi gà, vịt, heo quy mô nhỏ tại các vùng Cư M'gar, Krông Ana, Buôn Đôn...

Chăn nuôi có thể phục hồi nhanh khi giá heo hơi khởi sắc ẢNH: CHÍ NHÂN

Cũng vì mưa bão, giá rau quả thời gian qua tăng vọt do nguồn cung khan hiếm, vận chuyển đi lại khó khăn. Vì thế với hơn 3,2 triệu gia súc, gia cầm bị mưa lũ cuốn trôi ngay những tháng cuối năm khiến thị trường phập phồng, không biết tết này có thiếu thịt heo, thịt gà.

Nguồn cung thịt sẽ không ảnh hưởng nhiều. Việc phục hồi sản xuất, tôi cho là không quá khó khăn vì hiện nay ngành chăn nuôi của chúng ta chủ yếu ở quy mô trang trại nên sẽ mất ít thời gian hơn trước rất nhiều.

Ông Nguyễn Xuân Dương (Chủ tịch Hội Chăn nuôi VN)

Thực tế, sau thời gian dài giảm sâu vào đầu tuần này, giá heo hơi tiếp tục tăng, nhiều địa phương đạt mức cao nhất là 54.000 đồng/kg. Giá heo hơi bình quân cả nước cũng lên mức 51.300 đồng/kg; tăng 3.300 đồng/kg so với mức thấp nhất cách đây 10 ngày. Tuy nhiên, xu hướng tăng chủ yếu ở các tỉnh miền Bắc và Nam, trong khi nhiều tỉnh thành miền Trung bị ảnh hưởng mưa lũ nặng vẫn duy trì mức thấp 46.000 - 47.000 đồng/kg.

Hiện nay, giá heo hơi vẫn thấp hơn so với giá thành nên nhiều người chăn nuôi chưa dám tái đàn vì lo tiếp tục thua lỗ kéo dài. Trong khi đó, bão lũ tiếp tục xuất hiện gây thiệt hại lớn về kinh tế, tác động trực tiếp đến túi tiền của nhiều người. Do vậy, điều lo lắng hiện nay là sức mua sẽ không tăng vào dịp cao điểm tết khiến giá vẫn duy trì ở mức thấp. Còn khi nhu cầu tiêu thụ tăng, giá heo hơi khởi sắc và người chăn nuôi có lãi thì việc tái đàn sẽ diễn ra thuận lợi. Ông Nguyễn Kim Đoán (Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai)

Từ thủ phủ chăn nuôi, ông Nguyễn Kim Đoán, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho biết so với mức đáy 46.000 - 48.000 đồng/kg vào đầu tháng thì nay giá heo hơi đã tăng lên 50.000 - 52.000 đồng/kg; điều này giúp người chăn nuôi giảm gánh lo hơn khi tỷ lệ lỗ giảm dần.

"Với những hộ chủ động được con giống, hiện vẫn lỗ ít. Riêng những hộ phải mua heo giống thì vẫn còn lỗ nặng do trước đây giá heo giống rất cao, tới 2,5 triệu đồng/con, cộng với chi phí thức ăn khoảng 3 triệu đồng; rồi đầu năm nay dịch bệnh phát sinh mạnh khiến chi phí thuốc và tỷ lệ hao hụt tăng, đẩy giá thành chăn nuôi lên cao từ 5,5 - 5,7 triệu đồng/con (100 kg)", ông Đoán lý giải. Do đó, việc giá heo hơi mới quay đầu tăng khoảng 10 ngày qua, trước mắt là đỡ cho người chăn nuôi. Tuy nhiên, ông Đoán cho rằng giá heo tăng có thể có nhiều nguyên nhân khác nhau.

