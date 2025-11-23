Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đồng Nai: Triển khai thực hiện kết luận Thanh tra Chính phủ về các dự án vướng mắc

Lê Lâm
Lê Lâm
23/11/2025 11:07 GMT+7

Liên quan đến dự án Khu dân cư, dịch vụ và du lịch cù lao Tân Vạn, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành kế hoạch thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại tỉnh Đồng Nai, trong đó có dự án Khu dân cư, dịch vụ và du lịch cù lao Tân Vạn.

Đồng Nai: Triển khai thực hiện kết luận Thanh tra Chính phủ về các dự án vướng mắc- Ảnh 1.

Dự án Khu dân cư, dịch vụ và du lịch cù lao Tân Vạn

ẢNH: LÊ LÂM

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu thủ trưởng các ban, sở, ngành và đơn vị liên quan chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có thiếu sót, vi phạm nêu tại kết luận thanh tra theo đúng quy định.

Đồng thời rà soát, chấn chỉnh, khắc phục, xử lý những tồn tại, thiếu sót, vi phạm nêu tại Kết luận thanh tra và các nội dung khác có liên quan. Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì báo cáo UBND tỉnh để chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định.

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu phải tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, đảm bảo chứng từ, tài liệu chứng minh kết quả thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. Báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 30.11.2025.

Đồng thời thực hiện chế độ báo cáo kịp thời, đảm bảo chất lượng và thời hạn theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh. Trường hợp có vướng mắc khi thực hiện kết luận, phải chủ động xây dựng giải pháp để xử lý dứt điểm; và báo cáo, đề xuất với Thanh tra Chính phủ, các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định.

Không để thất thu ngân sách nhà nước

Đồng Nai: Triển khai thực hiện kết luận Thanh tra Chính phủ về các dự án vướng mắc- Ảnh 2.

Dự án Khu dân cư, dịch vụ và du lịch cù lao Tân Vạn nằm bên phải sông Đồng Nai, gần cầu Đồng Nai và dự án Khu đô thị - thương mại - dịch vụ Biên Hòa 1 (chuyển đổi công năng khu công nghiệp Biên Hòa 1)

ẢNH: LÊ LÂM

Cụ thể, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thuế tỉnh xác định lại giá đất cụ thể để làm căn cứ thu tiền sử dụng đất, thuê đất của dự án Khu dân cư, dịch vụ và du lịch cù lao Tân Vạn theo đúng quy định, đảm bảo không thất thu ngân sách nhà nước.

Giao Sở Xây dựng rà soát, tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định pháp luật đối với các hành vi vi phạm tại dự án Khu dân cư, dịch vụ và du lịch cù lao Tân Vạn: bao gồm việc lập, thẩm định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, Công ty Tín Nghĩa - Á Châu bán nhà hình thành trong tương lai khi chưa đủ điều kiện.

Giao Thuế tỉnh kiểm tra, xử lý việc Tổng công ty Tín Nghĩa không kê khai nộp thuế giá trị gia tăng đối với số tiền 535 tỉ thu được từ hoạt động chuyển nhượng sử dụng đất thuê trả tiền hằng năm và quyền phát triển dự án.

Trong kế hoạch này, UBND tỉnh Đồng Nai cũng báo cáo Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai chỉ đạo việc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xử lý theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân (thuộc Tỉnh ủy quản lý) có thiếu sót, vi phạm tại dự án Khu dân cư, dịch vụ và du lịch cù lao Tân Vạn đã được tên trong kết luận thanh tra.

Chỉ đạo rà soát, xử lý ý kiến kiến nghị của Thanh tra Chính phủ đối với nội dung: Tổng công ty Tín nghĩa vi phạm quy định của pháp luật trong việc chuyển nhượng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất thuê (trả tiền thuê đất hằng năm) và quyền phát triển dự án tại dự án Khu dân cư, dịch vụ và du lịch Tân Vạn; vi phạm trong việc xác định giá khởi điểm khi thoái vốn nhà nước tại Công ty Tín Nghĩa - Á Châu vào năm 2025.

Dự án Khu dân cư, dịch vụ và du lịch Cù lao Tân Vạn rộng 48,4 ha, vốn đầu tư 3.082 tỉ đồng. Chủ đầu tư là CTCP Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu. Dự này này nằm ở cù lao Tân Vạn, cạnh sông Đồng Nai, cách cầu Đồng Nai và ngã ba Vũng Tàu chỉ khoảng 1km.UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại tỉnh Đồng Nai, trong đó có dự án Khu dân cư, dịch vụ và du lịch cù lao Tân Vạn.

