Giá heo hơi hôm nay 20.11.2025: Tăng đồng loạt khắp cả nước

Chí Nhân
Chí Nhân
20/11/2025 07:53 GMT+7

Giá heo hơi đồng loạt tăng khắp cả nước với mức tăng nhiều nơi đến 2.000 đồng/kg, bên cạnh đó 'ông lớn' trong ngành cũng tăng khiến thị trường đặc biệt phấn khởi.

Ở miền Bắc, giá heo hơi đồng loạt tăng ở hầu hết các tỉnh thành. Mức tăng cao nhất 2.000 đồng ghi nhận tại Sơn La lên 50.000 đồng/kg, nhưng đây chưa phải là mức cao nhất khu vực này. Nhiều địa phương khác đồng loạt tăng 1.000 đồng lên 51.000 đồng như Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ; bằng với Hải Phòng và Ninh Bình. Nhiều tỉnh thành cũng tăng 1.000 đồng lên 50.000 đồng/kg là Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai; còn Lai Châu và Điện Biên lên 49.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Giá heo hơi hôm nay 20.11.2025: Tăng đồng loạt khắp cả nước- Ảnh 1.

Giá heo đồng loạt tăng trên cả nước

ẢNH: CHÍ NHÂN

Tại miền Trung, giá heo hơi cũng tăng 2.000 đồng ở Hà Tĩnh lên 48.000 đồng/kg; còn Đắk Lắk và Khánh Hòa tăng 1.000 đồng lên 49.000 đồng/kg. Các tỉnh thành từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi vẫn giữ mức thấp nhất cả nước là 46.000 đồng/kg; những địa phương còn lại duy trì từ 47.000 - 49.000 đồng/kg.

Ở thị trường miền Nam, giá heo hơi cũng tăng 1.000 đồng ở TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh lên 50.000 đồng/kg, bằng với Cà Mau. Trong khi đó, Vĩnh Long vẫn là địa phương có giá heo hơi thấp nhất khu vực với 48.000 đồng/kg, các tỉnh thành còn lại 49.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước ở mức 49.100 đồng/kg. Thêm tín hiệu tích cực với người chăn nuôi là giá heo hơi của Công ty C.P Việt Nam cũng đồng loạt tăng 1.000 đồng ở miền Bắc lên 51.000 đồng/kg và miền Nam 52.500 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá thịt lẻ tại các chợ truyền duy trì mức khá cao, như ba rọi 135.000 đồng/kg, sườn non 160.000 đồng/kg, nạc dăm 140.000 đồng/kg, nạc vai 102.000 đồng/kg, nạc đùi 102.000 đồng/kg, thịt xay 115.000 đồng, mỡ heo 69.000 đồng/kg…