"Thông thường, sau những đợt giảm sâu thì giá sẽ tăng trở lại do các doanh nghiệp lớn điều phối nguồn cung trên thị trường. Do vậy, những đợt như thế sẽ không kéo dài vì nhu cầu thực tế không lớn. Tuy nhiên, lần này có yếu tố thiên tai đi kèm tác động đến nguồn cung và cầu; cần có thêm thời gian để tìm hiểu. Chúng tôi vẫn đang theo dõi để xác định rõ hơn nguyên nhân và xu hướng cụ thể để có giải pháp phù hợp trong thời gian tới", ông Đoán phân tích.

Không lo thiếu thịt nhưng cần sớm phục hồi sản xuất

Cứ mỗi đợt mưa lũ, ngành chăn nuôi lại bị ảnh hưởng nặng nề. Năm nay mưa nhiều, lũ lớn, mức độ thiệt hại của ngành chăn nuôi còn nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, lần nào cũng vậy, ngành chăn nuôi luôn nhanh chóng phục hồi, tổ chức sản xuất lại sau mưa bão và dịch bệnh. Vì thế, việc thiếu thịt dịp tết không quá đáng lo.

Trâu, bò nằm chết rải rác khắp cánh đồng, ven đường đi ở xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) ẢNH: HUY ĐẠT

Theo báo cáo của Bộ NN-MT, tính đến cuối tháng 10, tổng đàn heo cả nước đạt 26,4 triệu con, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, một số địa phương vẫn duy trì đà tăng cao nhờ áp dụng biện pháp an toàn sinh học, liên kết chuỗi sản xuất tiêu thụ, khuyến khích doanh nghiệp mở rộng cơ sở chăn nuôi ứng dụng công nghệ, như Tây Ninh tăng tới 23,5%, Sơn La tăng 10,5%, Đồng Nai tăng 3,7%. Tuy nhiên, do gần đây giá heo hơi giảm sâu nên một số địa phương đã chủ động giảm đàn để tránh rủi ro, như Khánh Hòa giảm 22%, Phú Thọ giảm 9,6%, Quảng Trị giảm 7,1%.

Ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội Chăn nuôi VN, thừa nhận những hình ảnh trên truyền thông và mạng xã hội cho thấy thiệt hại do mưa bão lịch sử là rất lớn, kể cả với nông nghiệp và ngành chăn nuôi. Dù mức độ thiệt hại chính xác còn phải chờ cơ quan chức năng thống kê, nhưng việc tổ chức sản xuất, phục hồi sau mưa lũ là hết sức quan trọng không chỉ đáp ứng nhu cầu trước, trong mà cả sau Tết Nguyên đán. "Nguồn cung thịt sẽ không ảnh hưởng nhiều. Việc phục hồi sản xuất, tôi cho là không quá khó khăn vì hiện nay ngành chăn nuôi của chúng ta chủ yếu ở quy mô trang trại nên sẽ mất ít thời gian hơn trước rất nhiều", ông Dương nhận định.

Đây cũng là quan điểm chung của các chuyên gia và doanh nghiệp. Lý do, các tỉnh thành miền Trung không phải là vùng nguyên liệu lớn cũng như thị trường tiêu thụ chính nên mức độ tác động với thị trường cả nước không quá lớn. Bên cạnh đó, dù thiệt hại hàng triệu con nhưng chủ yếu là gia cầm, đây là loại vật nuôi có thể tái đàn nhanh. Từ đầu năm đến nay, giá gia cầm duy trì mức cao đã giúp người chăn nuôi có lãi tốt, đây là yếu tố giúp việc tái đàn được nhanh chóng. Ngoài ra, thị trường nhiều năm qua cũng được điều tiết bởi nguồn cung từ thịt nhập. Do vậy, sẽ không có chuyện thiếu nguồn cung thịt vào dịp tết sắp đến.

Báo cáo của Bộ NN-MT cho thấy, trong 10 tháng của năm 2025, dù giá thịt heo liên tục giảm và có lúc đạt mức thấp nhất 5 năm qua, nhưng thịt và phụ phẩm nhập khẩu đạt tới 1,6 tỉ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy thị trường khá cân đối, hài hòa và có thể điều tiết, kiểm soát tốt.