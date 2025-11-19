Giá heo hơi hôm nay 19.11.2025: Thị trường khởi sắc

Thị trường thịt heo tiêu thụ khá chậm, giá thịt heo giảm sâu trong nhiều tháng qua ẢNH: Đ.Đ

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg ở một số địa phương. Đây đã là ngày thứ 3 liên tiếp giá heo hơi khu vực này tăng, thu mua dao động trong khoảng 48.000 - 51.000 đồng/kg. Cụ thể, sau điều chỉnh, giá heo hơi tại Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Phú Thọ và Hưng Yên cùng lên mức 50.000 đồng/kg; Lào Cai, Cao Bằng và Lạng Sơn 49.000 đồng/kg; Lai Châu lên 48.000 đồng/kg. Đáng chú ý, TP.Hải Phòng và Ninh Bình đạt 51.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Trong khi đó, heo hơi tại Điện Biên, Sơn La và TP.Hà Nội giữ giá đi ngang.

Thị trường heo hơi miền Trung cũng bất ngờ đảo chiều tăng mạnh trong sáng nay, dao động từ 46.000 - 49.000 đồng/kg. Theo đó, Thanh Hóa và Nghệ An cùng tăng 2.000 đồng/kg, đạt 49.000 đồng/kg. Cùng ghi nhận mức điều chỉnh lên một giá, heo hơi tại Đắk Lắk và Gia Lai lần lượt đạt 48.000 đồng và 47.000 đồng/kg. Các tỉnh, thành phố còn lại trong khu vực, giá heo hơi duy trì đi ngang.

Tại thị trường miền Nam, giá heo hơi cũng theo đà tăng trong sáng nay, hiện giao dịch trong khoảng 48.000 - 50.000 đồng/kg. Cụ thể, heo hơi tại Đồng Tháp và Vĩnh Long nhích nhẹ 1.000 đồng/kg, lần lượt đạt mức 49.000 đồng và 48.000 đồng. Vĩnh Long vẫn là nơi có giá thấp nhất khu vực với 48.000 đồng/kg. Cà Mau tiếp tục dẫn đầu miền Nam khi duy trì 50.000 đồng/kg.

Diễn biến giá heo hơi tăng trở lại là điều mà người chăn nuôi mong chờ sau thời gian giá heo rơi thẳng đứng, xuyên thủng mức giá thấp nhất trong 5 năm qua. Hiện tại, giá heo hơi bình quân cả nước đã hồi phục về 48.600 đồng/kg, đây vẫn là mức giá thấp và người chăn nuôi vẫn chưa có lãi. Theo dự báo của các chuyên gia chăn nuôi, do nguồn thịt nhập khẩu tràn về quá nhiều nên "đè" thịt heo nội địa. Khi lượng hàng ngoại nhập tiêu thụ hết thì giá heo trong nước mới có thể tăng lên được, đặc biệt là khi nhu cầu tiêu thụ tăng cao vào dịp cuối năm.