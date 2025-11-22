Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá heo hơi hôm nay 22.11.2025: Nhiều nơi lập đỉnh mới

Chí Nhân
22/11/2025 07:42 GMT+7

Giá heo hơi tiếp tục tăng; đặc biệt ở khu vực miền Bắc, nhiều tỉnh thành lập đỉnh mới. Trong khi đó, giá heo hơi ở miền Trung vẫn duy trì mức thấp làm cho chênh lệch giữa các khu vực nới rộng.

Ở miền Bắc giá heo hơi tăng đến 2.000 đồng ở Hải Phòng lên 53.000 đồng/kg, mức cao nhất cả nước hiện nay. Bên cạnh đó, nhiều tỉnh thành cũng tăng 1.000 đồng lên mốc 53.000 đồng/kg là Hà Nội, Ninh Bình, Bắc Ninh, Hưng Yên và Thái Nguyên. Cùng mức tăng 1.000 đồng còn có Quảng Ninh, Cao Bằng và Lào Cai lên 52.000 đồng/kg. Trong khi đó, Lai Châu và Điện Biên vẫn duy trì giá thấp nhất khu vực là 50.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại dao động từ 51.000 - 52.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 22.11.2025: Nhiều nơi lập đỉnh mới - Ảnh 1.

Giá heo ở nhiều tỉnh thành tiếp tục tăng

ẢNH: CHÍ NHÂN

Giá heo hơi ở miền Trung cũng tăng nhẹ 1.000 đồng ở khu vực bắc Trung bộ và Nam Trung bộ là Thanh Hóa, Nghệ An và Lâm Đồng cùng đạt 51.000 đồng/kg; cao nhất khu vực. Trong khi đó, các tỉnh thành từ Quảng Trị đến Đà Nẵng tiếp tục thấp nhất cả nước với chỉ 46.000 đồng/kg. Những địa phương còn lại dao động từ 47.000 - 50.000 đồng/kg.

Ở thị trường miền Nam giá heo hơi cũng tăng 1.000 đồng ở TP.HCM và Tây Ninh lên 52.000 đồng/kg bằng với Đồng Nai là mức cao nhất khu vực. Các tỉnh thành còn lại dao động từ 49.000 - 50.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước lên 50.300 đồng/kg. Công ty C.P Việt Nam duy trì giá ở miền Bắc lên 51.000 đồng/kg và miền Nam là 53.500 đồng/kg. Cùng xu hướng với thị trường Việt Nam, thị trường Trung Quốc cũng tăng nhẹ lên 42.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá thịt lẻ tại các chợ truyền duy trì mức khá cao, như: thịt ba rọi là 135.000 đồng/kg, sườn non 162.000 đồng/kg, nạc dăm 143.000 đồng/kg, nạc vai 103.000 đồng/kg, nạc đùi 103.000 đồng/kg, thịt xay 115.000 đồng, mỡ heo 69.000 đồng/kg…

