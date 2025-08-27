Lưu ý về thời hạn chi trả quyền lợi bảo hiểm

Bạn đọc N.B.D.T gởi câu hỏi trên Cổng Thông tin Bộ Tài chính như sau: "Tôi tham gia mua hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của một công ty bảo hiểm từ giữa năm 2024. Cuối năm 2024, tôi bị tai nạn bỏng bất ngờ và trong điều khoản công ty có bồi thường cho tai nạn này của tôi. Sau khi ra viện, tôi đã xin đầy đủ giấy tờ theo yêu cầu bên công ty. Tôi đã hoàn thiện giấy tờ vào ngày 29.5.2025. Từ đó tới nay, tôi có yêu cầu bên công ty bồi thường theo hợp đồng quy định thì chỉ nhận được câu trả lời là chờ thêm một thời gian vì bên hãng đang chờ phía cơ quan có liên quan trả lời. Tôi xin hỏi bên phía Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) rằng: Công ty bảo hiểm có được tự ý gia hạn thời gian mà không được sự đồng ý của người mua bảo hiểm không?".

Khách hàng cần lưu ý về thời gian chi trả quyền lợi bảo hiểm ẢNH: TNO

Chia sẻ về vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết: Khoản 1 điều 31 luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 quy định về thời hạn bồi thường, trả tiền bảo hiểm: "Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm theo thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Trường hợp không có thỏa thuận về thời hạn thì doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ về yêu cầu bồi thường, trả tiền bảo hiểm". Việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm được thực hiện theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm giữa công ty bảo hiểm và khách hàng, và theo quy định pháp luật có liên quan, thuộc thẩm quyền giải quyết của doanh nghiệp bảo hiểm.

Trả lời phản ánh của khách hàng, đại diện công ty bảo hiểm cho biết: Trường hợp này có dấu hiệu bất thường liên quan đến sự kiện bảo hiểm là tai nạn bỏng của người được bảo hiểm. Để đảm bảo quyết định chi trả là đúng đắn và công bằng, và tuân thủ mọi quy định pháp luật có liên quan, công ty đang trong tiến trình làm việc với các cơ quan chức năng để thu thập thêm thông tin và cần thêm thời gian xác minh tính xác thực về trường hợp này. Trong thời gian chờ kết quả xác minh, công ty chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng tại thời điểm hiện tại. Theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm giao kết với khách hàng, trong trường hợp quyền lợi bảo hiểm được chấp thuận nhưng không được chi trả trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, công ty sẽ trả lãi cho thời gian trả chậm trên cơ sở lãi suất bằng với lãi suất tạm ứng được công bố trên website của công ty, với mục tiêu đảm bảo tối đa quyền lợi hợp pháp của khách hàng.

Các doanh nghiệp bảo hiểm cho hay, trong thời gian gần đây, tình trạng trục lợi bảo hiểm đang có dấu hiệu gia tăng trở lại, với kịch bản đa dạng. Trong đó, tập trung chủ yếu vào hai tình huống là bị bỏng và gãy xương. Mới đây nhất, một khách hàng tại Nha Trang yêu cầu 2 công ty bảo hiểm chi trả cho tai nạn bỏng với số tiền hơn 11 tỉ đồng. Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, các đối tượng trục lợi lập hồ sơ y tế với các nhóm bệnh khác nhau, phổ biến là: nhóm bệnh có tỷ lệ chi trả quyền lợi cao như bỏng (Yên Bái, Thái Nguyên), gãy xương (Nghệ An), trích/dẫn lưu áp xe (Hà Nội, Thái Nguyên); nội soi thanh quản/dạ dày (Cà Mau, Hà Nội); nhóm bệnh thông thường điều trị nội trú dài ngày như ngộ độc, viêm ruột, đau/loét dạ dày (Thanh Hóa, Phú Thọ)....