Đồng Nai: Triển khai thực hiện kết luận Thanh tra Chính phủ về các dự án vướng mắc- Ảnh 3.

Dự án Khu dân cư, dịch vụ và du lịch cù lao Tân Vạn

ẢNH: LÊ LÂM

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu thủ trưởng các ban, sở, ngành và đơn vị liên quan chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có thiếu sót, vi phạm nêu tại Kết luận thanh tra theo đúng quy định.

Đồng thời rà soát, chấn chỉnh, khắc phục, xử lý những tồn tại, thiếu sót, vi phạm nêu tại Kết luận thanh tra và các nội dung khác có liên quan. Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì báo cáo UBND tỉnh để chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định.

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu phải tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, đảm bảo chứng từ, tài liệu chứng minh kết quả thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. Báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 30.11.2025.

Đồng thời thực hiện chế độ báo cáo kịp thời, đảm bảo chất lượng và thời hạn theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh. Trường hợp có vướng mắc khi thực hiện kết luận, phải chủ động xây dựng giải pháp để xử lý dứt điểm; và báo cáo, đề xuất với Thanh tra Chính phủ, các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định.

Không để thất thu ngân sách nhà nước

Đồng Nai: Triển khai thực hiện kết luận Thanh tra Chính phủ về các dự án vướng mắc- Ảnh 4.

Dự án Khu dân cư, dịch vụ và du lịch cù lao Tân Vạn nằm bên phải sông Đồng Nai, gần cầu Đồng Nai và dự án Khu đô thị - thương mại - dịch vụ Biên Hòa 1 (chuyển đổi công năng khu công nghiệp Biên Hòa 1)

ẢNH: LÊ LÂM

Cụ thể, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thuế tỉnh xác định lại giá đất cụ thể để làm căn cứ thu tiền sử dụng đất, thuê đất của dự án Khu dân cư, dịch vụ và du lịch cù lao Tân Vạn theo đúng quy định, đảm bảo không thất thu ngân sách nhà nước.

Giao Sở Xây dựng rà soát, tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định pháp luật đối với các hành vi vi phạm tại dự án Khu dân cư, dịch vụ và du lịch cù lao Tân Vạn: bao gồm việc lập, thẩm định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, Công ty Tín Nghĩa - Á Châu bán nhà hình thành trong tương lai khi chưa đủ điều kiện.

Giao Thuế tỉnh kiểm tra, xử lý việc Tổng công ty Tín Nghĩa không kê khai nộp thuế giá trị gia tăng đối với số tiền 535 tỉ thu được từ hoạt động chuyển nhượng sử dụng đất thuê trả tiền hằng năm và quyền phát triển dự án.

Trong kế hoạch này, UBND tỉnh Đồng Nai cũng báo cáo Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai chỉ đạo việc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xử lý theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân (thuộc Tỉnh ủy quản lý) có thiếu sót, vi phạm tại dự án Khu dân cư, dịch vụ và du lịch cù lao Tân Vạn đã được tên trong Kết luận thanh tra.

Chỉ đạo rà soát, xử lý ý kiến kiến nghị của Thanh tra Chính phủ đối với nội dung: Tổng công ty Tín nghĩa vi phạm quy định của pháp luật trong việc chuyển nhượng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất thuê (trả tiền thuê đất hằng năm) và quyền phát triển dự án tại dự án Khu dân cư, dịch vụ và du lịch Tân Vạn; vi phạm trong việc xác định giá khởi điểm khi thoái vốn nhà nước tại Công ty Tín Nghĩa - Á Châu vào năm 2025.

Dự án Khu dân cư, dịch vụ và du lịch Cù lao Tân Vạn rộng 48,4 ha, vốn đầu tư 3.082 tỉ đồng. Chủ đầu tư là Công ty Tín Nghĩa - Á Châu. Dự này này nằm ở cù lao Tân Vạn, cạnh sông Đồng Nai, cách cầu Đồng Nai và ngã ba Vũng Tàu chỉ khoảng 1 km.

Tin liên quan

Thanh tra Chính phủ trực tiếp thanh tra các dự án nào tại Đồng Nai?

Thanh tra Chính phủ trực tiếp thanh tra các dự án nào tại Đồng Nai?

Thanh tra Chính phủ trực tiếp thanh tra 8 dự án tại Đồng Nai, gồm 5 dự án thuộc Đồng Nai (cũ) và 3 dự án thuộc Bình Phước (cũ).

Khám phá thêm chủ đề

Thanh tra chính phủ Cù Lao Tân Vạn UBND tỉnh Đồng Nai dự án vướng mắc dự án Khu đô thị Thanh tra dự án Đồng Nai kết luận thanh tra
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận