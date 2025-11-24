Hơn 2.000 doanh nghiệp ở Đồng Nai đang nợ 315 tỉ đồng tiền bảo hiểm

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản chỉ đạo Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Thuế tỉnh Đồng Nai, Chi cục Hải quan khu vực XVIII, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Khu kinh tế, Công an tỉnh, UBND các xã, phường rà soát, phối hợp với bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với các đơn vị cố tình chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Đồng Nai sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với các đơn vị cố tình chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ẢNH: H.K

Trước đó vào 17.11, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai đã gửi văn bản đến UBND tỉnh Đồng Nai cho đã thực hiện đôn đốc các đơn vị đóng tiền hằng tháng đúng kỳ hạn, cung cấp số tiền phải đóng và số chậm đóng tiền phát sinh hằng tháng cho từng đơn vị.

Đồng thời, chỉ đạo cán bộ chuyên quản thu bám sát các đơn vị được phân công phụ trách để nắm bắt tình hình hoạt động, đối chiếu số liệu, hướng dẫn trích nộp kịp thời.

Tuy nhiên, đến tháng 10.2025, các doanh nghiệp vẫn còn chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phối hợp xử lý đối với các đơn vị cố tình chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Theo danh sách thống kê của Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai, tính đến hết tháng 10.2025, tỉnh tỉnh có 2.063 doanh nghiệp đang nợ hơn 315 tỉ đồng tiền bảo hiểm.