Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá heo hơi hôm nay 21.11.2025: Quay lại mốc 50.000 đồng/kg

Đinh Đang
Đinh Đang
21/11/2025 08:48 GMT+7

Giá heo hơi bật tăng trên cả nước, quay lại mốc bình quân 50.000 đồng/kg trong bối cảnh mưa bão, lũ lụt gây thiệt hại ngành chăn nuôi trong nước.

Giá heo hơi hôm nay 21.11.2025: Quay lại mốc 50.000 đồng/kg- Ảnh 1.

Giá thịt heo đã quay trở lại xu hướng tăng trong bối cảnh nguồn cung thịt trong nước bị thiệt hại nặng do dịch bệnh và thiên tai

ẢNH: Đ.Đ

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ghi nhận xu hướng đi lên ở loạt địa phương, với nhiều nơi đã chạm mốc 52.000 đồng/kg. Cụ thể, giá heo tại Tuyên Quang dẫn đầu đà tăng khi nhích thêm 2.000 đồng lên 52.000 đồng/kg. Các địa phương khác như Thái Nguyên, Bắc Ninh, TP.Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ và Hưng Yên cũng điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua cùng lên 52.000 đồng/kg. Ngoài ra, heo hơi tại Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Sơn La và Lào Cai hiện giao dịch quanh 51.000 đồng/kg; tại Lai Châu và Điện Biên nâng thêm 1.000 đồng, lên mức 50.000 đồng/kg.

Thị trường miền Trung ghi nhận giá heo hơi tiếp tục tăng trong sáng nay. Trong đó, Thanh Hóa, Nghệ An, Khánh Hòa và Lâm Đồng cùng điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg, đưa giá heo hơi lên 50.000 đồng/kg. Tại Quảng Ngãi và Hà Tĩnh, giá heo cũng nhích thêm 1.000 đồng/kg, lần lượt đạt 47.000 đồng và 49.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Nam, giá heo hơi biến động tăng ở các địa phương, trong đó có nơi điều chỉnh tới 2.000 đồng/kg. Cụ thể, Đồng Nai tăng mạnh nhất khu vực khi nhích thêm 2.000 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 52.000 đồng/kg. Tây Ninh và TP.HCM tăng nhẹ 1.000 đồng, hiện cùng 51.000 đồng/kg. Còn tại Vĩnh Long và Cần Thơ, giá lần lượt được nâng lên 49.000 đồng và 50.000 đồng/kg; Đồng Tháp và An Giang duy trì mức 49.000 đồng/kg, không ghi nhận thay đổi. Tương tự, Cà Mau tiếp tục giữ mức 50.000 đồng/kg. Hiện tại, heo hơi tại khu vực này được bán ra với giá từ 49.000 - 52.000 đồng/kg.

Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay 20.11.2025: Tăng đồng loạt khắp cả nước

Giá heo hơi hôm nay 20.11.2025: Tăng đồng loạt khắp cả nước

Giá heo hơi đồng loạt tăng khắp cả nước với mức tăng nhiều nơi đến 2.000 đồng/kg, bên cạnh đó 'ông lớn' trong ngành cũng tăng khiến thị trường đặc biệt phấn khởi.

Khám phá thêm chủ đề

Giá heo hơi hôm nay Giá thịt heo giá heo GIÁ LỢN
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận