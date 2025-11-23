Đồng Nai: Triển khai thực hiện kết luận Thanh tra Chính phủ về các dự án vướng mắc

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại tỉnh Đồng Nai, trong đó có dự án Khu dân cư, dịch vụ và du lịch cù lao Tân Vạn.

Dự án Khu dân cư, dịch vụ và du lịch cù lao Tân Vạn ẢNH: LÊ LÂM

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu thủ trưởng các ban, sở, ngành và đơn vị liên quan chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có thiếu sót, vi phạm nêu tại kết luận thanh tra theo đúng quy định.

Đồng thời rà soát, chấn chỉnh, khắc phục, xử lý những tồn tại, thiếu sót, vi phạm nêu tại Kết luận thanh tra và các nội dung khác có liên quan. Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì báo cáo UBND tỉnh để chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định.

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu phải tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, đảm bảo chứng từ, tài liệu chứng minh kết quả thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. Báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 30.11.2025.

Đồng thời thực hiện chế độ báo cáo kịp thời, đảm bảo chất lượng và thời hạn theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh. Trường hợp có vướng mắc khi thực hiện kết luận, phải chủ động xây dựng giải pháp để xử lý dứt điểm; và báo cáo, đề xuất với Thanh tra Chính phủ, các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định.

Không để thất thu ngân sách nhà nước

Dự án Khu dân cư, dịch vụ và du lịch cù lao Tân Vạn nằm bên phải sông Đồng Nai, gần cầu Đồng Nai và dự án Khu đô thị - thương mại - dịch vụ Biên Hòa 1 (chuyển đổi công năng khu công nghiệp Biên Hòa 1) ẢNH: LÊ LÂM

Cụ thể, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thuế tỉnh xác định lại giá đất cụ thể để làm căn cứ thu tiền sử dụng đất, thuê đất của dự án Khu dân cư, dịch vụ và du lịch cù lao Tân Vạn theo đúng quy định, đảm bảo không thất thu ngân sách nhà nước.

Giao Sở Xây dựng rà soát, tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định pháp luật đối với các hành vi vi phạm tại dự án Khu dân cư, dịch vụ và du lịch cù lao Tân Vạn: bao gồm việc lập, thẩm định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, Công ty Tín Nghĩa - Á Châu bán nhà hình thành trong tương lai khi chưa đủ điều kiện.

Giao Thuế tỉnh kiểm tra, xử lý việc Tổng công ty Tín Nghĩa không kê khai nộp thuế giá trị gia tăng đối với số tiền 535 tỉ thu được từ hoạt động chuyển nhượng sử dụng đất thuê trả tiền hằng năm và quyền phát triển dự án.

Trong kế hoạch này, UBND tỉnh Đồng Nai cũng báo cáo Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai chỉ đạo việc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xử lý theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân (thuộc Tỉnh ủy quản lý) có thiếu sót, vi phạm tại dự án Khu dân cư, dịch vụ và du lịch cù lao Tân Vạn đã được tên trong kết luận thanh tra.

Chỉ đạo rà soát, xử lý ý kiến kiến nghị của Thanh tra Chính phủ đối với nội dung: Tổng công ty Tín nghĩa vi phạm quy định của pháp luật trong việc chuyển nhượng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất thuê (trả tiền thuê đất hằng năm) và quyền phát triển dự án tại dự án Khu dân cư, dịch vụ và du lịch Tân Vạn; vi phạm trong việc xác định giá khởi điểm khi thoái vốn nhà nước tại Công ty Tín Nghĩa - Á Châu vào năm 2025.

Dự án Khu dân cư, dịch vụ và du lịch Cù lao Tân Vạn rộng 48,4 ha, vốn đầu tư 3.082 tỉ đồng. Chủ đầu tư là Công ty Tín Nghĩa - Á Châu. Dự này này nằm ở cù lao Tân Vạn, cạnh sông Đồng Nai, cách cầu Đồng Nai và ngã ba Vũng Tàu chỉ khoảng 1 km.