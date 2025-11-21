Giá heo hơi hôm nay 21.11.2025: Quay lại mốc 50.000 đồng/kg

Giá thịt heo đã quay trở lại xu hướng tăng trong bối cảnh nguồn cung thịt trong nước bị thiệt hại nặng do dịch bệnh và thiên tai ẢNH: Đ.Đ

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ghi nhận xu hướng đi lên ở loạt địa phương, với nhiều nơi đã chạm mốc 52.000 đồng/kg. Cụ thể, giá heo tại Tuyên Quang dẫn đầu đà tăng khi nhích thêm 2.000 đồng lên 52.000 đồng/kg. Các địa phương khác như Thái Nguyên, Bắc Ninh, TP.Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ và Hưng Yên cũng điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua cùng lên 52.000 đồng/kg. Ngoài ra, heo hơi tại Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Sơn La và Lào Cai hiện giao dịch quanh 51.000 đồng/kg; tại Lai Châu và Điện Biên nâng thêm 1.000 đồng, lên mức 50.000 đồng/kg.

Thị trường miền Trung ghi nhận giá heo hơi tiếp tục tăng trong sáng nay. Trong đó, Thanh Hóa, Nghệ An, Khánh Hòa và Lâm Đồng cùng điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg, đưa giá heo hơi lên 50.000 đồng/kg. Tại Quảng Ngãi và Hà Tĩnh, giá heo cũng nhích thêm 1.000 đồng/kg, lần lượt đạt 47.000 đồng và 49.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Nam, giá heo hơi biến động tăng ở các địa phương, trong đó có nơi điều chỉnh tới 2.000 đồng/kg. Cụ thể, Đồng Nai tăng mạnh nhất khu vực khi nhích thêm 2.000 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 52.000 đồng/kg. Tây Ninh và TP.HCM tăng nhẹ 1.000 đồng, hiện cùng 51.000 đồng/kg. Còn tại Vĩnh Long và Cần Thơ, giá lần lượt được nâng lên 49.000 đồng và 50.000 đồng/kg; Đồng Tháp và An Giang duy trì mức 49.000 đồng/kg, không ghi nhận thay đổi. Tương tự, Cà Mau tiếp tục giữ mức 50.000 đồng/kg. Hiện tại, heo hơi tại khu vực này được bán ra với giá từ 49.000 - 52.000 đồng/kg.