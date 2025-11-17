Giá heo hơi hôm nay 17.11.2025: Đã có dấu hiệu hồi phục?

Nhiều trang trại chăn nuôi đang chủ động kiềm giữ hàng, chưa vội bán ra khi giá heo đang ở mức thấp ẢNH: Đ.Đ

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi hôm nay có sự điều chỉnh nhẹ tại một số địa phương. Cụ thể, sau khi tăng 1.000 đồng/kg, heo hơi tại Lào Cai lên mức 48.000 đồng/kg; tại TP.Hà Nội, Hưng Yên và Ninh Bình cùng đạt 49.000 đồng/kg. Ở các tỉnh thành còn lại trong khu vực, heo hơi tiếp tục giữ giá đi ngang, dao động từ 47.000 - 49.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Trung tiếp tục lặng sóng. Hiện các thương lái khu vực này thu mua heo hơi với giá từ 46.000 - 49.000 đồng/kg. Trong đó, Lâm Đồng và Khánh Hòa có giá heo hơi cao nhất vùng, lần lượt 49.000 đồng và 48.000 đồng/kg. Tại các tỉnh thành còn lại, heo hơi cùng được mua bán tại mức 47.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Nam, giá heo hơi duy trì xu hướng đi ngang, chưa có biến động trong ngày đầu tuần. Hiện giá heo hơi khu vực này đang được bán ra trong khoảng 47.000 - 50.000 đồng/kg. Trong đó, Đồng Nai và Cà Mau có giá heo hơi cao nhất cả nước, đạt 50.000 đồng/kg. Tiếp đó là Tây Ninh, An Giang, TP.HCM và Cần Thơ giữ mức 49.000 đồng/kg. Đồng Tháp và Vĩnh Long có giá heo hơi thấp nhất khu vực, lần lượt 48.000 đồng và 47.000 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường heo hơi đang có dấu hiệu nhích lên ở thị trường phía bắc, bình quân cả nước đạt 48.200 đồng/kg. Đây cũng là tín hiệu tích cực khi thị trường thịt heo ảm đạm kéo dài suốt nhiều tháng qua. Do giá heo xuống thấp nên nhiều hộ đã chủ động kiềm giữ không vội bán ở thời điểm này, dẫn đến lượng heo quá lứa tăng lên đột biến. Đơn cử như đêm 13.11, lượng heo về chợ đầu mối Hóc Môn (TP.HCM) đạt khoảng 5.600 con nhưng số lượng heo nhỏ chỉ khoảng 321 con, còn lại là heo vượt trọng lượng. Do nhu cầu tiêu thụ chưa có động lực tăng mạnh nên giá thịt heo vẫn rất rẻ: thịt cốt lết chỉ có 60.000 đồng/kg, ba rọi 105.000 đồng/kg, sườn non 120.000 đồng/kg...