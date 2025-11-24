Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá heo hơi hôm nay 24.11.2025: Giữ đà tăng

Đinh Đang
Đinh Đang
24/11/2025 08:41 GMT+7

Giá heo hơi tiếp tục giữ đà tăng trong ngày đầu tuần trên cả nước, giá heo bình quân đã quay trở lại gần mốc 51.000 đồng/kg và vẫn đang có chiều hướng tăng lên.

Giá heo hơi hôm nay 24.11.2025: Giữ đà tăng - Ảnh 1.

Giá thịt heo đang tăng trở lại

ẢNH: Đ.Đ

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg tại hầu hết các tỉnh, thành phố, duy nhất tỉnh Thái Nguyên giữ giá heo hơi đi ngang. Cụ thể, sau điều chỉnh, giá heo hơi tại khu vực này dao động từ 51.000 - 54.000 đồng/kg. Đáng chú ý, mức 54.000 đồng/kg đã trở lại thị trường, xuất hiện tại các địa phương: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Phú Thọ, Hưng Yên và Ninh Bình.

Tại thị trường miền Trung, giá heo hơi cũng ghi nhận tăng 1.000 đồng/kg tại Thanh Hoá và Nghệ An, lên mức 52.000 đồng/kg. Cùng mức tăng này, heo hơi tại Hà Tĩnh và Gia Lai lần lượt đạt 50.000 đồng/kg và 48.000 đồng/kg. Hiện thương lái tại khu vực miền Trung đang thu mua heo hơi phổ biến với giá từ 46.000 - 52.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Nam, giá heo hơi nhích nhẹ 1.000 đồng/kg tại Đồng Tháp, lên mức 50.000 đồng/kg trong sáng nay. Tại các tỉnh, thành phố còn lại trong vùng, heo hơi đồng loạt giữ giá đi ngang. Hiện tại, giá heo hơi tại thị trường phía nam dao động từ 49.000 - 52.000 đồng/kg. Trong đó, Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM đang giữ giá heo hơi cao nhất khu vực, đạt 52.000 đồng/kg.

Nhìn chung giá heo hơi hiện nay đã thoát khỏi vùng đáy và từng bước phục hồi trở lại mức 51.000 đồng/kg. Nguồn cung thịt heo đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do lũ lụt làm thiệt hại các trại chăn nuôi gia súc, gia cầm. Trong khi đó, giao thông nhiều nơi bị chia cắt do mưa lũ cũng góp phần đẩy giá thực phẩm tăng lên. 

Đáng chú ý, thời điểm này dịch tả heo châu Phi vẫn đang xuất hiện và lan rộng ở nhiều địa phương. Mới nhất, theo báo cáo của Sở NN-MT tỉnh Cà Mau, tuần qua, trên địa bàn tỉnh liên tiếp ghi nhận thêm 2 ổ dịch tả heo châu Phi mới tại phường Hiệp Thành và xã Tân Thuận. Tổng số lượng heo chết và tiêu hủy trong các ổ dịch mới là 50 con, với trọng lượng hơn 1,5 tấn. Lũy kế đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Cà Mau còn 5 ổ dịch chưa qua 21 ngày giám sát.



Giá heo hơi hôm nay 22.11.2025: Nhiều nơi lập đỉnh mới

Giá heo hơi hôm nay 22.11.2025: Nhiều nơi lập đỉnh mới

Giá heo hơi tiếp tục tăng; đặc biệt ở khu vực miền Bắc, nhiều tỉnh thành lập đỉnh mới. Trong khi đó, giá heo hơi ở miền Trung vẫn duy trì mức thấp làm cho chênh lệch giữa các khu vực nới rộng.

