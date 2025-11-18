Giá heo hơi hôm nay 18.11.2025: Nhiều biến động

Giá heo hơi ở miền Bắc duy trì mức thấp, phổ biến từ 48.000 - 49.000 đồng/kg, thấp nhất 47.000 đồng/kg tại Lai Châu và Lào Cai. Cá biệt, Hà Nội tăng 1.000 đồng lên 50.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Giá heo hơi ở miền Bắc đón thêm tín hiệu tích cực khi Công ty C.P Việt Nam điều chỉnh tăng 1.000 đồng lên 51.000 đồng/kg. Với tín hiệu này, nhiều người chăn nuôi kỳ vọng giá sẽ tăng trở lại trong một vài ngày tới.



Giá heo tiếp tục giảm ở các tỉnh miền Trung ẢNH: CHÍ NHÂN

Tại miền Trung, giá heo hơi bất ngờ giảm 2.000 đồng ở Gia Lai xuống 46.000 đồng/kg. Nhiều tỉnh thành khác trong khu vực như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi đồng loạt giảm 1.000 đồng xuống 46.000 đồng/kg. Giá heo hơi cao nhất khu vực này là 49.000 đồng/kg duy trì tại Lâm Đồng, các tỉnh thành còn lại từ 47.000 - 48.000 đồng/kg.

Giá heo hơi cũng giảm 1.000 đồng ở thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai xuống 49.000 đồng/kg; đây cũng là mức phổ biến của nhiều địa phương khác ở khu vực phía nam. Cà Mau giữ mức cao nhất cả nước là 50.000 đồng/kg; ngược lại, Vĩnh Long chỉ 47.000 đồng/kg, thấp nhất và Đồng Tháp cao hơn với 48.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước xuống 48.000 đồng/kg. Cùng xu hướng giá heo hơi giảm sâu, giá heo giống tiếp tục giảm mạnh từ 150.000 - 200.000 đồng/con còn 1,8 triệu đồng/con.

Trong khi đó, giá vịt thịt lại tăng nhẹ khắp cả nước; ở miền Bắc tăng 1.000 đồng lên 37.300 đồng/kg, miền Trung tăng 200 đồng lên 37.800 đồng/kg và miền Nam tăng 100 đồng lên 40.100 đồng/kg.