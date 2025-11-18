Giá heo hơi hôm nay 18.11.2025: Nhiều biến động

Giá heo hơi ở miền Bắc duy trì mức thấp, phổ biến từ 48.000 - 49.000 đồng/kg, thấp nhất 47.000 đồng/kg tại Lai Châu và Lào Cai. Cá biệt, Hà Nội tăng 1.000 đồng lên 50.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Giá heo hơi ở miền Bắc đón thêm tín hiệu tích cực khi Công ty C.P Việt Nam điều chỉnh tăng 1.000 đồng lên 51.000 đồng/kg. Với tín hiệu này, nhiều người chăn nuôi kỳ vọng giá sẽ tăng trở lại trong một vài ngày tới.
Tại miền Trung, giá heo hơi bất ngờ giảm 2.000 đồng ở Gia Lai xuống 46.000 đồng/kg. Nhiều tỉnh thành khác trong khu vực như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi đồng loạt giảm 1.000 đồng xuống 46.000 đồng/kg. Giá heo hơi cao nhất khu vực này là 49.000 đồng/kg duy trì tại Lâm Đồng, các tỉnh thành còn lại từ 47.000 - 48.000 đồng/kg.
Giá heo hơi cũng giảm 1.000 đồng ở thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai xuống 49.000 đồng/kg; đây cũng là mức phổ biến của nhiều địa phương khác ở khu vực phía nam. Cà Mau giữ mức cao nhất cả nước là 50.000 đồng/kg; ngược lại, Vĩnh Long chỉ 47.000 đồng/kg, thấp nhất và Đồng Tháp cao hơn với 48.000 đồng/kg.
Giá heo hơi bình quân cả nước xuống 48.000 đồng/kg. Cùng xu hướng giá heo hơi giảm sâu, giá heo giống tiếp tục giảm mạnh từ 150.000 - 200.000 đồng/con còn 1,8 triệu đồng/con.
Trong khi đó, giá vịt thịt lại tăng nhẹ khắp cả nước; ở miền Bắc tăng 1.000 đồng lên 37.300 đồng/kg, miền Trung tăng 200 đồng lên 37.800 đồng/kg và miền Nam tăng 100 đồng lên 40.100 đồng/kg.
